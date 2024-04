ROTHSTEIN 45: PRESEASON EDITION

This preseason edition of the ROTHSTEIN 45 for the 2024-25 season is here!



This list will be updated DAILY as its tracks every single piece of player movement during the offseason.



All players who have an additional year of eligibility will be penciled in to return unless they're projected to be first-round picks in the 2024 NBA Draft or proclaim that they plan to stay in the 2024 NBA Draft.



If those players announce other plans, their status will be updated accordingly.

All college basketball odds come from FanDuel Sportsbook.

ROTHSTEIN 45

1. Kansas (+1000 National Championship Odds)

Projected Starting 5:

G Dajuan Harris

G AJ Storr

F Rylan Griffen

F KJ Adams

C Hunter Dickinson

Projected Bench: Jamari McDowell, Flory Bidunga, Rakease Passmore, Elmarko Jackson, Zeke Mayo, Riley Kugel

Key Newcomers: Flory Bidunga, Rakease Passmore, Riley Kugel (Kansas), Zeke Mayo (South Dakota State), AJ Storr (Wisconsin), Rylan Griffen (Alabama)

Key Losses: Nick Timberlake, Parker Braun, Kevin McCullar, Johnny Furphy

Entered 2024 NBA Draft while retaining eligibility: Johnny Furphy (expected to stay in 2024 NBA Draft)

2. Houston (+1800)

Projected Starting 5:

G Milos Uzan

G LJ Cryer

G Emanuel Sharp

F Ja’vier Francis

C J’Wan Roberts

Projected Bench: Joseph Tugler, Terrance Arceneaux, Ramon Walker, Kordelius Jefferson, Jacob McFarland, Mylik Wilson, Chase McCarty, Mercy Miller

Key Newcomers: Chase McCarty, Mercy Miller, Milos Uzan (Oklahoma)

Key Losses: Damian Dunn, Jamal Shead

3. Alabama (+1600)

Projected Starting 5:

G Aden Holloway

G Mark Sears

G Latrell Wrightsell

F Jarin Stevenson

F Grant Nelson

Projected Bench: Derrion Reid, Mouhamed Dioubate, Aidan Sherrell, Naas Cunningham, Houston Mallette, Chris Youngblood, Labaron Philon

Key Newcomers: Derrion Reid, Aidan Sherrell, Naas Cunningham, Houston Mallette (Pepperdine), Chris Youngblood (South Florida), Aden Holloway (Auburn), Labaron Philon

Key Losses: Aaron Estrada, Rylan Griffen, Nick Pringle

COVID Seniors with additional eligibility: Mark Sears

Entered 2024 NBA Draft while retaining eligibility: Mark Sears

4. Iowa State (+2500)

Projected Starting 5:

G Tamin Lipsey

G Keshon Gilbert

G Curtis Jones

F Milan Momcilovic

C Dishon Jackson

Projected Bench: JT Rock, Demarion Watson, Dwayne Pierce, Nojus Indruaitis, Nate Heise, Brandton Chatfield, Joshua Jefferson

Key Newcomers: Dwayne Pierce, Nojus Indruaitis, Dishon Jackson (Charlotte), Nate Heise (Northern Iowa), Brandton Chatfield (Seattle), Joshua Jefferson (Saint Mary's)

Key Losses: Hason Ward, Robert Jones, Tre King

5. UConn (+1100)

Projected Starting 5:

G Hassan Diarra

G Aidan Mahaney

F Jaylin Stewart

F Alex Karaban

C Samson Johnson

Projected Bench: Tarris Reed, Youssouf Singare, Ahmad Nowell, Isaiah Abraham, Liam McNeeley, Solomon Ball

Key Newcomers: Ahmad Nowell, Isaiah Abraham, Liam McNeeley, Tarris Reed (Michigan), Aidan Mahaney (Saint Mary's)

Key Losses: Tristen Newton, Donovan Clingan, Stephon Castle, Cam Spencer

Entered 2024 NBA Draft while retaining eligibility: Alex Karaban

6. North Carolina (+1600)

Projected Starting 5:

G Elliot Cadeau

G RJ Davis

G Ian Jackson

F Jae'Lyn Withers

C Jalen Washington

Projected Bench: Zayden High, Drake Powell, James Brown, Seth Trimble, Cade Tyson

