NBA

NBA Predictions, Odds and Betting Lines - April 7

NBA Predictions, Odds and Betting Lines - April 7

The outings in a Tuesday NBA slate sure to please include the Miami Heat squaring off against the Toronto Raptors at Scotiabank Arena.

Curious about the betting odds for today's NBA action? Look no further! We have you covered with all of the information you need.

Washington Wizards vs. Chicago Bulls

  • Projected Favorite: Bulls (54.85% win probability)
  • Spread: Bulls (-6)
  • Total: 249.5
  • Moneyline: Bulls -245, Wizards +200
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: CHSN, MNMT

Indiana Pacers vs. Minnesota Timberwolves

  • Projected Favorite: Timberwolves (75.15% win probability)
  • Spread: Timberwolves (-12.5)
  • Total: 231.5
  • Moneyline: Timberwolves -752, Pacers +530
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: FDSN, FDSIN

Brooklyn Nets vs. Milwaukee Bucks

  • Projected Favorite: Bucks (50.16% win probability)
  • Spread: Bucks (-1.5)
  • Total: 220.5
  • Moneyline: Bucks -144, Nets +122
  • Time: 7:30 PM ET
  • TV Channel: FDSWI, WLNY

Toronto Raptors vs. Miami Heat

  • Projected Favorite: Raptors (58.74% win probability)
  • Spread: Raptors (-1)
  • Total: 239.5
  • Moneyline: Raptors -122, Heat +104
  • Time: 7:30 PM ET
  • TV Channel: FDSSUN, TSN

Boston Celtics vs. Charlotte Hornets

  • Projected Favorite: Celtics (64.94% win probability)
  • Spread: Celtics (-5.5)
  • Total: 219.5
  • Moneyline: Celtics -215, Hornets +180
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: NBC/Peacock, NBCS-BOS

New Orleans Pelicans vs. Utah Jazz

  • Projected Favorite: Pelicans (59.74% win probability)
  • Spread: Pelicans (-11.5)
  • Total: 241.5
  • Moneyline: Pelicans -559, Jazz +420
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: KJZZ, Jazz+, Gulf Coast Sports, Pelicans+

Golden State Warriors vs. Sacramento Kings

  • Projected Favorite: Warriors (77.56% win probability)
  • Spread: Warriors (-15.5)
  • Total: 234.5
  • Moneyline: Warriors -952, Kings +640
  • Time: 10:00 PM ET
  • TV Channel: NBCS-BA, NBCS-CA

Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder

  • Projected Favorite: Thunder (57.90% win probability)
  • Spread: Thunder (-16.5)
  • Total: 223.5
  • Moneyline: Thunder -2222, Lakers +1100
  • Time: 10:30 PM ET
  • TV Channel: SportsNet LA, FDSOK

Los Angeles Clippers vs. Dallas Mavericks

  • Projected Favorite: Clippers (81.69% win probability)
  • Spread: Clippers (-11)
  • Total: 236.5
  • Moneyline: Clippers -549, Mavericks +410
  • Time: 10:30 PM ET
  • TV Channel: KFAA, FDSSC

Phoenix Suns vs. Houston Rockets

  • Projected Favorite: Rockets (51.10% win probability)
  • Spread: Suns (-1)
  • Total: 220.5
  • Moneyline: Suns -116, Rockets -102
  • Time: 11:00 PM ET
  • TV Channel: NBC/Peacock, SCHN

All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, DeMarcus "Boogie" Cousins and Chandler Parsons weekdays at 10am ET on FanDuel TV.

