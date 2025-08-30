MLB
Saturday’s MLB Strikeout Props - Aug. 30
Will Tyler Glasnow strike out more than 6.5 batters? Can Chris Paddack record more than 2.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 30, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Los Angeles Angels at Houston Astros
- Tyler Anderson (Angels): Over/Under 3.5 Ks (Over -130, Under +100) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 26 appearances
- Kyle Hendricks (Angels): Over/Under 2.5 Ks (Over -172, Under +128) | 2025 Stats: 3.5 strikeouts per game in 25 appearances
- Spencer Arrighetti (Astros): Over/Under 6.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2025 Stats: 3.8 strikeouts per game in 6 appearances
- Cristian Javier (Astros): Over/Under 5.5 Ks (Over -146, Under +112) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 4 appearances
Baltimore Orioles at San Francisco Giants
- Dean Kremer (Orioles): Over/Under 4.5 Ks (Over -130, Under -102) | 2025 Stats: 4.7 strikeouts per game in 27 appearances
- Robbie Ray (Giants): Over/Under 6.5 Ks (Over -110, Under -116) | 2025 Stats: 5.8 strikeouts per game in 28 appearances
- Trevor Rogers (Orioles): Over/Under 5.5 Ks (Over -102, Under -130) | 2025 Stats: 5.8 strikeouts per game in 13 appearances
New York Yankees at Chicago White Sox
- Shane Smith (White Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over -134, Under +106) | 2025 Stats: 4.6 strikeouts per game in 23 appearances
- Cam Schlittler (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over +100, Under -130) | 2025 Stats: 5.8 strikeouts per game in 8 appearances
Pittsburgh Pirates at Boston Red Sox
- Dustin May (Red Sox): Over/Under 5.5 Ks (Over +122, Under -156) | 2025 Stats: 5.1 strikeouts per game in 23 appearances
- Johan Oviedo (Pirates): Over/Under 4.5 Ks (Over -110, Under -118) | 2025 Stats: 4.7 strikeouts per game in 3 appearances
Seattle Mariners at Cleveland Guardians
- Gavin Williams (Guardians): Over/Under 5.5 Ks (Over -110, Under -116) | 2025 Stats: 5.2 strikeouts per game in 26 appearances
- Logan Gilbert (Mariners): Over/Under 6.5 Ks (Over -144, Under +108) | 2025 Stats: 7.3 strikeouts per game in 19 appearances
Milwaukee Brewers at Toronto Blue Jays
- Kevin Gausman (Blue Jays): Over/Under 5.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2025 Stats: 5.7 strikeouts per game in 26 appearances
- Quinn Priester (Brewers): Over/Under 3.5 Ks (Over +104, Under -138) | 2025 Stats: 4.3 strikeouts per game in 24 appearances
St. Louis Cardinals at Cincinnati Reds
- Andrew Abbott (Reds): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -148) | 2025 Stats: 5.1 strikeouts per game in 23 appearances
- Michael McGreevy (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -104, Under -128) | 2025 Stats: 3.6 strikeouts per game in 11 appearances
Miami Marlins at New York Mets
- David Peterson (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over -126, Under -102) | 2025 Stats: 5.4 strikeouts per game in 25 appearances
- Edward Cabrera (Marlins): Over/Under 5.5 Ks (Over +102, Under -136) | 2025 Stats: 5.9 strikeouts per game in 23 appearances
Detroit Tigers at Kansas City Royals
- Seth Lugo (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over -138, Under +108) | 2025 Stats: 4.8 strikeouts per game in 26 appearances
- Stephen Kolek (Royals): Over/Under 3.5 Ks (Over -112, Under -112) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 14 appearances
- Chris Paddack (Tigers): Over/Under 2.5 Ks (Over -174, Under +128) | 2025 Stats: 3.6 strikeouts per game in 27 appearances
- Jack Flaherty (Tigers): Over/Under 4.5 Ks (Over -122, Under -108) | 2025 Stats: 6.3 strikeouts per game in 26 appearances
Tampa Bay Rays at Washington Nationals
- Jake Irvin (Nationals): Over/Under 3.5 Ks (Over -150, Under +120) | 2025 Stats: 3.7 strikeouts per game in 27 appearances
- Ryan Pepiot (Rays): Over/Under 5.5 Ks (Over -102, Under -130) | 2025 Stats: 5.5 strikeouts per game in 27 appearances
Arizona Diamondbacks at Los Angeles Dodgers
- Eduardo Rodríguez (Diamondbacks): Over/Under 4.5 Ks (Over +104, Under -138) | 2025 Stats: 5 strikeouts per game in 23 appearances
- Tyler Glasnow (Dodgers): Over/Under 6.5 Ks (Over -102, Under -124) | 2025 Stats: 5.8 strikeouts per game in 13 appearances
San Diego Padres at Minnesota Twins
- Zebby Matthews (Twins): Over/Under 4.5 Ks (Over -128, Under +100) | 2025 Stats: 5.8 strikeouts per game in 12 appearances
- Taj Bradley (Twins): Over/Under 3.5 Ks (Over -140, Under +108) | 2025 Stats: 4.4 strikeouts per game in 22 appearances
- Nick Pivetta (Padres): Over/Under 6.5 Ks (Over +110, Under -148) | 2025 Stats: 6.2 strikeouts per game in 26 appearances
- Nestor Cortes (Padres): Over/Under 4.5 Ks (Over -128, Under -106) | 2025 Stats: 3.9 strikeouts per game in 7 appearances
Atlanta Braves at Philadelphia Phillies
- Cristopher Sanchez (Phillies): Over/Under 5.5 Ks (Over -148, Under +116) | 2025 Stats: 6.7 strikeouts per game in 26 appearances
- Chris Sale (Braves): Over/Under 6.5 Ks (Over -132, Under +100) | 2025 Stats: 7.6 strikeouts per game in 15 appearances
Chicago Cubs at Colorado Rockies
- Javier Assad (Cubs): Over/Under 3.5 Ks (Over -136, Under +102) | 2025 Stats: 3 strikeouts per game in 3 appearances
- McCade Brown (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over +102, Under -128) | 2025 Stats: 2 strikeouts per game in 1 appearance
Texas Rangers at Athletics
- Mason Barnett (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over +122, Under -154)