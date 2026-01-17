NBA Predictions, Odds and Betting Lines - January 18
The outings in a Sunday NBA schedule sure to please include the New Orleans Pelicans squaring off against the Houston Rockets at Toyota Center.
Want to boost your odds prior to Sunday's NBA games? Take a look at our odds breakdown below.
Memphis Grizzlies vs. Orlando Magic
- Projected Favorite: Grizzlies (53.82% win probability)
- Spread: Magic (-4)
- Total: 229.5
- Moneyline: Magic -180, Grizzlies +152
- Time: 12:00 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video
Chicago Bulls vs. Brooklyn Nets
- Projected Favorite: Bulls (65.97% win probability)
- Spread: Bulls (-6)
- Total: 221.5
- Moneyline: Bulls -240, Nets +198
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: YES, CHSN
Houston Rockets vs. New Orleans Pelicans
- Projected Favorite: Rockets (86.58% win probability)
- Moneyline: Rockets , Pelicans
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: SCHN, Gulf Coast Sports, Pelicans+
Denver Nuggets vs. Charlotte Hornets
- Projected Favorite: Nuggets (70.22% win probability)
- Moneyline: Nuggets , Hornets
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, ALT
Sacramento Kings vs. Portland Trail Blazers
- Projected Favorite: Kings (54.03% win probability)
- Moneyline: Kings , Trail Blazers
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, NBCS-CA
Los Angeles Lakers vs. Toronto Raptors
- Projected Favorite: Lakers (50.08% win probability)
- Moneyline: Lakers , Raptors
- Time: 9:30 PM ET
- TV Channel: SportsNet LA, TSN
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
