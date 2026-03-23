NBA

NBA Predictions, Odds and Betting Lines - March 23

The Los Angeles Lakers versus the Detroit Pistons is a game to watch on a Monday NBA schedule that features a lot of exciting contests.

Curious about the betting odds for today's NBA action? Look no further! We've got you covered with all of the information you need.

Philadelphia 76ers vs. Oklahoma City Thunder

  • Projected Favorite: Thunder (71.67% win probability)
  • Spread: Thunder (-15.5)
  • Total: 221.5
  • Moneyline: Thunder -1205, 76ers +750
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: FDSOK, NBCS-PH

Bet on Philadelphia 76ers vs. Oklahoma City Thunder with FanDuel Sportsbook.

Detroit Pistons vs. Los Angeles Lakers

  • Projected Favorite: Pistons (72.72% win probability)
  • Spread: Lakers (-2)
  • Total: 226.5
  • Moneyline: Lakers -130, Pistons +110
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: FDSDET, SportsNet LA, WMYD

Bet on Detroit Pistons vs. Los Angeles Lakers with FanDuel Sportsbook.

Orlando Magic vs. Indiana Pacers

  • Projected Favorite: Magic (82.56% win probability)
  • Spread: Magic (-13)
  • Total: 233.5
  • Moneyline: Magic -901, Pacers +610
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: FDSIN, FDSFL

Bet on Orlando Magic vs. Indiana Pacers with FanDuel Sportsbook.

Miami Heat vs. San Antonio Spurs

  • Projected Favorite: Heat (53.59% win probability)
  • Spread: Spurs (-5)
  • Total: 240.5
  • Moneyline: Spurs -198, Heat +166
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: Peacock, FDSSW

Bet on Miami Heat vs. San Antonio Spurs with FanDuel Sportsbook.

Atlanta Hawks vs. Memphis Grizzlies

  • Projected Favorite: Hawks (72.87% win probability)
  • Spread: Hawks (-14)
  • Total: 239.5
  • Moneyline: Hawks -952, Grizzlies +640
  • Time: 7:30 PM ET
  • TV Channel: FDSSE

Bet on Atlanta Hawks vs. Memphis Grizzlies with FanDuel Sportsbook.

Chicago Bulls vs. Houston Rockets

  • Projected Favorite: Rockets (69.86% win probability)
  • Spread: Rockets (-8)
  • Total: 228.5
  • Moneyline: Rockets -330, Bulls +265
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: SCHN, CHSN

Bet on Chicago Bulls vs. Houston Rockets with FanDuel Sportsbook.

Utah Jazz vs. Toronto Raptors

  • Projected Favorite: Raptors (59.63% win probability)
  • Spread: Raptors (-13)
  • Total: 230.5
  • Moneyline: Raptors -769, Jazz +540
  • Time: 9:00 PM ET
  • TV Channel: KJZZ, Jazz+, SportsNet

Bet on Utah Jazz vs. Toronto Raptors with FanDuel Sportsbook.

Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors

  • Projected Favorite: Warriors (65.85% win probability)
  • Spread: Warriors (-2.5)
  • Total: 230.5
  • Moneyline: Warriors -126, Mavericks +108
  • Time: 9:30 PM ET
  • TV Channel: Peacock, NBCS-BA

Bet on Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors with FanDuel Sportsbook.

Portland Trail Blazers vs. Brooklyn Nets

  • Projected Favorite: Trail Blazers (73.08% win probability)
  • Spread: Trail Blazers (-14.5)
  • Total: 219.5
  • Moneyline: Trail Blazers -1205, Nets +750
  • Time: 10:00 PM ET
  • TV Channel: KUNP, YES

Bet on Portland Trail Blazers vs. Brooklyn Nets with FanDuel Sportsbook.

Los Angeles Clippers vs. Milwaukee Bucks

  • Projected Favorite: Clippers (78.06% win probability)
  • Spread: Clippers (-13)
  • Total: 223.5
  • Moneyline: Clippers -820, Bucks +570
  • Time: 10:30 PM ET
  • TV Channel: FDSWI, FDSSC

Bet on Los Angeles Clippers vs. Milwaukee Bucks with FanDuel Sportsbook.

All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, DeMarcus "Boogie" Cousins and Chandler Parsons weekdays at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

