MLB

Tuesday’s MLB Strikeout Props - April 21

Data Skrive

Tuesday’s MLB Strikeout Props - April 21

Will Nolan McLean strike out more than 6.5 batters? Can Jack Kochanowicz surpass 2.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on April 21, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Milwaukee Brewers at Detroit Tigers

  • Keider Montero (Tigers): Over/Under 3.5 Ks (Over -158, Under +118) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 3 appearances
  • Kyle Harrison (Brewers): Over/Under 4.5 Ks (Over -144, Under +108) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 3 appearances

Los Angeles Dodgers at San Francisco Giants

  • Landen Roupp (Giants): Over/Under 4.5 Ks (Over -144, Under +108) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 4 appearances
  • Yoshinobu Yamamoto (Dodgers): Over/Under 5.5 Ks (Over -104, Under -128) | 2026 Stats: 5.2 strikeouts per game in 4 appearances

Toronto Blue Jays at Los Angeles Angels

  • Patrick Corbin (Blue Jays): Over/Under 4.5 Ks (Over +110, Under -146) | 2026 Stats: 4.5 strikeouts per game in 2 appearances
  • Jack Kochanowicz (Angels): Over/Under 2.5 Ks (Over -122, Under -108) | 2026 Stats: 4.5 strikeouts per game in 4 appearances

Baltimore Orioles at Kansas City Royals

  • Shane Baz (Orioles): Over/Under 4.5 Ks (Over -106, Under -125) | 2026 Stats: 4.8 strikeouts per game in 4 appearances
  • Kris Bubic (Royals): Over/Under 6.5 Ks (Over +106, Under -140) | 2026 Stats: 6.5 strikeouts per game in 4 appearances

Philadelphia Phillies at Chicago Cubs

  • Shota Imanaga (Cubs): Over/Under 6.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 7.8 strikeouts per game in 4 appearances
  • Jesús Luzardo (Phillies): Over/Under 5.5 Ks (Over -168, Under +126) | 2026 Stats: 7.5 strikeouts per game in 4 appearances

Minnesota Twins at New York Mets

  • Simeon Woods Richardson (Twins): Over/Under 4.5 Ks (Over +120, Under -160) | 2026 Stats: 2.8 strikeouts per game in 4 appearances
  • Nolan McLean (Mets): Over/Under 6.5 Ks (Over -104, Under -128) | 2026 Stats: 7 strikeouts per game in 4 appearances

Houston Astros at Cleveland Guardians

  • Ryan Weiss (Astros): Over/Under 3.5 Ks (Over -110, Under -120) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 6 appearances
  • Parker Messick (Guardians): Over/Under 5.5 Ks (Over +114, Under -152) | 2026 Stats: 6.2 strikeouts per game in 4 appearances

New York Yankees at Boston Red Sox

  • Luis Gil (Yankees): Over/Under 4.5 Ks (Over -104, Under -128) | 2026 Stats: 3.5 strikeouts per game in 2 appearances

Cincinnati Reds at Tampa Bay Rays

  • Steven Matz (Rays): Over/Under 5.5 Ks (Over -110, Under -120) | 2026 Stats: 5.2 strikeouts per game in 4 appearances
  • Chase Burns (Reds): Over/Under 5.5 Ks (Over -118, Under -112) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 4 appearances

