2024-25 Los Angeles Lakers Schedule, Results, TV Channel

Lakers' 2024-25 Schedule

October

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Tuesday, October 22 at 10:00 PM ET Timberwolves Timberwolves (-1) | O/U: 220.5 Crypto.com Arena, Los Angeles, California TNT Friday, October 25 at 10:00 PM ET Suns - Crypto.com Arena, Los Angeles, California ESPN, SportsNet LA Saturday, October 26 at 10:30 PM ET Kings - Crypto.com Arena, Los Angeles, California NBA TV, SportsNet LA, NBCS-CA Monday, October 28 at 10:00 PM ET @ Suns - Footprint Center, Phoenix, Arizona NBA TV, SportsNet LA, AZFamily Wednesday, October 30 at 7:00 PM ET @ Cavaliers - Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, Ohio SportsNet LA, FDS-OH

November

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Friday, November 1 at 7:30 PM ET @ Raptors - Scotiabank Arena, Toronto, Ontario SportsNet LA, TSN Monday, November 4 at 7:30 PM ET @ Pistons - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan SportsNet LA, FDS-DET Wednesday, November 6 at 8:00 PM ET @ Grizzlies - FedExForum, Memphis, Tennessee SportsNet LA, FDS-SE(MEM) Friday, November 8 at 10:00 PM ET 76ers - Crypto.com Arena, Los Angeles, California ESPN, SportsNet LA, NBCS-PH Sunday, November 10 at 9:30 PM ET Raptors - Crypto.com Arena, Los Angeles, California SportsNet LA, TSN Wednesday, November 13 at 10:00 PM ET Grizzlies - Crypto.com Arena, Los Angeles, California ESPN, SportsNet LA, FDS-SE(MEM) Friday, November 15 at 7:30 PM ET @ Spurs - Frost Bank Center, San Antonio, Texas ESPN, SportsNet LA View Full Table ChevronDown

December

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, December 1 at 8:00 PM ET @ Jazz - Delta Center, Salt Lake City, Utah SportsNet LA, KJZZ Monday, December 2 at 8:00 PM ET @ Timberwolves - Target Center, Minneapolis, Minnesota NBA TV, SportsNet LA, FDS-N Wednesday, December 4 at 7:30 PM ET @ Heat - Kaseya Center, Miami, Florida NBA TV, SportsNet LA, FDS-SUN Friday, December 6 at 7:30 PM ET @ Hawks - State Farm Arena, Atlanta, Georgia SportsNet LA, FDS-SE(ATL) Sunday, December 8 at 9:30 PM ET Trail Blazers - Crypto.com Arena, Los Angeles, California SportsNet LA, KATU Thursday, December 19 at 10:00 PM ET @ Kings - Golden 1 Center, Sacramento, California NBCS-CA, SportsNet LA Saturday, December 21 at 6:00 PM ET @ Kings - Golden 1 Center, Sacramento, California NBCS-CA, SportsNet LA View Full Table ChevronDown

January

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Thursday, January 2 at 10:30 PM ET Trail Blazers - Crypto.com Arena, Los Angeles, California SportsNet LA, KATU, KUNP Friday, January 3 at 10:30 PM ET Hawks - Crypto.com Arena, Los Angeles, California NBA TV, SportsNet LA, FDS-SE(ATL) Sunday, January 5 at 7:00 PM ET @ Rockets - Toyota Center, Houston, Texas SportsNet LA, SCHN Tuesday, January 7 at 7:30 PM ET @ Mavericks - American Airlines Center, Dallas, Texas TNT, SportsNet LA Thursday, January 9 at 10:30 PM ET Hornets - Crypto.com Arena, Los Angeles, California SportsNet LA, FDS-SE(CHA) Saturday, January 11 at 10:30 PM ET Spurs - Crypto.com Arena, Los Angeles, California SportsNet LA, FDS-SW Monday, January 13 at 10:30 PM ET Spurs - Crypto.com Arena, Los Angeles, California NBA TV, SportsNet LA, BSSW-SA View Full Table ChevronDown

February

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Saturday, February 1 at 8:30 PM ET @ Knicks - Madison Square Garden, New York City, New York ABC Tuesday, February 4 at 10:00 PM ET @ Clippers - Intuit Dome, Inglewood, California TNT Thursday, February 6 at 10:00 PM ET Warriors - Crypto.com Arena, Los Angeles, California TNT Saturday, February 8 at 4:00 PM ET Pacers - Crypto.com Arena, Los Angeles, California SportsNet LA, FDS-IN Tuesday, February 11 at 10:30 PM ET Jazz - Crypto.com Arena, Los Angeles, California SportsNet LA, KJZZ Wednesday, February 12 at 9:00 PM ET @ Jazz - Delta Center, Salt Lake City, Utah SportsNet LA, KJZZ Thursday, February 20 at 10:00 PM ET @ Trail Blazers - Moda Center, Portland, Oregon SportsNet LA, KATU View Full Table ChevronDown

March

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, March 2 at 9:30 PM ET Clippers - Crypto.com Arena, Los Angeles, California SportsNet LA, FDS-SC Tuesday, March 4 at 10:30 PM ET Pelicans - Crypto.com Arena, Los Angeles, California SportsNet LA, Gulf Coast Sports Thursday, March 6 at 10:00 PM ET Knicks - Crypto.com Arena, Los Angeles, California TNT, MSG Saturday, March 8 at 8:30 PM ET @ Celtics - TD Garden, Boston, Massachusetts ABC Monday, March 10 at 7:30 PM ET @ Nets - Barclays Center, Brooklyn, New York SportsNet LA, YES Thursday, March 13 at 7:30 PM ET @ Bucks - Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin TNT, SportsNet LA Friday, March 14 at 9:30 PM ET @ Nuggets - Ball Arena, Denver, Colorado NBA TV, SportsNet LA, ALT View Full Table ChevronDown

April

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Thursday, April 3 at 10:00 PM ET Warriors - Crypto.com Arena, Los Angeles, California TNT Friday, April 4 at 10:30 PM ET Pelicans - Crypto.com Arena, Los Angeles, California SportsNet LA, Gulf Coast Sports Sunday, April 6 at 3:30 PM ET @ Thunder - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma NBA TV, SportsNet LA, FDS-OK Tuesday, April 8 at 8:00 PM ET @ Thunder - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma SportsNet LA, FDS-OK Wednesday, April 9 at 7:30 PM ET @ Mavericks - American Airlines Center, Dallas, Texas ESPN, SportsNet LA, KFAA Friday, April 11 at 10:30 PM ET Rockets - Crypto.com Arena, Los Angeles, California NBA TV, SportsNet LA, SCHN Sunday, April 13 at 3:30 PM ET @ Trail Blazers - Moda Center, Portland, Oregon SportsNet LA, KATU, KUNP

