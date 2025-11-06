Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - November 6

There are four games on Thursday's slate that involve teams ranked in the Top 25 in the AP Poll, highlighted by a contest that has No. 3 Florida squaring off against North Florida (at 8 p.m. ET). Below, we provide our picks and predictions for each matchup.

With Thursday's college basketball upon us, stay on top of the latest betting odds with our preview below.

Louisville vs. Jackson State

Matchup: Jackson State Tigers at No. 11 Louisville Cardinals

Jackson State Tigers at No. 11 Louisville Cardinals Projected Winner: Louisville (98.53% win probability)

Louisville (98.53% win probability) Spread: Louisville (-33.5)

Louisville (-33.5) Time: 7 p.m. ET

7 p.m. ET Date: November 7

November 7 TV Channel: ACC Network Extra

Florida vs. North Florida

Matchup: North Florida Ospreys at No. 3 Florida Gators

North Florida Ospreys at No. 3 Florida Gators Projected Winner: Florida (98.74% win probability)

Florida (98.74% win probability) Spread: Florida (-37.5)

Florida (-37.5) Time: 8 p.m. ET

8 p.m. ET Date: November 7

November 7 TV Channel: SEC Network+

Auburn vs. Merrimack

Matchup: Merrimack Warriors at No. 20 Auburn Tigers

Merrimack Warriors at No. 20 Auburn Tigers Projected Winner: Auburn (93.71% win probability)

Auburn (93.71% win probability) Spread: Auburn (-23.5)

Auburn (-23.5) Time: 8 p.m. ET

8 p.m. ET Date: November 7

November 7 TV Channel: SEC Network+

Iowa State vs. Grambling

Matchup: Grambling Tigers at No. 16 Iowa State Cyclones

Grambling Tigers at No. 16 Iowa State Cyclones Projected Winner: Iowa State (98.46% win probability)

Iowa State (98.46% win probability) Spread: Iowa State (-33.5)

Iowa State (-33.5) Time: 8 p.m. ET

8 p.m. ET Date: November 7

November 7 TV Channel: ESPN+