Key Newcomers: Ian Jackson, Drake Powell, James Brown, Cade Tyson (Belmont)

Key Losses: Armando Bacot, Cormac Ryan, Paxson Wojcik, Harrison Ingram (plans to stay in 2024 NBA Draft)

COVID Seniors with additional eligibility: RJ Davis, Jae'Lyn Withers

Entered 2024 NBA Draft while retaining eligibility: Harrison Ingram (plans to stay in 2024 NBA Draft)

7. Gonzaga (+2000)

Projected Starting 5:

G Ryan Nembhard

G Nolan Hickman

G Steele Venters

F Ben Gregg

C Graham Ike

Projected Bench: Luke Krajnovic, Braden Huff, Dusty Stromer, Ben Gregg, Jun Seok Yeo, Colby Brooks, Michael Ajayi

Key Newcomers: Michael Ajayi (Pepperdine)

Key Losses: Anton Watson

8. Purdue (+3500)

Projected Starting 5:

G Braden Smith

G Fletcher Loyer

G Myles Colvin

F Caleb Furst

C Trey Kaufman-Renn

Projected Bench: Will Berg, Cam Heide, Brian Waddell, Kanon Catchings, Gicarri Harris, Raleigh Burgess, Daniel Jacobsen, CJ Cox, Jack Benter

Key Newcomers: Kanon Catchings, Gicarri Harris, Raleigh Burgess, Daniel Jacobsen, CJ Cox, Jack Benter

Key Losses: Zach Edey, Lance Jones, Mason Gillis

9. Baylor (+2500)

Projected Starting 5:

G Jeremy Roach

G Jayden Nunn

G V.J. Edgecombe

G Langston Love

C Josh Ojianwuna

Projected Bench: Rob Wright, Jason Asemota

Key Newcomers: Rob Wright, Jason Asemota, Jeremy Roach (Duke)

Key Losses: RayJ Dennis, Ja’Kobe Walter, Jonathan Tchamwa Tchatchoua, Yves Missi, Jalen Bridges (expected to stay in 2024 NBA Draft)

COVID Seniors with additional eligibility: Jalen Bridges

Entered 2024 NBA Draft while retaining eligibility: Jalen Bridges

10. Duke (+1200)

Projected Starting 5:

G Tyrese Proctor

G Caleb Foster

F Cooper Flagg

F Mason Gillis

C Khaman Maluach

Projected Bench: Kon Knueppel, Darren Harris, Patrick Ngongba, Maliq Brown, Isaiah Evans

Key Newcomers: Cooper Flagg, Isaiah Evans, Kon Knueppel, Patrick Ngongba, Darren Harris, Khaman Maluach, Maliq Brown (Syracuse)

Key Losses: Kyle Filipowski, Ryan Young, Jared McCain, Mark Mitchell, Jeremy Roach, Sean Stewart

11. Auburn

Projected Starting 5:

G JP Pegues

G Denver Jones

G Chris Moore

F Chad Baker-Mazara

F Johni Broome

Projected Bench: Jahki Howard, Tahaad Pettiford, Dylan Cardwell, CJ Williams, Chaney Johnson

Key Newcomers: Tahaad Pettiford, Jahki Howard, JP Pegues (Furman)

Key Losses: Jaylin Williams, Lior Berman, K.D. Johnson, Tre Donaldson, Aden Holloway

12. Clemson

Projected Starting 5:

G Chase Hunter

G Jaeden Zackery

G Dillon Hunter

F Ian Schieffelin

C PJ Hall

Projected Bench: Dallas Thomas, Ace Buckner, Del Jones, Chauncey Wiggins, Viktor Lakhin, Jake Heidbreder

Key Newcomers: Dallas Thomas, Ace Buckner, Del Jones, Viktor Lakhin (Clemson), Jaeden Zackery (Boston College)

Key Losses: Joe Girard, Alex Hemenway, Jack Clark, RJ Godfrey

COVID Seniors with additional eligibility: PJ Hall, Chase Hunter

Entered 2024 NBA Draft while retaining eligibility: Chase Hunter

13. Texas A&M

Projected Starting 5:

G Wade Taylor

G Manny Obaseki

F Solomon Washington

F Henry Coleman

C Pharrel Payne

Projected Bench: Andersson Garcia, Hayden Hefner, Tyler Ringgold, Jaelyn Lee, Brandon White, Andre Mills, George Turkson, Jace Carter, CJ Wilcher

