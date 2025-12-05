NBA Predictions, Odds and Betting Lines - December 5
There are plenty of exciting matchups on today's NBA schedule, including the Philadelphia 76ers taking on the Milwaukee Bucks.
Want to improve your chances before today's NBA action? Take a look at our betting preview below.
Orlando Magic vs. Miami Heat
- Projected Favorite: Magic (62.29% win probability)
- Spread: Magic (-5.5)
- Total: 242.5
- Moneyline: Magic -190, Heat +160
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, FDSFL
Bet on Orlando Magic vs. Miami Heat with FanDuel Sportsbook.
Boston Celtics vs. Los Angeles Lakers
- Projected Favorite: Celtics (71.05% win probability)
- Spread: Celtics (-7)
- Total: 223.5
- Moneyline: Celtics -240, Lakers +198
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video, SportsNet LA
Bet on Boston Celtics vs. Los Angeles Lakers with FanDuel Sportsbook.
Toronto Raptors vs. Charlotte Hornets
- Projected Favorite: Raptors (64.89% win probability)
- Spread: Raptors (-8.5)
- Total: 231.5
- Moneyline: Raptors -300, Hornets +245
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, TSN
Bet on Toronto Raptors vs. Charlotte Hornets with FanDuel Sportsbook.
Cleveland Cavaliers vs. San Antonio Spurs
- Projected Favorite: Cavaliers (78.69% win probability)
- Spread: Cavaliers (-5)
- Total: 238.5
- Moneyline: Cavaliers -190, Spurs +160
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSOH, FDSSW
Bet on Cleveland Cavaliers vs. San Antonio Spurs with FanDuel Sportsbook.
New York Knicks vs. Utah Jazz
- Projected Favorite: Knicks (89.25% win probability)
- Spread: Knicks (-16)
- Total: 238.5
- Moneyline: Knicks -1000, Jazz +660
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: KJZZ, Jazz+, MSG
Bet on New York Knicks vs. Utah Jazz with FanDuel Sportsbook.
Detroit Pistons vs. Portland Trail Blazers
- Projected Favorite: Pistons (76.51% win probability)
- Spread: Pistons (-7.5)
- Total: 235.5
- Moneyline: Pistons -295, Trail Blazers +240
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: KUNP, FDSDET
Bet on Detroit Pistons vs. Portland Trail Blazers with FanDuel Sportsbook.
Atlanta Hawks vs. Denver Nuggets
- Projected Favorite: Nuggets (53.73% win probability)
- Spread: Nuggets (-6.5)
- Total: 238.5
- Moneyline: Nuggets -230, Hawks +190
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, ALT
Bet on Atlanta Hawks vs. Denver Nuggets with FanDuel Sportsbook.
Milwaukee Bucks vs. Philadelphia 76ers
- Projected Favorite: Bucks (75.91% win probability)
- Spread: 76ers (-1)
- Total: 223.5
- Moneyline: 76ers -120, Bucks +102
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSWI, WMLW, NBCS-PH
Bet on Milwaukee Bucks vs. Philadelphia 76ers with FanDuel Sportsbook.
Houston Rockets vs. Phoenix Suns
- Projected Favorite: Rockets (73.73% win probability)
- Spread: Rockets (-11.5)
- Total: 223.5
- Moneyline: Rockets -490, Suns +380
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: SCHN, AZFamily, Suns+
Bet on Houston Rockets vs. Phoenix Suns with FanDuel Sportsbook.
Chicago Bulls vs. Indiana Pacers
- Projected Favorite: Bulls (51.31% win probability)
- Spread: Bulls (-4.5)
- Total: 238.5
- Moneyline: Bulls -190, Pacers +160
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSIN, CHSN, WALV
Bet on Chicago Bulls vs. Indiana Pacers with FanDuel Sportsbook.
Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Clippers
- Projected Favorite: Grizzlies (60.84% win probability)
- Spread: Clippers (-1.5)
- Total: 223.5
- Moneyline: Clippers -134, Grizzlies +114
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, FDSSC
Bet on Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Clippers with FanDuel Sportsbook.
Oklahoma City Thunder vs. Dallas Mavericks
- Projected Favorite: Thunder (81.81% win probability)
- Spread: Thunder (-15.5)
- Total: 229.5
- Moneyline: Thunder -1205, Mavericks +750
- Time: 9:30 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video
Bet on Oklahoma City Thunder vs. Dallas Mavericks with FanDuel Sportsbook.
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!
Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, DeMarcus "Boogie" Cousins and Chandler Parsons weekdays at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.