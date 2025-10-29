FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
NBA

NBA Predictions, Odds and Betting Lines - October 29

Data Skrive
Data Skrive

NBA Predictions, Odds and Betting Lines - October 29

In a Wednesday NBA slate that includes a lot of competitive contests, the Orlando Magic versus the Detroit Pistons is a game to catch.

Ready to dive in the odds for today's NBA action? Let's dissect them together.

Toronto Raptors vs. Houston Rockets

  • Projected Favorite: Rockets (72.89% win probability)
  • Spread: Rockets (-6)
  • Total: 232.5
  • Moneyline: Rockets -220, Raptors +180
  • Time: 6:30 PM ET
  • TV Channel: SCHN, TSN

Boston Celtics vs. Cleveland Cavaliers

  • Projected Favorite: Celtics (55.61% win probability)
  • Spread: Cavaliers (-4.5)
  • Total: 232.5
  • Moneyline: Cavaliers -180, Celtics +152
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: ESPN, NBCS-BOS, FDSOH

Detroit Pistons vs. Orlando Magic

  • Projected Favorite: Pistons (64.83% win probability)
  • Spread: Magic (-1)
  • Total: 225.5
  • Moneyline: Magic -112, Pistons -104
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: FDSDET, FDSFL

Brooklyn Nets vs. Atlanta Hawks

  • Projected Favorite: Hawks (61.01% win probability)
  • Spread: Hawks (-7.5)
  • Total: 238.5
  • Moneyline: Hawks -295, Nets +240
  • Time: 7:30 PM ET
  • TV Channel: FDSSE, YES

Chicago Bulls vs. Sacramento Kings

  • Projected Favorite: Bulls (60.20% win probability)
  • Spread: Bulls (-5)
  • Total: 237.5
  • Moneyline: Bulls -194, Kings +162
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: CHSN, NBCS-CA

Dallas Mavericks vs. Indiana Pacers

  • Projected Favorite: Pacers (50.98% win probability)
  • Spread: Mavericks (-7)
  • Total: 227.5
  • Moneyline: Mavericks -290, Pacers +235
  • Time: 8:30 PM ET
  • TV Channel: FDSIN, KFAA

Utah Jazz vs. Portland Trail Blazers

  • Projected Favorite: Trail Blazers (55.39% win probability)
  • Spread: Trail Blazers (-2.5)
  • Total: 232.5
  • Moneyline: Trail Blazers -138, Jazz +118
  • Time: 9:00 PM ET
  • TV Channel: KUNP, Jazz+, KJZZ

Denver Nuggets vs. New Orleans Pelicans

  • Projected Favorite: Nuggets (87.14% win probability)
  • Spread: Nuggets (-13.5)
  • Total: 236.5
  • Moneyline: Nuggets -800, Pelicans +560
  • Time: 9:00 PM ET
  • TV Channel: ALT, KTVD, KUSA, Gulf Coast Sports, Pelicans+

Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers

  • Projected Favorite: Timberwolves (68.25% win probability)
  • Spread: Timberwolves (-7)
  • Total: 223.5
  • Moneyline: Timberwolves -260, Lakers +215
  • Time: 9:30 PM ET
  • TV Channel: ESPN, FDSN, SportsNet LA

Phoenix Suns vs. Memphis Grizzlies

  • Projected Favorite: Grizzlies (61.38% win probability)
  • Spread: Grizzlies (-1.5)
  • Total: 240.5
  • Moneyline: Grizzlies -120, Suns +102
  • Time: 10:00 PM ET
  • TV Channel: FDSSE, AZFamily, Suns+

All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, DeMarcus "Boogie" Cousins and Chandler Parsons weekdays at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