Key Newcomers: Andre Mills, George Turkson, CJ Wilcher (Nebraska), Pharrel Payne (Texas A&M)

Key Losses: Tyrece Radford, Wildens Leveque, Eli Lawrence

14. Indiana

Projected Starting 5:

G Myles Rice

G Kanaan Carlyle

F Mackenzie Mgbako

F Malik Reneau

C Oumar Ballo

Projected Bench: Trey Galloway, Jakai Newton, Gabe Cupps, Bryson Tucker, Anthony Leal, Luke Goode

Key Newcomers: Bryson Tucker, Myles Rice (Washington State), Oumar Ballo (Arizona), Kanaan Carlyle (Stanford), Luke Goode (Illinois)

Key Losses: Kel’el Ware, Xavier Johnson, Anthony Walker, CJ Gunn, Payton Sparks, Kaleb Banks

15. Arizona

Projected Starting 5:

G Jaden Bradley

G Caleb Love

G KJ Lewis

F Trey Townsend

C Motiejus Krivas

Projected Bench: Josan Sanon, Carter Bryant, Henri Veesaar, Conrad Martinez, Jamari Phillips, Emmanuel Stephen, Tobe Awaka

Key Newcomers: Carter Bryant, Jamari Phillips, Emmanuel Stephen, Joson Sanon, Trey Townsend (Oakland), Tobe Awaka (Tennessee)

Key Losses: Keshad Johnson, Oumar Ballo, Ky Boswell, Pelle Larsson

COVID Seniors with additional eligibility: Caleb Love

Entered 2024 NBA Draft while retaining eligibility: Caleb Love

16. Marquette

Projected Starting 5:

G Stevie Mitchell

G Kam Jones

G Chase Ross

F David Joplin

C Ben Gold

Projected Bench: Tre Norman, Zaide Lowery, Sean Jones, Al Amadou, Caedin Hamilton, Damarius Owens, Royce Parham

Key Newcomers: Damarius Owens, Royce Parham

Key Losses: Oso Ighodaro, Tyler Kolek

17. Florida

Projected Starting 5:

G Walter Clayton

G Will Richard

G Alijah Martin

F Alex Condon

C Reuben Chinyelu

Projected Bench: Thomas Haugh, Isaiah Brown, Olivier Rioux, Sam Alexis, Reuben Chinyelu, Denzel Aberdeen, Micah Handlogten (expected to redshirt)

Key Newcomers: Isaiah Brown, Olivier Rioux, Sam Alexis (Chattanooga), Reuben Chinyelu (Washington State), Alijah Martin (Florida Atlantic)

Key Losses: Zyon Pullin, Tyrese Samuel, Julian Rishwain, Riley Kugel

Entered 2024 NBA Draft while retaining eligibility: Walter Clayton, Will Richard

18. Tennessee

Projected Starting 5:

G Zakai Zeigler

G Jahmai Mashack

G Cameron Carr

F Igor Milicic

C Felix Okpara

Projected Bench: Cade Phillips, Bishop Boswell, Darlinstone Dubar, JP Estrella, Jordan Gainey

Key Newcomers: Bishop Boswell, Darlinstone Dubar (Hofstra), Felix Okpara (Ohio State), Igor Milicic (Charlotte)

Key Losses: Dalton Knecht, Josiah-Jordan James, Santiago Vescovi, Freddie Dillione, Tobe Awaka, Jonas Aidoo

19. Ohio State

Projected Starting 5:

G Bruce Thornton

G Meechie Johnson

G Micah Parrish

F Devin Royal

C Aaron Bradshaw

Projected Bench: Taison Chatman, Kalen Etzler, Juni Mobley, Colin White

Key Newcomers: Juni Mobley, Colin White, Meechie Johnson (South Carolina), Aaron Bradshaw (Kentucky), Micah Parrish (San Diego State)

Key Losses: Jamison Battle, Scotty Middleton, Roddy Gayle, Zed Key, Felix Okpara

20. Xavier

Projected Starting 5:

G Dayvion McKnight

G Dante Maddox

G Ryan Conwell

F Jerome Hunter

C Zach Freemantle

Projected Bench: Dailyn Swain, Jonathan Powell, Trey Green, John Hugley, Marcus Foster, Lassina Traore

Key Newcomers: Jonathan Powell, Marcus Foster (Furman), John Hugley (Oklahoma), Dante Maddox (Toledo), Ryan Conwell (Indiana State), Lassina Traore (Long Beach State)

Key Losses: Quincy Olivari, Desmond Claude

21. UCLA

Projected Starting 5:

G Dylan Andrews

G Skyy Clark

G Kobe Johnson

F Eric Dailey Jr.

