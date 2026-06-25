ROTHSTEIN 45: Jon Rothstein's 2026-27 Preseason College Basketball Rankings

The offseason edition of the ROTHSTEIN 45 is now LIVE!

Please note: These rankings will be updated DAILY throughout the offseason. Teams who have yet to put together a capable roster with at least seven or eight players will be withheld from these rankings until they do so.

All betting odds come from FanDuel Sportbook's college basketball odds.

Jon Rothstein's College Basketball Rankings

1. Florida

Projected Starting 5:

G Boogie Fland

G Denzel Aberdeen **Needs NCAA waiver

G Thomas Haugh

F Alex Condon

C Rueben Chinyelu

Projected Bench: Alex Lloyd, Urban Klavzar, CJ Ingram, Viktor Mikic, AJ Brown, Jones Lay, Isaiah Brown, Arturas Butajevas, Domen Petrovic

Key Newcomers: Jones Lay, Denzel Aberdeen (Kentucky), Arturas Butajevas, Domen Petrovic

Key Losses: Xaivian Lee, Micah Handlogten

2. Duke

Projected Starting 5:

G Caleb Foster

G John Blackwell

G Dame Sarr

F Cam Williams

C Patrick Ngongba

Projected Bench: Bryson Howard, Cayden Boozer, Deron Rippey, Maxime Meyer, Sebastian Wilkins, Ifeanyi Ufochukwu, Drew Scharnowski, Joaquim Boumtje Boumtje, Jacob Theodosiou

Key Newcomers: Bryson Howard, Cam Williams, Maxime Meyer, Deron Rippey, Drew Scharnowski (Belmont), John Blackwell (Wisconsin), Joaquim Boumtje Boumtje, Jacob Theodosiou (Loyola Maryland)

Key Losses: Cameron Boozer, Maliq Brown, Isaiah Evans

3. Illinois

Projected Starting 5:

G Quentin Coleman

G Stefan Vaaks

G Andrej Stojakovic

F David Mirkovic

C Tomislav Ivisic

Projected Bench: Jake Davis, Zvonimir Ivisic, Jason Jakstys, Ethan Brown, Landon Davis, Lucas Morillo, Zavier Zens, Lincoln Williams

Key Newcomers: Lucas Morillo, Ethan Brown, Landon Davis, Quentin Coleman, Stefan Vaaks (Providence), Zavier Zens, Lincoln Williams

Key Losses: Keaton Wagler, Kylan Boswell, Ben Humrichous

4. Michigan

Projected Starting 5:

G Elliot Cadeau

G Trey McKenney

G Brandon McCoy

F JP Estrella

C Moustapha Thiam

Projected Bench: Jalen Reed, Quinn Costello, Joseph Hartman, Malachi Brown, Marcus Moller, Oscar Goodman, Ricky Liburd, LJ Cason (redshirt), Lincoln Cosby (redshirt)

Key Newcomers: Quinn Costello, Joseph Hartman, Malachi Brown, Marcus Moller, Lincoln Cosby, Brandon McCoy, JP Estrella (Tennessee), Jalen Reed (LSU), Moustapha Thiam (Cincinnati)

Key Losses: Nimari Burnett, Roddy Gayle, Yaxel Lendeborg, Will Tschetter, Aday Mara, Morez Johnson

5. UConn

Projected Starting 5:

G Silas Demary Jr.

G Braylon Mullins

F Jayden Ross

F Nik Khamenia

C Najai Hines

Projected Bench: Junior County, Colben Landrew, Oskar Giltay, Nils Machowski, Jaye Nash, Solo Ball (medical redshirt), Isaiah Shaw, Elmir Dzafic

Key Newcomers: Colben Landrew, Junior County, Najai Hines (Seton Hall), Nik Khamenia (Duke), Oskar Giltay (Stanford), Nils Machowski (Wofford), Jaye Nash (Jacksonville State), Isaiah Shaw (Northern Arizona), Elmir Dzafic (Arkansas)

Key Losses: Alex Karaban, Malachi Smith, Tarris Reed, Jaylin Stewart

NCAA Men's Basketball Championship Winner 2027 NCAA Men's Basketball Championship Winner 2027 Duke +600 Florida +700 Connecticut +1200 Illinois +1300 Michigan +1500 Michigan State +2200 Houston +2200 Louisville +2200 Arkansas +2200 Tennessee +2700 View more odds in Sportsbook

