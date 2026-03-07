NBA Predictions, Odds and Betting Lines - March 8
Sunday's NBA slate has plenty of exciting matchups in store. Among those games is the Dallas Mavericks taking on the Toronto Raptors.
Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics
- Projected Favorite: Cavaliers (57.53% win probability)
- Spread: Cavaliers (-1)
- Total: 224.5
- Moneyline: Cavaliers -116, Celtics -102
- Time: 1:00 PM ET
- TV Channel: ABC
Los Angeles Lakers vs. New York Knicks
- Projected Favorite: Knicks (54.04% win probability)
- Spread: Knicks (-3)
- Total: 227.5
- Moneyline: Knicks -148, Lakers +126
- Time: 3:30 PM ET
- TV Channel: ABC
Toronto Raptors vs. Dallas Mavericks
- Projected Favorite: Raptors (80.98% win probability)
- Moneyline: Raptors , Mavericks
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: KFAA, SportsNet
Miami Heat vs. Detroit Pistons
- Projected Favorite: Heat (62.55% win probability)
- Moneyline: Heat , Pistons
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, FDSDET
New Orleans Pelicans vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Pelicans (67.48% win probability)
- Moneyline: Pelicans , Wizards
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: Gulf Coast Sports, Pelicans+, MNMT
San Antonio Spurs vs. Houston Rockets
- Projected Favorite: Spurs (65.05% win probability)
- Spread: Spurs (-4.5)
- Total: 224.5
- Moneyline: Spurs -178, Rockets +150
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: NBC/Peacock
Milwaukee Bucks vs. Orlando Magic
- Projected Favorite: Magic (54.67% win probability)
- Moneyline: Bucks , Magic
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSWI, FDSFL
Portland Trail Blazers vs. Indiana Pacers
- Projected Favorite: Trail Blazers (67.21% win probability)
- Moneyline: Trail Blazers , Pacers
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, FDSIN
Sacramento Kings vs. Chicago Bulls
- Projected Favorite: Bulls (60.27% win probability)
- Moneyline: Kings , Bulls
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: CHSN+, NBCS-CA
Phoenix Suns vs. Charlotte Hornets
- Projected Favorite: Suns (52.70% win probability)
- Moneyline: Suns , Hornets
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: Peacock
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