C Tyler Bilodeau

Projected Bench: Sebastian Mack, Lazar Stefanovic, Berke Buyuktuncel, Brandon Williams, Devin Williams, Eric Freeny, Aday Mara, William Kyle, Dom Harris

Key Newcomers: Eric Freeny, Skyy Clark (Louisville), Kobe Johnson (USC), Eric Dailey Jr. (Oklahoma State), Tyler Bilodeau (Oregon State), William Kyle (South Dakota State), Dom Harris (Loyola Marymount)

Key Losses: Adem Bona

22. Creighton

Projected Starting 5:

G Steven Ashworth

G Pop Isaacs

G Jamiya Neal

F Mason Miller

C Ryan Kalkbrenner

Projected Bench: Sterling Knox, Jackson McAndrew, Larry Johnson, Ty Davis, Shane Thomas, Jasen Green

Key Newcomers: Jackson McAndrew, Larry Johnson, Ty Davis, Jamiya Neal (Arizona State), Pop Isaacs (Texas Tech)

Key Losses: Baylor Scheierman, Francisco Farabello, Fredrick King, Trey Alexander

COVID Seniors with additional eligibility: Steven Ashworth, Ryan Kalkbrenner

23. Michigan State

Projected Starting 5:

G Jeremy Fears

G Jaden Akins

F Frankie Fidler

F Coen Carr

C Xavier Booker

Projected Bench: Tre Holloman, Gehrig Normand, Carson Cooper, Jaxon Kohler, Jase Richardson, Kur Teng, Jesse McCulloch

Key Newcomers: Jase Richardson, Kur Teng, Jesse McCulloch, Frankie Fidler (Omaha)

Key Losses: Tyson Walker, Malik Hall, A.J. Hoggard

24. Oregon

Projected Starting 5:

G Jackson Shelstad

G Keeshawn Barthelemy

F Jadrian Tracey

F Brandon Angel

F Kwame Evans

Projected Bench: Mookie Cook, Ibrahima Traore, Nate Bittle, Ra'Heim Moss

Key Newcomers: Ibrahima Traore, Brandon Angel (Stanford), Ra'Heim Moss (Toledo)

Key Losses: N’Faly Dante, Jermaine Cousinard, Brennan Rigsby

25. Rutgers

Projected Starting 5:

G Dylan Harper

G Jamichael Davis

G Tyson Acuff

G Jeremiah Williams

F Ace Bailey

Projected Bench: Emmanuel Ogbole, Lathan Sommerville, Bryce Dortch, Dylan Grant, Oskar Palmquist, Zach Martini, Jordan Derkack

Key Newcomers: Dylan Harper, Ace Bailey, Lathan Sommerville, Bryce Dortch, Dylan Grant, Tyson Acuff (Eastern Michigan), Zach Martini (Princeton), Jordan Derkack (Merrimack)

Key Losses: Aundre Hyatt, Noah Fernandes, Austin Williams, Mawot Mag, Cliff Omoruyi, Derek Simpson, Gavin Griffiths

26. Cincinnati

Projected Starting 5:

G Day Day Thomas

G Jizzle James

G Simas Lukosius

G Dan Skillings

C Aziz Bandaogo

Projected Bench: CJ Fredrick, Josh Reed, Rayvon Griffith, Tyler Betsey, Tyler McKinley, Connor Hickman, Arrinten Page

Key Newcomers: Tyler Betsey, Tyler McKinley, Connor Hickman (Cincinnati), Arrinten Page (USC)

Key Losses: John Newman, Ody Oguama, Jamille Reynolds, Viktor Lakhin

COVID Seniors with additional eligibility: CJ Fredrick

Entered 2024 NBA Draft while retaining eligibility: Aziz Bandaogo

27. Providence

Projected Starting 5:

G Jayden Pierre

G Bensley Joseph

G Jabri Abdur-Rahim

F Bryce Hopkins

C Christ Essandoko

Projected Bench: Corey Floyd Jr., Rich Barron, Donovan Santoro, Ryan Mela, Justyn Fernandez, Wesley Cardet Jr., Anton Bonke

Key Newcomers: Ryan Mela, Bensley Joseph (Miami), Christ Essandoko (St. Joe's), Jabri Abdur-Rahim (Georgia), Wesley Cardet Jr. (Chicago State)

Key Losses: Davonte Gaines, Josh Oduro, Devin Carter, Garwey Dual

28. Texas

Projected Starting 5:

G Jordan Pope

G Tre Johnson

G Tramon Mark

F Jayson Kent

C Kadin Shedrick

Projected Bench: Ze’Rik Onyema, Nicholas Codie, Chendall Weaver, Julian Larry, Malik Presley

Key Newcomers: Tre Johnson, Nicholas Codie, Jayson Kent (Indiana State), Julian Larry (Indiana State), Tramon Mark (Arkansas), Jordan Pope (Texas), Malik Presley (Vanderbilt)

Key Losses: Ithiel Horton, Max Abmas, Brock Cunningham, Dylan Disu, Dillon Mitchell, Tyrese Mitchell

29. Michigan

Projected Starting 5:

G Tre Donaldson

G Roddy Gayle

G Nimari Burnett

F Sam Walters

C Vlad Goldin

Projected Bench: Danny Wolf, Durral Brooks, Justin Pippen, Will Tschetter, Lorenzo Cason, Rubin Jones

Key Newcomers: Durral Brooks, Danny Wolf (Yale), Roddy Gayle (Ohio State), Trey Donaldson (Auburn), Rubin Jones (North Texas), Sam Walters (Alabama), Justin Pippen, Lorenzo Cason, Vlad Goldin (Florida Atlantic)

Key Losses: Olivier Nkamhoua, Tray Jackson, Jaelin Llewellyn, Dug McDaniel, Tarris Reed, Terrance Williams

30. NC State

Projected Starting 5:

G Michael O’Connell

G Jayden Taylor

G Dontrez Styles

F Brandon Huntley-Hatfield

C Mohamed Diarra

Projected Bench: Ben Middlebrooks, Breon Pass, MJ Rice, Paul McNeil, Trey Parker, Dennis Parker Jr., Mike James, Marcus Hill

Key Newcomers: Paul McNeil, Trey Parker, Brandon Huntley-Hatfield (Louisville), Dontrez Styles (Georgetown), Mike James (Louisville), Marcus Hill (Bowling Green)

Key Losses: DJ Burns, Casey Morsell, DJ Horne

COVID Seniors with additional eligibility: Michael O’Connell

Entered 2024 NBA Draft while retaining eligibility: Mohamed Diarra

31. Memphis

Projected Starting 5:

G Tyrese Hunter

G PJ Haggerty

G Colby Rogers

G David Jones

C Dain Dainja

Projected Bench: Nick Jourdain, Jared Harris, Baraka Okojie

Key Newcomers: Jared Harris, Tyrese Hunter (Texas), Colby Rogers (Wichita State), Dain Dainja (Illinois), Baraka Okojie (George Mason)

Key Losses: Jahvon Quinerly, Malcolm Dandridge, Caleb Mills, Jayden Hardaway

COVID seniors with additional eligibility: David Jones

Entered 2024 NBA Draft while retaining eligibility: David Jones

32. Wake Forest

Projected Starting 5:

G Hunter Sallis

G Parker Friedrischen

G Cam Hildreth

F Omaha Biliew

C Efton Reid

Projected Bench: Juke Harris, Abramo Canka, Marqus Marion, Tre'Von Spillers, Davin Cosby

Key Newcomers: Juke Harris, Tre'Von Spillers (Appalachian State), Marqus Marion, Omaha Biliew (Iowa State), Davin Cosby (Alabama)

Key Losses: Damari Monsanto, Kevin Miller, Aaron Clark, Andrew Carr

Entered 2024 NBA Draft while retaining eligibility: Hunter Sallis

33. Wisconsin

Projected Starting 5:

G Daniel Freitag

G Max Klesmit

G John Blackwell

F Nolan Winter

C Steven Crowl

Projected Bench: Kamari McGee, Carter Gilmore, Chris Hodges, Markus Iver, Jack Robison, Camren Hunter, John Tonje, Xavier Amos

