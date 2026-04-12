NBA Predictions, Odds and Betting Lines - April 12
Today's NBA slate features plenty of excitement, including the matchup between the Atlanta Hawks and the Miami Heat.
Miami Heat vs. Atlanta Hawks
- Projected Favorite: Heat (61.94% win probability)
- Spread: Heat (-3.5)
- Total: 242.5
- Moneyline: Heat -166, Hawks +140
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, FDSSE, WANF, Peachtree Sports Network
Boston Celtics vs. Orlando Magic
- Projected Favorite: Celtics (75.75% win probability)
- Spread: Magic (-11.5)
- Total: 217.5
- Moneyline: Magic -559, Celtics +420
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: NBCS-BOS, FDSFL, ESPN
Toronto Raptors vs. Brooklyn Nets
- Projected Favorite: Raptors (81.54% win probability)
- Spread: Raptors (-22.5)
- Total: 219.5
- Moneyline: Raptors -10000, Nets +2400
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: YES, SportsNet
New York Knicks vs. Charlotte Hornets
- Projected Favorite: Knicks (64.28% win probability)
- Spread: Hornets (-13)
- Total: 216.5
- Moneyline: Hornets -800, Knicks +560
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, MSG
Cleveland Cavaliers vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Cavaliers (87.83% win probability)
- Spread: Cavaliers (-10.5)
- Total: 235.5
- Moneyline: Cavaliers -521, Wizards +400
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: FDSOH, MNMT2
Philadelphia 76ers vs. Milwaukee Bucks
- Projected Favorite: 76ers (69.06% win probability)
- Spread: 76ers (-14.5)
- Total: 227.5
- Moneyline: 76ers -1205, Bucks +750
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: FDSWI, NBCS-PH
Indiana Pacers vs. Detroit Pistons
- Projected Favorite: Pistons (80.79% win probability)
- Spread: Pistons (-13)
- Total: 228.5
- Moneyline: Pistons -820, Pacers +570
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: FDSIN, FDSDET, WMYD
Dallas Mavericks vs. Chicago Bulls
- Projected Favorite: Bulls (50.40% win probability)
- Spread: Mavericks (-7)
- Total: 245.5
- Moneyline: Mavericks -290, Bulls +235
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: CHSN, KFAA
Houston Rockets vs. Memphis Grizzlies
- Projected Favorite: Rockets (82.17% win probability)
- Spread: Rockets (-13.5)
- Total: 223.5
- Moneyline: Rockets -719, Grizzlies +520
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: SCHN, FDSSE
Minnesota Timberwolves vs. New Orleans Pelicans
- Projected Favorite: Timberwolves (80.59% win probability)
- Spread: Timberwolves (-6.5)
- Total: 235.5
- Moneyline: Timberwolves -270, Pelicans +220
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: FDSN, Gulf Coast Sports, Pelicans+
Portland Trail Blazers vs. Sacramento Kings
- Projected Favorite: Trail Blazers (78.60% win probability)
- Spread: Trail Blazers (-16.5)
- Total: 228.5
- Moneyline: Trail Blazers -1493, Kings +870
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: KUNP, NBCS-CA
Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns
- Projected Favorite: Thunder (78.17% win probability)
- Spread: Thunder (-5.5)
- Total: 212.5
- Moneyline: Thunder -225, Suns +188
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: FDSOK, AZFamily, Suns+
San Antonio Spurs vs. Denver Nuggets
- Projected Favorite: Spurs (67.11% win probability)
- Spread: Spurs (-11.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Spurs -521, Nuggets +400
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: ALT, KTVD, FDSSW, ESPN
Los Angeles Clippers vs. Golden State Warriors
- Projected Favorite: Clippers (64.71% win probability)
- Spread: Clippers (-6.5)
- Total: 224.5
- Moneyline: Clippers -235, Warriors +194
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: NBCS-BA, KTLA, FDSSC
Los Angeles Lakers vs. Utah Jazz
- Projected Favorite: Lakers (82.51% win probability)
- Spread: Lakers (-15)
- Total: 237
- Moneyline: Lakers -1351, Jazz +810
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: KJZZ, Jazz+, SportsNet LA
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
