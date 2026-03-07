FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

NBA

NBA Predictions, Odds and Betting Lines - March 8

Data Skrive
Data Skrive

NBA Predictions, Odds and Betting Lines - March 8

Sunday's NBA slate has plenty of exciting matchups in store. Among those games is the Dallas Mavericks taking on the Toronto Raptors.

Don't miss out on all of the NBA action on Sunday. We've got the inside scoop on the betting odds you need to know.

Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics

  • Projected Favorite: Cavaliers (57.53% win probability)
  • Spread: Cavaliers (-1)
  • Total: 224.5
  • Moneyline: Cavaliers -116, Celtics -102
  • Time: 1:00 PM ET
  • TV Channel: ABC

Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics

Los Angeles Lakers vs. New York Knicks

  • Projected Favorite: Knicks (54.04% win probability)
  • Spread: Knicks (-3)
  • Total: 227.5
  • Moneyline: Knicks -148, Lakers +126
  • Time: 3:30 PM ET
  • TV Channel: ABC

Los Angeles Lakers vs. New York Knicks

Toronto Raptors vs. Dallas Mavericks

  • Projected Favorite: Raptors (80.98% win probability)
  • Moneyline: Raptors , Mavericks
  • Time: 6:00 PM ET
  • TV Channel: KFAA, SportsNet

Toronto Raptors vs. Dallas Mavericks

Miami Heat vs. Detroit Pistons

  • Projected Favorite: Heat (62.55% win probability)
  • Moneyline: Heat , Pistons
  • Time: 6:00 PM ET
  • TV Channel: FDSSUN, FDSDET

Miami Heat vs. Detroit Pistons

New Orleans Pelicans vs. Washington Wizards

  • Projected Favorite: Pelicans (67.48% win probability)
  • Moneyline: Pelicans , Wizards
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: Gulf Coast Sports, Pelicans+, MNMT

New Orleans Pelicans vs. Washington Wizards

San Antonio Spurs vs. Houston Rockets

  • Projected Favorite: Spurs (65.05% win probability)
  • Spread: Spurs (-4.5)
  • Total: 224.5
  • Moneyline: Spurs -178, Rockets +150
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: NBC/Peacock

San Antonio Spurs vs. Houston Rockets

Milwaukee Bucks vs. Orlando Magic

  • Projected Favorite: Magic (54.67% win probability)
  • Moneyline: Bucks , Magic
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: FDSWI, FDSFL

Milwaukee Bucks vs. Orlando Magic

Portland Trail Blazers vs. Indiana Pacers

  • Projected Favorite: Trail Blazers (67.21% win probability)
  • Moneyline: Trail Blazers , Pacers
  • Time: 9:00 PM ET
  • TV Channel: KUNP, FDSIN

Portland Trail Blazers vs. Indiana Pacers

Sacramento Kings vs. Chicago Bulls

  • Projected Favorite: Bulls (60.27% win probability)
  • Moneyline: Kings , Bulls
  • Time: 9:00 PM ET
  • TV Channel: CHSN+, NBCS-CA

Sacramento Kings vs. Chicago Bulls

Phoenix Suns vs. Charlotte Hornets

  • Projected Favorite: Suns (52.70% win probability)
  • Moneyline: Suns , Hornets
  • Time: 10:00 PM ET
  • TV Channel: Peacock

Phoenix Suns vs. Charlotte Hornets

All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, DeMarcus "Boogie" Cousins and Chandler Parsons weekdays at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