6. Michigan State

Projected Starting 5:

G Jeremy Fears

G Jordan Scott

F Coen Carr

F Cam Ward

C Anton Bonke

Projected Bench: Kaleb Glenn, Kur Teng, Jordan Scott, Ethan Taylor, Jasiah Jervis, Carlos Medlock Jr., Julius Avent, Jesse McCulloch

Key Newcomers: Ethan Taylor, Jasiah Jervis, Carlos Medlock Jr., Julius Avent, Anton Bonke (Charlotte)

Key Losses: Jaxon Kohler, Carson Cooper

7. Arizona

Projected Starting 5:

G Derek Dixon

G Caleb Holt

G Ivan Kharchenkov

F Cameron Holmes

C Motiejus Krivas

Projected Bench: Bryce James, Mabil Mawut, JJ Mandaquit, Endurance Aiyamenkhue, Ugnius Jarusevicius, Evan Otten, Maksim Brnovic

Key Newcomers: Cameron Holmes, Caleb Holt, JJ Mandaquit (Washington), Derek Dixon (Arizona), Endurance Aiyamenkhue, Ugnius Jarusevicius (Nebraska), Evan Otten (Idaho State), Maksim Brnovic

Key Losses: Koa Peat, Tobe Awaka, Jaden Bradley, Anthony Dell’Orso, Brayden Burries

8. Gonzaga

Projected Starting 5:

G Mario Saint-Supery

G Isiah Harwell

G Davis Fogle

F Braden Huff

C Massamba Diop

Projected Bench: Parker Jefferson, Luca Foster, Sam Funches, Juwan Ekanga-Ehawa

Key Newcomers: Luca Foster, Sam Funches, Isiah Harwell (Houston), Juwan Ekanga-Ehawa

Key Losses: Graham Ike, Tyon Grant-Foster, Jalen Warley, Adam Miller, Emmanuel Innocenti, Ismaila Diagne

9. Virginia

Projected Starting 5:

G Chance Mallory

G Sam Lewis

G Jurian Dixon

F Thijs de Ridder

C Johann Grunloh

Projected Bench: Martin Carrere, Silas Barksdale, Carter Lang, Christian Harmon, Favour Ibe, Kalu Anya, Elijah Gertrude, Jan Vide

Key Newcomers: Jurian Dixon (UC Irvine), Christian Harmon (Arkansas State), Favour Ibe, Kalu Anya (Saint Louis), Jan Vide (Loyola Marymount)

Key Losses: Malik Thomas, Jacari White, Devin Tillis, Dallin Hall, Ugonna Onyenso

10. St. John’s

Projected Starting 5:

G Quinn Ellis

G Ian Jackson

F Tounde Yessoufou

F Donnie Freeman

C Ruben Prey

Projected Bench: Casper Pohto, Dordije Jovanovic, Lazar Stojkovic, Avery Brown, Lefteris Liotopoulos, Theo Edema, Kyle Cuffe Jr., Babacar Sane, Gildas Gimenez

Key Newcomers: Quinn Ellis, Dordije Jovanovic, Donnie Freeman (Syracuse), Lazar Stojkovic, Avery Brown (Columbia), Babacar Sane, Theo Edema, Kyle Cuffe Jr. (Mercer), Tounde Yessoufou (Baylor), Gildas Gimenez

Key Losses: Zuby Ejiofor, Bryce Hopkins, Dillon Mitchell, Oziyah Sellers, Dylan Darling

11. Texas

Projected Starting 5:

G Isaiah Johnson

G Austin Goosby

F Elyjah Freeman

F David Punch

C Matas Vokietaitis

Projected Bench: Mikey Lewis, John Clark, Lewis Obiorah, Joe Sterling, Bo Ogden, Amari Evans

Key Newcomers: Austin Goosby, Bo Ogden, Joe Sterling, Coleman Elkins, Isaiah Johnson (Colorado), David Punch (TCU), Amari Evans (Tennessee), Elyjah Freeman (Auburn), Mikey Lewis (Saint Mary’s), Mantas Laurencikas

Key Losses: Jordan Pope, Chendall Weaver, Tramon Mark, Dailyn Swain, No Codie, Cam Heide, Simeon Wilcher

12. Tennessee

Projected Starting 5:

G Terrence Hill Jr.