Key Newcomers: Daniel Freitag, Jack Robison, Camren Hunter (Central Arkansas), John Tonje (Missouri), Xavier Amos (Northern Illinois)

Key Losses: Tyler Wahl, AJ Storr, Chucky Hepburn

34. Miami

Projected Starting 5:

G Nijel Pack

G Jalen Blackmon

G Jalil Bethea

F Matthew Cleveland

C Lynn Kidd

Projected Bench: Paul Djobet, Austin Swartz, Isaiah Johnson-Arigu, Brandon Johnson

Key Newcomers: Jalil Bethea, Austin Swartz, Isaiah Johnson-Arigu, Lynn Kidd (Virginia Tech), Brandon Johnson (East Carolina), Jalen Blackmon (Stetson)

Key Losses: Bensley Joseph, Michael Nwoko, Norchad Omier, Kyshawn George, Wooga Poplar, Kyshawn George

35. Maryland

Projected Starting 5:

G Ja’Kobi Gillespie

G Selton Miguel

G DeShawn Harris-Smith

F Julian Reese

C Derik Queen

Projected Bench: Malachi Palmer, Rodney Rice, Braden Pierce, Chance Stephens, Jahari Long, Tafara Gapare, Jordan Geronimo

Key Newcomers: Malachi Palmer, Derik Queen, Ja’Kobi Gillepsie (Belmont), Rodney Rice (Virginia Tech), Selton Miguel (South Florida), Tafara Gapare (Georgia Tech)

Key Losses: Jahmir Young, Donta Scott, Noah Batchelor, Jamie Kaiser, Jonathan Lamothe

36. Mississippi State

Projected Starting 5:

G Kanye Clary

G Josh Hubbard

G Claudell Harris

F Cam Matthews

C KeShawn Murphy

Projected Bench: Adrian Myers, Michael Nwoko, Martavious Russell, Dellquan Warren, Chol Machot, Eric Paymon, Gai Chol, Shawn Jones

Key Newcomers: Dellquan Warren, Chol Machot, Kanye Clary, Eric Paymon, Michael Nwoko (Miami), Claudell Harris (Boston College)

Key Losses: DJ Jeffries, Tolu Smith, Jimmy Bell, Dashawn Davis

37. Saint Mary's

Projected Starting 5:

G Jordan Ross

G Augustas Marciulionis

G Luke Barrett

F Mason Forbes

C Mitchell Saxen

Projected Bench: Harry Wessels, Joshua Dent, Mikey Lewis, Paulius Murauskas

Key Newcomers: Joshua Dent, Mikey Lewis, Paulius Murauskas (Arizona)

Key Losses: Alex Ducas, Joshua Jefferson, Aidan Mahaney

38. Illinois

Projected Starting 5:

G Ky Boswell

G Dra Gibbs-Lawhorn

G Ty Rodgers

G Tre White

F Carey Booth

Projected Bench: Morez Johnson, Jason Jakstys, Jake Davis

Key Newcomers: Morez Johnson, Jason Jakstys, Tre White (Louisville), Jake Davis (Mercer), Kylan Boswell (Arizona), Carey Booth (Notre Dame)

Key Losses: Terrence Shannon Jr., Marcus Domask, Quincy Guerrier, Justin Harmon, Dain Dainja, Amani Hansberry, Luke Goode, Coleman Hawkins (plans to stay in 2024 NBA Draft)

COVID Seniors with additional eligibility: Coleman Hawkins

Entered 2024 NBA Draft while retaining eligibility: Coleman Hawkins (plans to stay in 2024 NBA Draft)

39. Kansas State

Projected Starting 5:

G Dug McDaniel

G C.J. Jones

F Macaleab Rich

F Arthur Kaluma

C David N’Guessan

Projected Bench: Taj Manning, David Castillo, Baye Fall

Key Newcomers: David Castillo, Dug McDaniel (Michigan), CJ Jones (UIC), Baye Fall (Arkansas)

Key Losses: Tylor Perry, Will McNair, Cam Carter, Dai Dai Ames

COVID Seniors with additional eligibility: David N’Guessan

Entered 2024 NBA Draft while retaining eligibility: Arthur Kaluma

40. Dayton

Projected Starting 5:

G Malachi Smith

G Javon Bennett

G Enoch Cheeks

F Zed Key

C DaRon Holmes II

Projected Bench: Isaac Jack, Zed Key, Brady Uhl, CJ Napier, Atticus Shuler, Jaiun Simon, Evan Dickey, Marvel Allen, Makai Grant

Key Newcomers: Zed Key (Ohio State)

Key Losses: Zimi Nwokeji, Koby Elvis, Koby Brea, Nate Santos

Entered 2024 NBA Draft while retaining eligibility: DaRon Holmes II

41. Kentucky

Projected Starting 5:

G Lamont Butler

G Collin Chandler

G Otega Oweh

F Andrew Carr

C Amari Williams

Projected Bench: Brandon Garrison

Key Newcomers: Travis Perry, Collin Chandler, Lamont Butler (San Diego State), Otega Oweh (Oklahoma), Amari Williams (Drexel), Andrew Carr (Wake Forest), Brandon Garrison (Oklahoma State)

Key Losses: Rob Dillingham, Reed Sheppard, Antonio Reeves, Tre Mitchell, Adou Thiero, Justin Edwards, Aaron Bradshaw, Zvonimir Ivisic, DJ Wagner

COVID Seniors with additional eligibility: None

42. Georgia

Projected Starting 5:

G Silas Demery

G Blue Cain

G De'Shayne Montgomery

F Dylan James

C Somto Cyril

Projected Bench: Frank Anselem, Justin Abson, Dakota Leffew, Dylan James

Key Newcomers: Asa Newell, Justin Abson (Appalachian State), De'Shayne Montgomery (Mount St. Mary's), Dakota Leffew (Mount St. Mary's), Somto Cyril

Key Losses: Russel Tchewa, Jabri Abdur-Rahim, RJ Melendez, Noah Thomasson

43. Ole Miss

Projected Starting 5:

G Sean Pedulla

G Jaylen Murray

G Dre Davis

F Jaemyn Brakefield

F Malik Dia

Projected Bench: TJ Caldwell, Robert Cowherd, John Bol, Eduardo Klafke, Davon Barnes, Mikeal Brown-Jones

Key Newcomers: John Bol, Eduardo Klafke, Sean Pedulla (Ole Miss), Dre Davis (Seton Hall), Davon Barnes (Sam Houston), Malik Dia (Belmont), Mikeal Brown-Jones (UNCG)

Key Losses: Allen Flanigan, Jamarion Sharp, Brandon Murray, Moussa Cisse

44. Butler

Projected Starting 5:

G Kolby King

G Jahmyl Telfort

F Patrick McCaffery

F Pierre Brooks

C Andre Screen

Projected Bench: Jamie Kaiser, Landon Moore, Finley Bizjack, Augusto Cassia, Boden Kapke, Evan Haywood

Key Newcomers: Evan Haywood, Patrick McCaffery (Iowa), Jamie Kaiser (Maryland), Kolby King (Tulane)

Key Losses: Jalen Thomas, Posh Alexander

COVID Seniors with additional eligibility: Jahmyl Telfort

Entered 2024 NBA Draft while retaining eligibility: Jahmyl Telfort

45. New Mexico

Projected Starting 5:

G Donovan Dent

G Tru Washington

G CJ Noland

F Mustapha Amzil

C Nelly Junior Joseph

Projected Bench: Mustapha Amzil, Quinton Webb, Kayde Dotson, Jovan Millcevic, Filip Borovicanin

Key Newcomers: Kayde Dotson, Jovan Millcevic, CJ Noland (North Texas), Filip Borovicanin (Arizona)

Key Losses: Jemarl Baker, Isaac Mushila, Jaelen House, Jamal Mashburn Jr., Nelly Junior Joseph

COVID Seniors with additional eligibility: Mustapha Amzil

Jon Rothstein is not a FanDuel employee. The reporting of Rothstein is not subject to FanDuel's verification and does not represent the views or input of FanDuel. Betting based on Rothstein's reporting will not guarantee a successful outcome. Always do your own due diligence and use your own judgment when participating in daily fantasy contests or placing sports wagers.

Rothstein has been a college basketball insider for CBS Sports since 2010 and a contributor to the CBS Broadcast Network since 2016. He joined FanDuel in 2022 as a Content Creator. Rothstein is also the host of the College Hoops Today Podcast via Compass Media Networks.