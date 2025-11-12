NBA Predictions, Odds and Betting Lines - November 12
The NBA slate today is not one to miss. The outings include the Phoenix Suns squaring off against the Dallas Mavericks at American Airlines Center.
Want to improve your chances before today's NBA games? Take a look at our odds breakdown below.
New York Knicks vs. Orlando Magic
- Projected Favorite: Knicks (68.06% win probability)
- Spread: Knicks (-4)
- Total: 227.5
- Moneyline: Knicks -166, Magic +140
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: ESPN, MSG, FDSFL
Bet on New York Knicks vs. Orlando Magic with FanDuel Sportsbook.
Charlotte Hornets vs. Milwaukee Bucks
- Projected Favorite: Bucks (68.40% win probability)
- Spread: Bucks (-5.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Bucks -205, Hornets +172
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, FDSWI
Bet on Charlotte Hornets vs. Milwaukee Bucks with FanDuel Sportsbook.
Detroit Pistons vs. Chicago Bulls
- Projected Favorite: Pistons (71.90% win probability)
- Spread: Pistons (-2.5)
- Total: 233.5
- Moneyline: Pistons -142, Bulls +120
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: CHSN, FDSDET
Bet on Detroit Pistons vs. Chicago Bulls with FanDuel Sportsbook.
Miami Heat vs. Cleveland Cavaliers
- Projected Favorite: Cavaliers (58.51% win probability)
- Spread: Heat (-6)
- Total: 238.5
- Moneyline: Heat -235, Cavaliers +194
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, FDSOH
Bet on Miami Heat vs. Cleveland Cavaliers with FanDuel Sportsbook.
Boston Celtics vs. Memphis Grizzlies
- Projected Favorite: Celtics (70.56% win probability)
- Spread: Celtics (-6.5)
- Total: 230.5
- Moneyline: Celtics -260, Grizzlies +215
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: NBCS-BOS, FDSSE
Bet on Boston Celtics vs. Memphis Grizzlies with FanDuel Sportsbook.
Houston Rockets vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Rockets (88.92% win probability)
- Spread: Rockets (-16.5)
- Total: 233.5
- Moneyline: Rockets -1408, Wizards +830
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: SCHN, MNMT
Bet on Houston Rockets vs. Washington Wizards with FanDuel Sportsbook.
New Orleans Pelicans vs. Portland Trail Blazers
- Projected Favorite: Trail Blazers (59.86% win probability)
- Spread: Trail Blazers (-8.5)
- Total: 231.5
- Moneyline: Trail Blazers -319, Pelicans +260
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, Gulf Coast Sports, Pelicans+
Bet on New Orleans Pelicans vs. Portland Trail Blazers with FanDuel Sportsbook.
San Antonio Spurs vs. Golden State Warriors
- Projected Favorite: Spurs (52.59% win probability)
- Spread: Spurs (-4.5)
- Total: 228.5
- Moneyline: Spurs -180, Warriors +152
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: NBCS-BA, FDSSW
Bet on San Antonio Spurs vs. Golden State Warriors with FanDuel Sportsbook.
Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns
- Projected Favorite: Mavericks (58.93% win probability)
- Spread: Mavericks (-1)
- Total: 227.5
- Moneyline: Mavericks -110, Suns -106
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: KFAA, AZFamily, Suns+
Bet on Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns with FanDuel Sportsbook.
Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Lakers
- Projected Favorite: Thunder (75.30% win probability)
- Spread: Thunder (-7)
- Total: 229.5
- Moneyline: Thunder -255, Lakers +210
- Time: 9:30 PM ET
- TV Channel: ESPN, SportsNet LA, FDSOK
Bet on Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Lakers with FanDuel Sportsbook.
Sacramento Kings vs. Atlanta Hawks
- Projected Favorite: Hawks (52.63% win probability)
- Spread: Hawks (-4)
- Total: 233.5
- Moneyline: Hawks -168, Kings +142
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, NBCS-CA
Bet on Sacramento Kings vs. Atlanta Hawks with FanDuel Sportsbook.
Los Angeles Clippers vs. Denver Nuggets
- Projected Favorite: Clippers (60.84% win probability)
- Spread: Nuggets (-2)
- Total: 225.5
- Moneyline: Nuggets -134, Clippers +114
- Time: 10:30 PM ET
- TV Channel: ALT, FDSSC
Bet on Los Angeles Clippers vs. Denver Nuggets with FanDuel Sportsbook.
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!
Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, DeMarcus "Boogie" Cousins and Chandler Parsons weekdays at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.