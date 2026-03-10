NBA Predictions, Odds and Betting Lines - March 10
The Phoenix Suns versus the Milwaukee Bucks is one of many strong options on today's NBA slate.
Curious about the betting odds for today's NBA action? Look no further! We have you covered with all of the information you need.
Philadelphia 76ers vs. Memphis Grizzlies
- Projected Favorite: 76ers (61.13% win probability)
- Spread: 76ers (-4.5)
- Total: 228.5
- Moneyline: 76ers -190, Grizzlies +160
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, NBCS-PH
Atlanta Hawks vs. Dallas Mavericks
- Projected Favorite: Hawks (75.42% win probability)
- Spread: Hawks (-9)
- Total: 238.5
- Moneyline: Hawks -370, Mavericks +295
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, KFAA
Miami Heat vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Heat (86.80% win probability)
- Spread: Heat (-15.5)
- Total: 242.5
- Moneyline: Heat -1000, Wizards +660
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, MNMT
Brooklyn Nets vs. Detroit Pistons
- Projected Favorite: Pistons (83.59% win probability)
- Spread: Pistons (-15)
- Total: 216.5
- Moneyline: Pistons -1205, Nets +750
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: YES, FDSDETX
San Antonio Spurs vs. Boston Celtics
- Projected Favorite: Spurs (59.27% win probability)
- Spread: Spurs (-3)
- Total: 222.5
- Moneyline: Spurs -154, Celtics +130
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: NBC/Peacock, NBCS-BOS, FDSSW
Milwaukee Bucks vs. Phoenix Suns
- Projected Favorite: Suns (61.38% win probability)
- Spread: Suns (-2)
- Total: 217.5
- Moneyline: Suns -130, Bucks +110
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSWI, AZFamily, Suns+
Houston Rockets vs. Toronto Raptors
- Projected Favorite: Rockets (70.68% win probability)
- Spread: Rockets (-5)
- Total: 217.5
- Moneyline: Rockets -188, Raptors +158
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: SCHN, TSN
Golden State Warriors vs. Chicago Bulls
- Projected Favorite: Warriors (69.89% win probability)
- Spread: Warriors (-6.5)
- Total: 227.5
- Moneyline: Warriors -245, Bulls +200
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: CHSN, NBCS-BA
Portland Trail Blazers vs. Charlotte Hornets
- Projected Favorite: Hornets (63.58% win probability)
- Spread: Hornets (-3)
- Total: 227.5
- Moneyline: Hornets -156, Trail Blazers +132
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, FDSSE
Sacramento Kings vs. Indiana Pacers
- Projected Favorite: Kings (52.85% win probability)
- Spread: Kings (-4)
- Total: 236.5
- Moneyline: Kings -172, Pacers +142
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: FDSIN, NBCS-CA
Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves
- Projected Favorite: Timberwolves (53.61% win probability)
- Spread: Timberwolves (-2.5)
- Total: 234.5
- Moneyline: Timberwolves -134, Lakers +114
- Time: 11:00 PM ET
- TV Channel: NBC/Peacock, SportsNet LA
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
