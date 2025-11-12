NBA Predictions, Odds and Betting Lines - November 12

The NBA slate today is not one to miss. The outings include the Phoenix Suns squaring off against the Dallas Mavericks at American Airlines Center.

New York Knicks vs. Orlando Magic

Projected Favorite: Knicks (68.06% win probability)

Knicks (68.06% win probability) Spread: Knicks (-4)

Knicks (-4) Total: 227.5

227.5 Moneyline: Knicks -166, Magic +140

Knicks -166, Magic +140 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: ESPN, MSG, FDSFL

Charlotte Hornets vs. Milwaukee Bucks

Projected Favorite: Bucks (68.40% win probability)

Bucks (68.40% win probability) Spread: Bucks (-5.5)

Bucks (-5.5) Total: 232.5

232.5 Moneyline: Bucks -205, Hornets +172

Bucks -205, Hornets +172 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: FDSSE, FDSWI

Detroit Pistons vs. Chicago Bulls

Projected Favorite: Pistons (71.90% win probability)

Pistons (71.90% win probability) Spread: Pistons (-2.5)

Pistons (-2.5) Total: 233.5

233.5 Moneyline: Pistons -142, Bulls +120

Pistons -142, Bulls +120 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: CHSN, FDSDET

Miami Heat vs. Cleveland Cavaliers

Projected Favorite: Cavaliers (58.51% win probability)

Cavaliers (58.51% win probability) Spread: Heat (-6)

Heat (-6) Total: 238.5

238.5 Moneyline: Heat -235, Cavaliers +194

Heat -235, Cavaliers +194 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: FDSSUN, FDSOH

Boston Celtics vs. Memphis Grizzlies

Projected Favorite: Celtics (70.56% win probability)

Celtics (70.56% win probability) Spread: Celtics (-6.5)

Celtics (-6.5) Total: 230.5

230.5 Moneyline: Celtics -260, Grizzlies +215

Celtics -260, Grizzlies +215 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: NBCS-BOS, FDSSE

Houston Rockets vs. Washington Wizards

Projected Favorite: Rockets (88.92% win probability)

Rockets (88.92% win probability) Spread: Rockets (-16.5)

Rockets (-16.5) Total: 233.5

233.5 Moneyline: Rockets -1408, Wizards +830

Rockets -1408, Wizards +830 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: SCHN, MNMT

New Orleans Pelicans vs. Portland Trail Blazers

Projected Favorite: Trail Blazers (59.86% win probability)

Trail Blazers (59.86% win probability) Spread: Trail Blazers (-8.5)

Trail Blazers (-8.5) Total: 231.5

231.5 Moneyline: Trail Blazers -319, Pelicans +260

Trail Blazers -319, Pelicans +260 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: KUNP, Gulf Coast Sports, Pelicans+

San Antonio Spurs vs. Golden State Warriors

Projected Favorite: Spurs (52.59% win probability)

Spurs (52.59% win probability) Spread: Spurs (-4.5)

Spurs (-4.5) Total: 228.5

228.5 Moneyline: Spurs -180, Warriors +152

Spurs -180, Warriors +152 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: NBCS-BA, FDSSW

Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns

Projected Favorite: Mavericks (58.93% win probability)

Mavericks (58.93% win probability) Spread: Mavericks (-1)

Mavericks (-1) Total: 227.5

227.5 Moneyline: Mavericks -110, Suns -106

Mavericks -110, Suns -106 Time: 8:30 PM ET

8:30 PM ET TV Channel: KFAA, AZFamily, Suns+

Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Lakers

Projected Favorite: Thunder (75.30% win probability)

Thunder (75.30% win probability) Spread: Thunder (-7)

Thunder (-7) Total: 229.5

229.5 Moneyline: Thunder -255, Lakers +210

Thunder -255, Lakers +210 Time: 9:30 PM ET

9:30 PM ET TV Channel: ESPN, SportsNet LA, FDSOK

Sacramento Kings vs. Atlanta Hawks

Projected Favorite: Hawks (52.63% win probability)

Hawks (52.63% win probability) Spread: Hawks (-4)

Hawks (-4) Total: 233.5

233.5 Moneyline: Hawks -168, Kings +142

Hawks -168, Kings +142 Time: 10:00 PM ET

10:00 PM ET TV Channel: FDSSE, NBCS-CA

Los Angeles Clippers vs. Denver Nuggets

Projected Favorite: Clippers (60.84% win probability)

Clippers (60.84% win probability) Spread: Nuggets (-2)

Nuggets (-2) Total: 225.5

225.5 Moneyline: Nuggets -134, Clippers +114

Nuggets -134, Clippers +114 Time: 10:30 PM ET

10:30 PM ET TV Channel: ALT, FDSSC

