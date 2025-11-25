FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
Ole Miss vs Mississippi State Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Week 14 2025

The Ole Miss Rebels versus the Mississippi State Bulldogs is on the college football schedule for Friday.

Before you make your wager on FanDuel Sportsbook, we've got you covered with all the latest NCAA football betting insights.

Ole Miss vs Mississippi State Odds & Spread

  All college football odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.
  • Moneyline: Ole Miss: (-290) | Mississippi State: (+235)
  • Spread: Ole Miss: -7.5 (-102) | Mississippi State: +7.5 (-120)
  • Total: 62.5 -- Over: (-114) | Under: (-106)

Ole Miss vs Mississippi State Betting Trends

  • Ole Miss' record against the spread is 6-5-0.
  • On the season, Ole Miss is 3-4 as 7.5-point or better favorites.
  • Ole Miss has played 11 games this year, and six of them have hit the over.
  • Mississippi State has eight wins in 11 contests against the spread this year.
  • Mississippi State has an ATS record of 3-2 as 7.5-point underdogs or greater.
  • Mississippi State has seen six of its 11 games go over the point total.

Ole Miss vs Mississippi State Prediction & Pick

All college football win probability predictions and picks are according to numberFire.
Prediction: Rebels win (73.9%)

Ole Miss vs Mississippi State Point Spread

Ole Miss is favored by 7.5 points over Mississippi State. Ole Miss is -102 to cover the spread, with Mississippi State being -120.

Ole Miss vs Mississippi State Over/Under

The over/under for Ole Miss-Mississippi State on Nov. 28 is 62.5. The over is -114, and the under is -106.

Ole Miss vs Mississippi State Moneyline

The Ole Miss vs Mississippi State moneyline has Ole Miss as a -290 favorite, while Mississippi State is a +235 underdog.

Ole Miss vs. Mississippi State Points Insights

Point Scored (PG)
Points Scored CFB Rank
Points Allowed (PG)
Points Allowed CFB Rank
Average Total
Total Games
Ole Miss37.21420.22957.311
Mississippi State31.54228.49256.111

Ole Miss vs. Mississippi State Game Info

  • Game day: Friday, November 28, 2025
  • Game time: 12 p.m. ET
  • TV channel: ABC
  • Location: Starkville, Mississippi
  • Stadium: Davis Wade Stadium at Scott Field