G Dai Dai Ames

G Juke Harris

G Jalen Haralson

C Miles Rubin

Projected Bench: Marquis Clark, DeWayne Brown II, Manny Green, Chris Washington Jr., Tyler Lundblade, Braedan Lue, Christian Fermin, Troy Henderson, Ralph Scott

Key Newcomers: Ralph Scott, Manny Green, Marquis Clark, Tyler Lundblade (Belmont), Dai Dai Ames (Cal), Miles Rubin (Loyola Chicago), Jalen Haralson (Notre Dame), Chris Washington Jr., Terrence Hill Jr. (VCU), Braedan Lue (Kennesaw State), Christian Fermin (VCU)

Key Losses: Nate Ament, Felix Okpara, Ja’Kobi Gillespie, Cade Phillips, Bishop Boswell, Jaylen Carey, JP Estrella, Amari Evans

13. Houston

Projected Starting 5:

G Dedan Thomas

G Mercy Miller

G Chase McCarty

F Joseph Tugler

C Delrecco Gillespie

Projected Bench: Arafan Diane, Bryce Jackson, Kordel Jefferson, Ikenna Alozie, Corey Hadnot, Braden East

Key Newcomers: Arafan Diane, Ikenna Alozie, Dedan Thomas (LSU), Delrecco Gillespie (Kent State), Corey Hadnot (Purdue Fort Wayne), Braden East (Lamar)

Key Losses: Kingston Flemings, Chris Cenac, Milos Uzan, Emanuel Sharp, Kalifa Sakho, Isiah Harwell

14. USC

Projected Starting 5:

G Alijah Arenas

G Rodney Rice

G KJ Lewis

F Jacob Cofie

C Eric Reibe

Projected Bench: Adonis Ratliff, Darius Ratliff, Christian Collins, Jalen Cox, Josh Hughes Aaron Hunkin-Claytor, Jadis Jones, Isaac Bruns

Key Newcomers: Adonis Ratliff, Darius Ratliff, Christian Collins, KJ Lewis (Georgetown), Eric Reibe (UConn), Jalen Cox (Colgate), Josh Hughes (Evansville), Aaron Hunkin-Claytor (Hawaii), Jadis Jones (Lindenwood), Isaac Bruns (South Dakota)

Key Losses: Chad Baker-Mazara, Esra Ausar, Jerry Easter

15. Arkansas

Projected Starting 5:

G Jeremiah Wilkinson

G Jordan Smith Jr.

G Billy Richmond

F Miika Muurinen

C Cooper Bowser

Projected Bench: Abdou Toure, JJ Andrews, Isaiah Sealy, Paulo Semedo, Maper Maker, Ilia Frolov

Key Newcomers: JJ Andrews, Abdou Toure, Jordan Smith Jr., Cooper Bowser (Furman), Jeremiah Wilkinson (Georgia), Miika Muurinen, Maper Maker, Ilia Frolov

Key Losses: Darius Acuff, Malique Ewin, Nick Pringle, Trevon Brazille, Karter Knox, DJ Wagner

16. Kentucky

Projected Starting 5:

G Zoom Diallo

G Alex Wilkins

F Milan Momcilovic

F Ousmane N’Diaye

C Malachi Moreno

Projected Bench: Mason Williams, Trent Noah, Zyon Hawthorne, Brayden Hawthorne, Justin McBride, Jerone Morton, Franck Kepnang, Kam Williams

Key Newcomers: Mason Williams, Zoom Diallo (Washington), Alex Wilkins (Kentucky), Zyon Hawthorne, Ousmane N’Diaye, Justin McBride (James Madison), Jerone Morton (Washington State), Franck Kepnang (Washington), Milan Momcilovic (Iowa State)

Key Losses: Otega Oweh, Denzel Aberdeen, Jayden Quaintance, Jaland Lowe, Brandon Garrison, Jasper Johnson, Mouhamed Dioubate, Andrija Jelavic, Collin Chandler

17. Louisville

Projected Starting 5:

G Jackson Shelstad

G Adrian Wooley

G Karter Knox

F Alvaro Folguieras

C Flory Bidunga

Projected Bench: London Johnson, De’Shayne Montgomery, Gabe Dynes, Obinna Ekezie, Isaac Ellis, Boyuan Zhang

Key Newcomers: Jackson Shelstad (Oregon), Flory Bidunga (Kansas), Karter Knox (Arkansas), Alvaro Folguieras (Iowa), De’Shayne Montgomery (Dayton), Gabe Dynes (USC), Obinna Ekezie, Isaac Ellis, Boyuan Zhang

Key Losses: Mikel Brown, Ryan Conwell, J’Vonne Hadley, Kasean Pryor, Isaac McKneely, Aly Khalifa, Vangelis Zougris, Sananda Fru, Khani Rooths

18. Iowa State

Projected Starting 5:

G Killyan Toure

G Jamarion Batemon

F Leon Bond

F Tre Singleton

C Blake Buchanan

Projected Bench: Xzavion Mitchell, Dominykas Pleta, Christian Wiggins, Yusef Gray Jr., Dorian Rinaldo-Komlan, Jaquan Johnson, Taj Manning, Ryan Prather

Key Newcomers: Christian Wiggins, Jackson Kiss, Yusef Gray Jr., Dorian Rinaldo-Komlan, Leon Bond (Northern Iowa), Jaquan Johnson (Bradley), Taj Manning (Kansas State), Tre Singleton (Northwestern), Ryan Prather (Robert Morris)

Key Losses: Tamin Lipsey, Joshua Jefferson, Nate Heise, Milan Momcilovic

19. Miami

Projected Starting 5:

G Acaden Lewis

G Dante Allen

F Shelton Henderson

F Caleb Gaskins

C Somto Cyril

Projected Bench: Marcus Allen, DeSean Goode, Quin Berger, Nick Dorn, Brent Bland

Key Newcomers: Caleb Gaskins, Somto Cyril (Georgia), Acaden Lewis (Villanova), DeSean Goode (Robert Morris), Quin Berger (Bucknell), Nick Dorn (Indiana), Brent Bland (St. Peter’s)

Key Losses: Tre Donaldson, Malik Reneau, Ernest Udeh, Tru Washington

20. UCLA

Projected Starting 5:

G Trent Perry

G Jaylen Petty

F Eric Dailey

F Filip Jovic

C Xavier Booker

Projected Bench: Eric Freeny, Azavier Robinson, Javonte Floyd, Joe Philon, Sergei Macura, Brandon Williams, Gunars Grinvalds

Key Newcomers: Javonte Floyd, Joe Philon, Azavier Robinson (Butler), Filip Jovic (Auburn), Sergei Macura (Mississippi State), Jaylen Petty (Texas Tech), Gunars Grinvalds

Key Losses: Donovan Dent, Tyler Bilodeau, Skyy Clark

21. Vanderbilt

Projected Starting 5:

G Tyler Tanner

G T.O. Barrett

F Sebastian Williams-Adams

F Bangot Dak

F Berke Buyuktuncel

Projected Bench: Ethan Mgbako, Anthony Brown, Jackson Sheffield, Chandler Bing

Key Newcomers: Ethan Mgbako, Anthony Brown, Jackson Sheffield, Berke Buyuktuncel (Nebraska), Ace Glass (Washington State), Bangot Dak (Colorado), Sebastian Williams-Adams (Auburn), T.O. Barrett (Missouri)

Key Losses: Duke Miles, Devin McGlockton, AK Okereke, Tyler Nickel, Jalen Washington, Tyler Harris

22. Alabama

Projected Starting 5:

G Aden Holloway

G Amari Allen

F London Jemison

F Drew Fielder

C Brandon Garrison

Projected Bench: Keitenn Bristow, Jaxon Richardson, Qayden Samuels, Tarris Bouie, Collins Onyejiaka, Jamarion Davis-Fleming, Cole Cloer

Key Newcomers: Qayden Samuels, Tarris Bouie, Jaxon Richardson, Brandon Garrison (Kentucky), Jamarion Davis-Fleming (Mississippi State), Cole Cloer, Drew Fielder (Boise State)

Key Losses: Labaron Philon, Latrell Wrightsell, Noah Williamson, Houston Mallette, Taylor Bol Bowen, Aiden Sherrell, Jalil Bethea, Davion Hannah

