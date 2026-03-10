NBA Predictions, Odds and Betting Lines - March 10

The Phoenix Suns versus the Milwaukee Bucks is one of many strong options on today's NBA slate.

Curious about the betting odds for today's NBA action? Look no further! We have you covered with all of the information you need.

Philadelphia 76ers vs. Memphis Grizzlies

Projected Favorite: 76ers (61.13% win probability)

76ers (61.13% win probability) Spread: 76ers (-4.5)

76ers (-4.5) Total: 228.5

228.5 Moneyline: 76ers -190, Grizzlies +160

76ers -190, Grizzlies +160 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: FDSSE, NBCS-PH

Bet on Philadelphia 76ers vs. Memphis Grizzlies with FanDuel Sportsbook.

Atlanta Hawks vs. Dallas Mavericks

Projected Favorite: Hawks (75.42% win probability)

Hawks (75.42% win probability) Spread: Hawks (-9)

Hawks (-9) Total: 238.5

238.5 Moneyline: Hawks -370, Mavericks +295

Hawks -370, Mavericks +295 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: FDSSE, KFAA

Bet on Atlanta Hawks vs. Dallas Mavericks with FanDuel Sportsbook.

Miami Heat vs. Washington Wizards

Projected Favorite: Heat (86.80% win probability)

Heat (86.80% win probability) Spread: Heat (-15.5)

Heat (-15.5) Total: 242.5

242.5 Moneyline: Heat -1000, Wizards +660

Heat -1000, Wizards +660 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: FDSSUN, MNMT

Bet on Miami Heat vs. Washington Wizards with FanDuel Sportsbook.

Brooklyn Nets vs. Detroit Pistons

Projected Favorite: Pistons (83.59% win probability)

Pistons (83.59% win probability) Spread: Pistons (-15)

Pistons (-15) Total: 216.5

216.5 Moneyline: Pistons -1205, Nets +750

Pistons -1205, Nets +750 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: YES, FDSDETX

Bet on Brooklyn Nets vs. Detroit Pistons with FanDuel Sportsbook.

San Antonio Spurs vs. Boston Celtics

Projected Favorite: Spurs (59.27% win probability)

Spurs (59.27% win probability) Spread: Spurs (-3)

Spurs (-3) Total: 222.5

222.5 Moneyline: Spurs -154, Celtics +130

Spurs -154, Celtics +130 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: NBC/Peacock, NBCS-BOS, FDSSW

Bet on San Antonio Spurs vs. Boston Celtics with FanDuel Sportsbook.

Milwaukee Bucks vs. Phoenix Suns

Projected Favorite: Suns (61.38% win probability)

Suns (61.38% win probability) Spread: Suns (-2)

Suns (-2) Total: 217.5

217.5 Moneyline: Suns -130, Bucks +110

Suns -130, Bucks +110 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: FDSWI, AZFamily, Suns+

Bet on Milwaukee Bucks vs. Phoenix Suns with FanDuel Sportsbook.

Houston Rockets vs. Toronto Raptors

Projected Favorite: Rockets (70.68% win probability)

Rockets (70.68% win probability) Spread: Rockets (-5)

Rockets (-5) Total: 217.5

217.5 Moneyline: Rockets -188, Raptors +158

Rockets -188, Raptors +158 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: SCHN, TSN

Bet on Houston Rockets vs. Toronto Raptors with FanDuel Sportsbook.

Golden State Warriors vs. Chicago Bulls

Projected Favorite: Warriors (69.89% win probability)

Warriors (69.89% win probability) Spread: Warriors (-6.5)

Warriors (-6.5) Total: 227.5

227.5 Moneyline: Warriors -245, Bulls +200

Warriors -245, Bulls +200 Time: 10:00 PM ET

10:00 PM ET TV Channel: CHSN, NBCS-BA

Bet on Golden State Warriors vs. Chicago Bulls with FanDuel Sportsbook.

Portland Trail Blazers vs. Charlotte Hornets

Projected Favorite: Hornets (63.58% win probability)

Hornets (63.58% win probability) Spread: Hornets (-3)

Hornets (-3) Total: 227.5

227.5 Moneyline: Hornets -156, Trail Blazers +132

Hornets -156, Trail Blazers +132 Time: 10:00 PM ET

10:00 PM ET TV Channel: KUNP, FDSSE

Bet on Portland Trail Blazers vs. Charlotte Hornets with FanDuel Sportsbook.

Sacramento Kings vs. Indiana Pacers

Projected Favorite: Kings (52.85% win probability)

Kings (52.85% win probability) Spread: Kings (-4)

Kings (-4) Total: 236.5

236.5 Moneyline: Kings -172, Pacers +142

Kings -172, Pacers +142 Time: 10:00 PM ET

10:00 PM ET TV Channel: FDSIN, NBCS-CA

Bet on Sacramento Kings vs. Indiana Pacers with FanDuel Sportsbook.

Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves

Projected Favorite: Timberwolves (53.61% win probability)

Timberwolves (53.61% win probability) Spread: Timberwolves (-2.5)

Timberwolves (-2.5) Total: 234.5

234.5 Moneyline: Timberwolves -134, Lakers +114

Timberwolves -134, Lakers +114 Time: 11:00 PM ET

11:00 PM ET TV Channel: NBC/Peacock, SportsNet LA

Bet on Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves with FanDuel Sportsbook.

All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, DeMarcus "Boogie" Cousins and Chandler Parsons weekdays at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.