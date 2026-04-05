Sunday’s MLB Odds, Betting Lines and Predictions - April 5
Sunday's MLB slate includes the Los Angeles Dodgers squaring off against the Washington Nationals at Nationals Park. We have predictions for every game on the schedule, so check them out below.
Today's MLB Odds and Predictions
Chicago Cubs at Cleveland Guardians Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 1:10 p.m. ET
- Where: Progressive Field
- TV Channel: CLEG and MARQ
- Probable Pitchers: Slade Cecconi vs. Edward Cabrera
- Records: Guardians (5-4), Cubs (4-4)
- Cubs Moneyline Odds: -134
- Guardians Moneyline Odds: +114
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Cubs
- Cubs Win Probability: 58.30%
- Guardians Win Probability: 41.70%
San Diego Padres at Boston Red Sox Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 1:35 p.m. ET
- Where: Fenway Park
- TV Channel: NESN and SDPA
- Probable Pitchers: Ranger Suarez vs. Walker Buehler
- Records: Red Sox (2-7), Padres (4-5)
- Red Sox Moneyline Odds: -154
- Padres Moneyline Odds: +130
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Red Sox
- Red Sox Win Probability: 56.80%
- Padres Win Probability: 43.20%
Miami Marlins at New York Yankees Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 1:35 p.m. ET
- Where: Yankee Stadium
- TV Channel: YES and MIAM
- Probable Pitchers: Max Fried vs. Chris Paddack
- Records: Yankees (7-1), Marlins (5-3)
- Yankees Moneyline Odds: -295
- Marlins Moneyline Odds: +240
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Yankees
- Yankees Win Probability: 64.58%
- Marlins Win Probability: 35.42%
Baltimore Orioles at Pittsburgh Pirates Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 1:35 p.m. ET
- Where: PNC Park
- TV Channel: SportsNet PT and MASN
- Probable Pitchers: Braxton Ashcraft vs. Chris Bassitt
- Records: Pirates (6-3), Orioles (3-6)
- Pirates Moneyline Odds: -120
- Orioles Moneyline Odds: +102
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Pirates
- Pirates Win Probability: 60.30%
- Orioles Win Probability: 39.70%
Los Angeles Dodgers at Washington Nationals Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 1:35 p.m. ET
- Where: Nationals Park
- TV Channel: NATS and SportsNet LA
- Probable Pitchers: Foster Griffin vs. Roki Sasaki
- Records: Nationals (3-5), Dodgers (6-2)
- Dodgers Moneyline Odds: -172
- Nationals Moneyline Odds: +144
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Dodgers
- Dodgers Win Probability: 61.11%
- Nationals Win Probability: 38.89%
Milwaukee Brewers at Kansas City Royals Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 2:10 p.m. ET
- Where: Kauffman Stadium
- TV Channel: ROYL and BREW
- Probable Pitchers: Kris Bubic vs. Kyle Harrison
- Records: Royals (4-5), Brewers (7-2)
- Royals Moneyline Odds: -120
- Brewers Moneyline Odds: +102
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Royals
- Royals Win Probability: 52.55%
- Brewers Win Probability: 47.45%
Tampa Bay Rays at Minnesota Twins Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 2:10 p.m. ET
- Where: Target Field
- TV Channel: MNNT and RAYS
- Probable Pitchers: Simeon Woods Richardson vs. Nick Martínez
- Records: Twins (3-6), Rays (4-5)
- Twins Moneyline Odds: -112
- Rays Moneyline Odds: -104
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Rays
- Rays Win Probability: 51.85%
- Twins Win Probability: 48.15%
Toronto Blue Jays at Chicago White Sox Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 2:10 p.m. ET
- Where: Rate Field
- TV Channel: CHSN and SNET
- Probable Pitchers: Davis Martin vs. Eric Lauer
- Records: White Sox (4-5), Blue Jays (4-5)
- Blue Jays Moneyline Odds: -164