23. Purdue

Projected Starting 5:

G Omer Mayer

G CJ Cox

G Gicarri Harris

F Caden Pierce

C Daniel Jacobsen

Projected Bench: Antoine West, Luke Ertel, Jack Benter, Raleigh Burgess, Jacob Webber, Sinan Huan, Rivers Knight

Key Newcomers: Luke Ertel, Jacob Webber, Sinan Huan, Rivers Knight, Caden Pierce (Princeton)

Key Losses: Braden Smith, Fletcher Loyer, Trey Kaufman-Renn, Oscar Cluff

24. Missouri

Projected Starting 5:

G Jason Crowe

G Jamier Jones

F Trent Pierce

F Bryson Tiller

C Jaylen Carey

Projected Bench: Luke Northweather, Toni Bryant, Kennard Davis, Aaron Rowe, Annor Boateng, Jaylen Carey, Trent Burns, Jordan Crawford, Cord Stansberry

Key Newcomers: Jason Crowe Jr., Toni Bryant, Aidan Chronister, Jaylen Carey (Tennessee), Jamier Jones (Missouri), Bryson Tiller (Kansas), Kennard Davis (BYU), Jordan Crawford (South Dakota), Cord Stansberry (Western Carolina)

Key Losses: Mark Mitchell, Jayden Stone, Shawn Phillips, Jacob Crews, Anthony Robinson

25. Villanova

Projected Starting 5:

G Elijah Crawford

G Tyler Perkins

F Devin Royal

F Kwame Evans

C Luigi Suigo

Projected Bench: Adam Oumiddoch, Jake Fiegen, Darryl Simmons, Matthew Hodge

Key Newcomers: Adam Oumiddoch, Kwame Evans (Oregon), Devin Royal (Ohio State), Jake Fiegen (Cornell), Elijah Crawford (UIC), Darryl Simmons (St. Bonaventure), Luigi Suigo

Key Losses: Duke Brennan, Devin Askew, Acaden Lewis, Malachi Palmer

26. TCU

Projected Starting 5:

G Brock Harding

G Tanner Toolson

F Micah Robinson

F Xavier Edmonds

C Luke Bamgboye

Projected Bench: Ryan Hunt, Milos Sojic, Gavin Sykes, Trent Lincoln, DJ Thomas, Luke Bamgboye, Ricards Aizpurs

Key Newcomers: Ryan Hunt, Trent Lincoln (JUCO), Milos Sojic, Gavin Sykes (Long Beach State), DJ Thomas (West Virginia), Luke Bamgboye, Ricards Aizpurs

Key Losses: Jayden Pierre, RJ Jones, Jace Posey, Liutaurus Lelevicius, David Punch, Malick Diallo

27. Ohio State

Projected Starting 5:

G Justin Pippen

G John Mobley

F Anthony Thompson

F Amare Bynum

C Andrija Jelavic

Projected Bench: Alex Smith, Josh Ojianwuna, Myles Herro, Ivan Njegovan, Jimmie Williams, Vuk Lazarevic, L.J. Smith, Curtis Givens

Key Newcomers: Anthony Thompson, Alex Smith, Justin Pippen (Cal), Andrija Jelavic (Kentucky), Jimmie Williams (Duquesne), Vuk Lazarevic, L.J. Smith, Curtis Givens (LSU)

Key Losses: Bruce Thornton, Christoph Tilly, Brandon Noel, Devin Royal, Gabe Cupps, Taison Chatman

28. Indiana

Projected Starting 5:

G Markus Burton

G Darren Harris

G Jaeden Mustaf

F Aiden Sherrell

C Samet Yigitolu

Projected Bench: Bryce Lindsay, Trent Sisley, Vaughn Karvala, Trevor Manhertz, Prince-Alexander Moody, Clemens Sokolov, Justin Monden

Key Newcomers: Markus Burton (Notre Dame), Darren Harris (Duke), Jaeden Mustaf (Georgia Tech), Samet Yigitolu (SMU), Vaughn Karvala, Trevor Manhertz, Prince-Alexander Moody, Bryce Lindsay (Villanova), Clemens Sokolov, Justin Monden (UMES)

