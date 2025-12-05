FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
NBA Predictions, Odds and Betting Lines - December 5

Data Skrive
Data Skrive

NBA Predictions, Odds and Betting Lines - December 5

There are plenty of exciting matchups on today's NBA schedule, including the Philadelphia 76ers taking on the Milwaukee Bucks.

Want to improve your chances before today's NBA action? Take a look at our betting preview below.

Orlando Magic vs. Miami Heat

  • Projected Favorite: Magic (62.29% win probability)
  • Spread: Magic (-5.5)
  • Total: 242.5
  • Moneyline: Magic -190, Heat +160
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: FDSSUN, FDSFL

Boston Celtics vs. Los Angeles Lakers

  • Projected Favorite: Celtics (71.05% win probability)
  • Spread: Celtics (-7)
  • Total: 223.5
  • Moneyline: Celtics -240, Lakers +198
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: Amazon Prime Video, SportsNet LA

Toronto Raptors vs. Charlotte Hornets

  • Projected Favorite: Raptors (64.89% win probability)
  • Spread: Raptors (-8.5)
  • Total: 231.5
  • Moneyline: Raptors -300, Hornets +245
  • Time: 7:30 PM ET
  • TV Channel: FDSSE, TSN

Cleveland Cavaliers vs. San Antonio Spurs

  • Projected Favorite: Cavaliers (78.69% win probability)
  • Spread: Cavaliers (-5)
  • Total: 238.5
  • Moneyline: Cavaliers -190, Spurs +160
  • Time: 7:30 PM ET
  • TV Channel: FDSOH, FDSSW

New York Knicks vs. Utah Jazz

  • Projected Favorite: Knicks (89.25% win probability)
  • Spread: Knicks (-16)
  • Total: 238.5
  • Moneyline: Knicks -1000, Jazz +660
  • Time: 7:30 PM ET
  • TV Channel: KJZZ, Jazz+, MSG

Detroit Pistons vs. Portland Trail Blazers

  • Projected Favorite: Pistons (76.51% win probability)
  • Spread: Pistons (-7.5)
  • Total: 235.5
  • Moneyline: Pistons -295, Trail Blazers +240
  • Time: 7:30 PM ET
  • TV Channel: KUNP, FDSDET

Atlanta Hawks vs. Denver Nuggets

  • Projected Favorite: Nuggets (53.73% win probability)
  • Spread: Nuggets (-6.5)
  • Total: 238.5
  • Moneyline: Nuggets -230, Hawks +190
  • Time: 7:30 PM ET
  • TV Channel: FDSSE, ALT

Milwaukee Bucks vs. Philadelphia 76ers

  • Projected Favorite: Bucks (75.91% win probability)
  • Spread: 76ers (-1)
  • Total: 223.5
  • Moneyline: 76ers -120, Bucks +102
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: FDSWI, WMLW, NBCS-PH

Houston Rockets vs. Phoenix Suns

  • Projected Favorite: Rockets (73.73% win probability)
  • Spread: Rockets (-11.5)
  • Total: 223.5
  • Moneyline: Rockets -490, Suns +380
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: SCHN, AZFamily, Suns+

Chicago Bulls vs. Indiana Pacers

  • Projected Favorite: Bulls (51.31% win probability)
  • Spread: Bulls (-4.5)
  • Total: 238.5
  • Moneyline: Bulls -190, Pacers +160
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: FDSIN, CHSN, WALV

Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Clippers

  • Projected Favorite: Grizzlies (60.84% win probability)
  • Spread: Clippers (-1.5)
  • Total: 223.5
  • Moneyline: Clippers -134, Grizzlies +114
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: FDSSE, FDSSC

Oklahoma City Thunder vs. Dallas Mavericks

  • Projected Favorite: Thunder (81.81% win probability)
  • Spread: Thunder (-15.5)
  • Total: 229.5
  • Moneyline: Thunder -1205, Mavericks +750
  • Time: 9:30 PM ET
  • TV Channel: Amazon Prime Video

All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

