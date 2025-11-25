Ole Miss vs Mississippi State Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Week 14 2025
The Ole Miss Rebels versus the Mississippi State Bulldogs is on the college football schedule for Friday.
Ole Miss vs Mississippi State Odds & Spread
- Moneyline: Ole Miss: (-290) | Mississippi State: (+235)
- Spread: Ole Miss: -7.5 (-102) | Mississippi State: +7.5 (-120)
- Total: 62.5 -- Over: (-114) | Under: (-106)
Ole Miss vs Mississippi State Betting Trends
- Ole Miss' record against the spread is 6-5-0.
- On the season, Ole Miss is 3-4 as 7.5-point or better favorites.
- Ole Miss has played 11 games this year, and six of them have hit the over.
- Mississippi State has eight wins in 11 contests against the spread this year.
- Mississippi State has an ATS record of 3-2 as 7.5-point underdogs or greater.
- Mississippi State has seen six of its 11 games go over the point total.
Ole Miss vs Mississippi State Prediction & Pick
Prediction: Rebels win (73.9%)
Ole Miss vs Mississippi State Point Spread
Ole Miss is favored by 7.5 points over Mississippi State. Ole Miss is -102 to cover the spread, with Mississippi State being -120.
Ole Miss vs Mississippi State Over/Under
The over/under for Ole Miss-Mississippi State on Nov. 28 is 62.5. The over is -114, and the under is -106.
Ole Miss vs Mississippi State Moneyline
The Ole Miss vs Mississippi State moneyline has Ole Miss as a -290 favorite, while Mississippi State is a +235 underdog.
Ole Miss vs. Mississippi State Points Insights
Point Scored (PG)
Points Scored CFB Rank
Points Allowed (PG)
Points Allowed CFB Rank
Average Total
Total Games
|Ole Miss
|37.2
|14
|20.2
|29
|57.3
|11
|Mississippi State
|31.5
|42
|28.4
|92
|56.1
|11
Ole Miss vs. Mississippi State Game Info
- Game day: Friday, November 28, 2025
- Game time: 12 p.m. ET
- TV channel: ABC
- Location: Starkville, Mississippi
- Stadium: Davis Wade Stadium at Scott Field