Key Losses: Lamar Wilkerson, Conor Enright, Tayton Conerway, Tucker DeVries, Reed Bailey, Nick Dorn

29. North Carolina

Projected Starting 5:

G Neoklis Avdalas

G Terrence Brown

G Matt Able

F Jarin Stevenson

C Alex Samodurov

Projected Bench: Isaiah Denis, Jaydon Young, Maximo Adams, Cade Bennerman, Kevin Thomas, Sayon Keita

Key Newcomers: Maximo Adams, Neoklis Avdalas (Virginia Tech), Matt Able (NC State), Cade Bennerman (Northwestern), Sayon Keita, Kevin Thomas, Alex Samodurov

Key Losses: Caleb Wilson, Seth Trimble, Luka Bogavac, Henri Veesaar

30. BYU

Projected Starting 5:

G Rob Wright

G Collin Chandler

F Bruce Branch

F Tyler Betsey

F Khadim Mboup

Projected Bench: Dean Rueckert, Dawson Baker, Brody Kozlowski, Nate Pickens, Jake Wahlin

Key Newcomers: Dean Rueckert, Bruce Branch, Will Openshaw, Collin Chandler (Kentucky), Tyler Betsey (Syracuse), Jake Wahlin (Clemson)

Key Losses: AJ Dybantsa, Keba Keita, Richie Saunders, Kennard Davis, Tyler Mrus

31. Nebraska

Projected Starting 5:

G Trevan Leonhardt

G Pryce Sandfort

G Braden Frager

F Sam Orme

C Boden Kapke

Projected Bench: Connor Essegian, Colin Rice, Jacob Lanier, Cale Jacobsen, Kadyn Betts, Taj DeGourville, Damon Wilkinson, Leo Curtis

Key Newcomers: Colin Rice, Jacob Lanier, Sam Orme (Belmont), Kadyn Betts (Montana), Trevan Leonhardt (Utah Valley), Boden Kapke (Boston College), Taj DeGourville (San Diego State), Damon Wilkinson (South Dakota State)

Key Losses: Rienk Mast, Sam Hoiberg, Jamarques Lawrence, Berke Buyuktuncel

32. Kansas

Projected Starting 5:

G Tay Kinney

G Leroy Blyden Jr.

F Tyran Stokes

F Keanu Dawes

C Paul Mbiya

Projected Bench: Davion Adkins, Kohl Rosario, Christian Reeves, Luke Barnett, Trent Perry, Paul Mbiya, Grant Mordini, Dennis Parker Jr.

Key Newcomers: Tay Kinney, Davion Adkins, Trent Perry, Luke Barnett, Keanu Dawes (Utah), Leroy Blyden Jr. (Toledo), Christian Reeves (Charleston), Tyran Stokes, Grant Mordini, Dennis Parker Jr. (Radford)

Key Losses: Darryn Peterson, Melvin Council, Tre White, Flory Bidunga, Elmarko Jackson, Bryson Tiller, Samis Calderon, Jamari McDowell

33. Saint Louis

Projected Starting 5:

G Trey Green

G Kellen Thames

G Ishan Sharma

F Amari McCottry

C Elijah Strong

Projected Bench: Cam Hutson, Quentin Jones, Jax Kerr, Badara Diakite, Jermel Thomas, Yousaf Ahmad, Alon Michaeli, Sheek Pearson, Jamison White

Key Newcomers: Jermel Thomas, Yousaf Ahmad, Alon Michaeli (Colorado), Elijah Strong (South Carolina), Sheek Pearson (Marquette), Jamison White

Key Losses: Robbie Avila, Dion Brown, Paul Otieno, Kalu Anya

34. Wisconsin

Projected Starting 5:

G Owen Foxwell

G Trey Autry

G Eian Elmer

F Austin Rapp

C Nolan Winter

Projected Bench: Hayden Jones, Will Garlock, Zach Kinziger, LaTrevion Fenderson, Jackson Ball, Jack Janicki, Victory Onuetu

Key Newcomers: LaTrevion Fenderson, Jackson Ball, Owen Foxwell, Trey Autry (GW), Victory Onuetu (Hofstra), Eian Elmer (Miami)

Key Losses: Nick Boyd, Braeden Carrington, Andrew Rohde, Aleksas Bieliauskas

35. VCU

Projected Starting 5:

