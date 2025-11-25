Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - November 25
Looking at the men's college basketball schedule on Tuesday, there are 10 games involving Top 25 teams in the AP Poll, with the matchup between No. 3 Houston and No. 17 Tennessee at 6 p.m. ET being one of the day's highlights. How does our projection system expect these games to turn out? Find out below.
Michigan State vs. East Carolina
- Matchup: East Carolina Pirates vs. No. 11 Michigan State Spartans
- Projected Winner: Michigan State (91.64% win probability)
- Spread: Michigan State (-22.5)
- Time: 1 p.m. ET
- Date: November 25
- TV Channel: Fox Sports 2
Creighton vs. Iowa State
- Matchup: No. 15 Iowa State Cyclones vs. Creighton Bluejays
- Projected Winner: Iowa State (77.27% win probability)
- Spread: Iowa State (-8.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: November 25
- TV Channel: truTV
St. John's vs. Baylor
- Matchup: Baylor Bears vs. No. 14 St. John's Red Storm
- Projected Winner: St. John's (65.01% win probability)
- Spread: St. John's (-4.5)
- Time: 5 p.m. ET
- Date: November 25
- TV Channel: truTV
North Carolina vs. Saint Bonaventure
- Matchup: Saint Bonaventure Bonnies vs. No. 16 North Carolina Tar Heels
- Projected Winner: North Carolina (76.43% win probability)
- Spread: North Carolina (-10.5)
- Time: 6 p.m. ET
- Date: November 25
- TV Channel: Fox Sports 1
Houston vs. Tennessee
- Matchup: No. 17 Tennessee Volunteers vs. No. 3 Houston Cougars
- Projected Winner: Houston (51.22% win probability)
- Spread: Houston (-3.5)
- Time: 6 p.m. ET
- Date: November 25
- TV Channel: TNT
Indiana vs. Kansas State
- Matchup: Kansas State Wildcats at No. 25 Indiana Hoosiers
- Projected Winner: Indiana (71.11% win probability)
- Spread: Indiana (-8.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: November 26
- TV Channel: Fox Sports 1
Auburn vs. Michigan
- Matchup: No. 7 Michigan Wolverines vs. No. 21 Auburn Tigers
- Projected Winner: Auburn (54.67% win probability)
- Spread: Michigan (-3.5)
- Time: 8:30 p.m. ET
- Date: November 26
- TV Channel: TNT
Gonzaga vs. Maryland
- Matchup: Maryland Terrapins vs. No. 12 Gonzaga Bulldogs
- Projected Winner: Gonzaga (79.07% win probability)
- Spread: Gonzaga (-13.5)
- Time: 9:30 p.m. ET
- Date: November 26
- TV Channel: truTV
Cal vs. UCLA
- Matchup: No. 18 UCLA Bruins vs. California Golden Bears
- Projected Winner: UCLA (76.67% win probability)
- Spread: UCLA (-8.5)
- Time: 10 p.m. ET
- Date: November 26
- TV Channel: ESPN
UNLV vs. Alabama
- Matchup: No. 8 Alabama Crimson Tide vs. UNLV Rebels
- Projected Winner: Alabama (82.64% win probability)
- Spread: Alabama (-13.5)
- Time: 12 a.m. ET
- Date: November 26
- TV Channel: truTV
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