- White Sox Moneyline Odds: +138
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Blue Jays
- Blue Jays Win Probability: 64.21%
- White Sox Win Probability: 35.79%
Cincinnati Reds at Texas Rangers Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 2:35 p.m. ET
- Where: Globe Life Field
- TV Channel: RSN and CINR
- Probable Pitchers: Jack Leiter vs. Chase Burns
- Records: Rangers (4-5), Reds (6-3)
- Rangers Moneyline Odds: -120
- Reds Moneyline Odds: +102
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Reds
- Reds Win Probability: 56.62%
- Rangers Win Probability: 43.38%
Philadelphia Phillies at Colorado Rockies Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 3:10 p.m. ET
- Where: Coors Field
- TV Channel: COLR and NBCS-PH+
- Probable Pitchers: Tomoyuki Sugano vs. Taijuan Walker
- Records: Rockies (3-6), Phillies (5-4)
- Phillies Moneyline Odds: -158
- Rockies Moneyline Odds: +134
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Phillies
- Phillies Win Probability: 63.53%
- Rockies Win Probability: 36.47%
Houston Astros at Athletics Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 4:05 p.m. ET
- Where: Sutter Health Park
- TV Channel: NBCS-CA and SCHN
- Probable Pitchers: Jacob Lopez vs. Lance McCullers
- Records: Athletics (2-6), Astros (6-3)
- Astros Moneyline Odds: -124
- Athletics Moneyline Odds: +106
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Athletics
- Athletics Win Probability: 52.63%
- Astros Win Probability: 47.37%
New York Mets at San Francisco Giants Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 4:05 p.m. ET
- Where: Oracle Park
- TV Channel: NBCS-BA and SNY
- Probable Pitchers: Logan Webb vs. Kodai Senga
- Records: Giants (3-6), Mets (5-4)
- Giants Moneyline Odds: -120
- Mets Moneyline Odds: +102
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Giants
- Giants Win Probability: 57.13%
- Mets Win Probability: 42.87%
Seattle Mariners at Los Angeles Angels Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 4:07 p.m. ET
- Where: Angel Stadium
- TV Channel: FDSW and SEAM
- Probable Pitchers: George Klassen vs. Luis Castillo
- Records: Angels (4-5), Mariners (4-5)
- Mariners Moneyline Odds: -166
- Angels Moneyline Odds: +140
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Mariners
- Mariners Win Probability: 66.77%
- Angels Win Probability: 33.23%
Atlanta Braves at Arizona Diamondbacks Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 4:10 p.m. ET
- Where: Chase Field
- TV Channel: ARID and BravesVsn
- Probable Pitchers: Brandon Pfaadt vs. Martín Pérez
- Records: Diamondbacks (4-5), Braves (6-3)
- Diamondbacks Moneyline Odds: -112
- Braves Moneyline Odds: -104
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Diamondbacks
- Diamondbacks Win Probability: 56.60%
- Braves Win Probability: 43.40%
Chicago Cubs at Cleveland Guardians Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 4:30 p.m. ET
- Where: Progressive Field
- TV Channel: CLEG and MARQ
- Probable Pitchers: Parker Messick vs. Shota Imanaga
- Records: Guardians (5-4), Cubs (4-4)
- Cubs Moneyline Odds: -126
- Guardians Moneyline Odds: +108
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Cubs
- Cubs Win Probability: 52.90%
- Guardians Win Probability: 47.10%
St. Louis Cardinals at Detroit Tigers Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 7:20 p.m. ET
- Where: Comerica Park
- TV Channel: Peacock
- Probable Pitchers: Keider Montero vs. Kyle Leahy
- Records: Tigers (4-4), Cardinals (4-4)
- Tigers Moneyline Odds: -142
- Cardinals Moneyline Odds: +120
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Cardinals
- Cardinals Win Probability: 53.23%
- Tigers Win Probability: 46.77%
All MLB win probability predictions and picks are according to numberFire.