G Nyk Lewis

G Brandon Jennings

G Blake Harper

F Michael Belle

C Lazar Djokovic

Projected Bench: Tyrell Ward, Ahmad Nowell, Jordann Dumont, Jordan Tillery, Sammy Jackson, Collin Ross, Torey Alston, Nyle Ralph-Byer

Key Newcomers: Sammy Jackson, Collin Ross, Blake Harper (Creighton), Torey Alston (Middle Tennessee), Nyle Ralph-Byer (Sacred Heart)

Key Losses: Jadrian Tracey, Christian Fermin, Terrence Hill Jr., Keyshawn Mitchell, Barry Evans

36. Iowa

Projected Starting 5:

G Ty’Reek Coleman

G Tate Sage

F Cooper Koch

F Cam Manyawu

C Andrew McKeever

Projected Bench: Trey Thompson, Peyton McCollum, Trevin Sirak, Ethan Harris, Jaidyn Coon, Isaia Howard, Kael Combs

Key Newcomers: Ethan Harris, Jaidyn Coon, Andrew McKeever (Saint Mary’s), Ty’Reek Coleman (Illinois State)

Key Losses: Bennett Stirtz, Tavion Banks, Brendan Hausen, Alvaro Folgueiras

37. Oregon

Projected Starting 5:

G Jasper Johnson

G Tyrone Riley

F Dwayne Aristode

F Taylor Bol Bowen

C Sean Stewart

Projected Bench: Fred Payne, Pharoah Compton, Jerry Easter, Tajh Ariza, Andrew Meadow, Kendre Harrison, Seven Spurlock

Key Newcomers: Dwayne Aristode (Arizona), Andrew Meadow (Boise State), Jasper Johnson (Kentucky), Tyrone Riley (San Francisco), Taylor Bol Bowen (Alabama), Pharoah Compton (San Diego State), Jerry Easter (USC), Fred Payne (Boston College), Tajh Ariza, Kendre Harrison, Seven Spurlock

Key Losses: Jackson Shelstad, Kwame Evans, Nate Bittle

38. Providence

Projected Starting 5:

G Malik Mack

G Dink Pate

G Devin Vanterpool

G Miles Byrd

C Arrinten Page

Projected Bench: Ryan Mela, Samson Aletan, Ryan Sabol, Gavin Hightower, Leonardo Marangon, Jacob Barnarbie, Clyde Walters

Key Newcomers: Dink Pate (G League), Miles Byrd (San Diego State), Devin Vanterpool (Florida Atlantic), Samson Aletan (Yale), Ryan Sabol (Buffalo), Gavin Hightower (South Florida), Arrinten Page (Northwestern), Leonardo Marangon, Malik Mack (Georgetown), Jacob Barnarbie (UNLV), Clyde Walters

Key Losses: Jaylin Sellers, Jason Edwards, Stefan Vaaks, Jamier Jones

39. Texas A&M

Projected Starting 5:

G Jalen Reece

G PJ Haggerty

G Bryson Warren

F Mackenzie Mgbako

C Cade Phillips

Projected Bench: Neiko Mundey, Jeremiah Green, Josh Irving, Zach Clemence, Lukas Walls, Jamie Vinson, Tyshawn Archie, Jalen Shelley

Key Newcomers: Josh Irving, Neiko Mundley, PJ Haggerty (Kansas State), Lukas Walls (Radford), Cade Phillips (Tennessee), Bryson Warren (G League), Jalen Reece (LSU), Tyshawn Archie (McNeese), Jalen Shelley (Loyola Marymount)

Key Losses: Marcus Hill, Jacari Lane, Rylan Griffen, Rashaun Agee, Federiko Federiko, Josh Holloway, Ruben Dominguez, Pop Isaacs

40. Creighton

Projected Starting 5:

G BJ Davis

G Wes Enis

F Jasen Green

F Jackson McAndrew

C Oswin Erhunmwunse

Projected Bench: Hudson Greer, Shane Thomas, Katrelle Harmon, Austin Swartz, Isaac Traudt, Kayden Edwards, Trevon Carter-Givens

Key Newcomers: Katrelle Harmon, Oswin Erhunmwunse (Providence), Wes Enis (South Florida), BJ Davis (San Diego State), Kayden Edwards (TCU), Trevon Carter-Givens

