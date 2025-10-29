NBA Predictions, Odds and Betting Lines - October 29
Toronto Raptors vs. Houston Rockets
- Projected Favorite: Rockets (72.89% win probability)
- Spread: Rockets (-6)
- Total: 232.5
- Moneyline: Rockets -220, Raptors +180
- Time: 6:30 PM ET
- TV Channel: SCHN, TSN
Boston Celtics vs. Cleveland Cavaliers
- Projected Favorite: Celtics (55.61% win probability)
- Spread: Cavaliers (-4.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Cavaliers -180, Celtics +152
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: ESPN, NBCS-BOS, FDSOH
Detroit Pistons vs. Orlando Magic
- Projected Favorite: Pistons (64.83% win probability)
- Spread: Magic (-1)
- Total: 225.5
- Moneyline: Magic -112, Pistons -104
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSDET, FDSFL
Brooklyn Nets vs. Atlanta Hawks
- Projected Favorite: Hawks (61.01% win probability)
- Spread: Hawks (-7.5)
- Total: 238.5
- Moneyline: Hawks -295, Nets +240
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, YES
Chicago Bulls vs. Sacramento Kings
- Projected Favorite: Bulls (60.20% win probability)
- Spread: Bulls (-5)
- Total: 237.5
- Moneyline: Bulls -194, Kings +162
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: CHSN, NBCS-CA
Dallas Mavericks vs. Indiana Pacers
- Projected Favorite: Pacers (50.98% win probability)
- Spread: Mavericks (-7)
- Total: 227.5
- Moneyline: Mavericks -290, Pacers +235
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: FDSIN, KFAA
Utah Jazz vs. Portland Trail Blazers
- Projected Favorite: Trail Blazers (55.39% win probability)
- Spread: Trail Blazers (-2.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Trail Blazers -138, Jazz +118
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, Jazz+, KJZZ
Denver Nuggets vs. New Orleans Pelicans
- Projected Favorite: Nuggets (87.14% win probability)
- Spread: Nuggets (-13.5)
- Total: 236.5
- Moneyline: Nuggets -800, Pelicans +560
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: ALT, KTVD, KUSA, Gulf Coast Sports, Pelicans+
Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers
- Projected Favorite: Timberwolves (68.25% win probability)
- Spread: Timberwolves (-7)
- Total: 223.5
- Moneyline: Timberwolves -260, Lakers +215
- Time: 9:30 PM ET
- TV Channel: ESPN, FDSN, SportsNet LA
Phoenix Suns vs. Memphis Grizzlies
- Projected Favorite: Grizzlies (61.38% win probability)
- Spread: Grizzlies (-1.5)
- Total: 240.5
- Moneyline: Grizzlies -120, Suns +102
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, AZFamily, Suns+