Key Losses: Josh Dix, Nik Graves, Ty Davis, Fedor Zugbic

41. Georgia

Projected Starting 5:

G Marcus “Smurf” Millender

G Blue Cain

F Kanon Catchings

F Kareem Stagg

C James Scott

Projected Bench: Freddie Dillione, Kemauri Millender, Brady Dunlap, David Ugonna, Andrew Osasuyi

Key Newcomers: Kemauri Millender, Freddie Dillione (Penn State), Brady Dunlap, David Ugonna, Andrew Osasuyi (St. Bonaventure), James Scott (Ole Miss)

Key Losses: Justin Abson, Somto Cyril, Jeremiah Wilkinson, Dylan James, Jordan Ross, Jake Wilkins

42. Clemson

Projected Starting 5:

G Zac Foster

G Ace Buckner

G Cole Certa

G Liutaurus Lelevicius

C Carter Welling

Projected Bench: Dallas Thomas, Chase Thompson, David Fuchs, Will Stevens, Harris Reynolds, Amare James, Trent Steinour, Dylan Faulkner

Key Newcomers: Will Stevens, Harris Reynolds, Amare James, Cole Certa (Notre Dame), Dylan Faulkner (Samford), Liutaurus Lelevicius (TCU), David Fuchs (San Francisco)

Key Losses: RJ Godfrey, Dillon Hunter, Jestin Porter, Nick Davidson, Jake Wahlin

43. Syracuse

Projected Starting 5:

G Garwey Dual

G Aidan Tobiason

G Kiyan Anthony

F Sadiq White

C Luke Wilson

Projected Bench: Mark Morano Mahmutovic, Gavin Doty, Ryan Moesch, Abdramane Siby, Tasman Goodrick, Francis Folefac, Iker Martinez

Key Newcomers: Gavin Doty (Siena), Tasman Goodrick (Siena), Garwey Dual (McNeese), Aidan Tobiason (Temple), Ryan Moesch, Abdramane Siby, Luke Wilson (Appalachian State), Francis Folefac, Iker Martinez

Key Losses: Naithan George, JJ Starling, Donnie Freeman, Nate Kingz

44. Auburn

Projected Starting 5:

G Tahaad Pettiford

G Kevin Overton

F Thomas Dowd

F Owen Freeman

C Bukky Oboye

Projected Bench: Caleb Williams, Adam Olsen, Blake Muschalek, Narcisse Ngoy, George Kimble, Mantas Rubstavicius

Key Newcomers: Caleb Williams, Narcisse Ngoy, Bukky Oboye, Owen Freeman (Creighton), Thomas Dowd (Troy), George Kimble (Vanderbilt), Mantas Rubstavicius, Adam Olsen (South Alabama)

Key Losses: Keyshawn Hall, KeShawn Murphy, Elyjah Freeman, Sebastian Williams-Adams

45. San Diego State

Projected Starting 5:

G Latrell Davis

G Elzie Harrington

F Tae Simmons

F Jeremiah “Bear” Cherry

C Thokbor Majak

Projected Bench: Nick Anderson, Chance Gladden, Zach White, Luka Skoric, David Torresani, Luca Vincini, Isaiah Sy

Key Newcomers: Jeremiah “Bear” Cherry (Sacramento State), Nick Anderson (Rice), Chance Gladden (Boston University), Zach White, Luka Skoric, David Torresani, Luca Vincini, Isaiah Sy (Oregon State)

Key Losses: Reese Dixon-Waters, Jeremiah Oden, BJ Davis, Miles Byrd, Pharoah Compton, Magoon Gwath

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Jon Rothstein is not a FanDuel employee. The reporting of Rothstein is not subject to FanDuel's verification and does not represent the views or input of FanDuel. Betting based on Rothstein's reporting will not guarantee a successful outcome. Always do your own due diligence and use your own judgment when participating in daily fantasy contests or placing sports wagers.

Rothstein has been a college basketball insider for CBS Sports since 2010 and a contributor to the CBS Broadcast Network since 2016. He joined FanDuel in 2022 as a Content Creator. Rothstein is also the host of the College Hoops Today Podcast via Compass Media Networks.