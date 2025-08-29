MLB
Friday’s MLB Strikeout Props - Aug. 29
Will Blake Snell strike out more than 6.5 batters? Can Chris Paddack surpass 2.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 29, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Seattle Mariners at Cleveland Guardians
- George Kirby (Mariners): Over/Under 5.5 Ks (Over -118, Under -112) | 2025 Stats: 5.7 strikeouts per game in 17 appearances
- Logan Allen (Guardians): Over/Under 4.5 Ks (Over -120, Under -108) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 25 appearances
Texas Rangers at Athletics
- Jeffrey Springs (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over +102, Under -128) | 2025 Stats: 4.3 strikeouts per game in 27 appearances
- Jack Leiter (Rangers): Over/Under 4.5 Ks (Over -152, Under +114) | 2025 Stats: 4.8 strikeouts per game in 23 appearances
St. Louis Cardinals at Cincinnati Reds
- Matthew Liberatore (Cardinals): Over/Under 4.5 Ks (Over +128, Under -174) | 2025 Stats: 4.1 strikeouts per game in 24 appearances
- Zack Littell (Reds): Over/Under 4.5 Ks (Over +114, Under -144) | 2025 Stats: 4.1 strikeouts per game in 26 appearances
San Diego Padres at Minnesota Twins
- Nestor Cortes (Padres): Over/Under 4.5 Ks (Over -128, Under -104) | 2025 Stats: 4.2 strikeouts per game in 6 appearances
- Zebby Matthews (Twins): Over/Under 4.5 Ks (Over -128, Under +100) | 2025 Stats: 6.1 strikeouts per game in 11 appearances
Pittsburgh Pirates at Boston Red Sox
- Paul Skenes (Pirates): Over/Under 6.5 Ks (Over -130, Under -102) | 2025 Stats: 6.7 strikeouts per game in 27 appearances
- Payton Tolle (Red Sox): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -148)
Baltimore Orioles at San Francisco Giants
- Dean Kremer (Orioles): Over/Under 4.5 Ks (Over -130, Under -102) | 2025 Stats: 4.9 strikeouts per game in 26 appearances
- Robbie Ray (Giants): Over/Under 6.5 Ks (Over -102, Under -128) | 2025 Stats: 5.9 strikeouts per game in 27 appearances
Tampa Bay Rays at Washington Nationals
- Mitchell Parker (Nationals): Over/Under 4.5 Ks (Over +134, Under -172) | 2025 Stats: 3.3 strikeouts per game in 26 appearances
- Adrian Houser (Rays): Over/Under 4.5 Ks (Over +134, Under -182) | 2025 Stats: 4.1 strikeouts per game in 15 appearances
Los Angeles Angels at Houston Astros
- Cristian Javier (Astros): Over/Under 5.5 Ks (Over -126, Under -102) | 2025 Stats: 3.3 strikeouts per game in 3 appearances
- Tyler Anderson (Angels): Over/Under 3.5 Ks (Over -136, Under +102) | 2025 Stats: 4.1 strikeouts per game in 25 appearances
New York Yankees at Chicago White Sox
- Yoendrys Gomez (White Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over +112, Under -142) | 2025 Stats: 1.9 strikeouts per game in 15 appearances
- Carlos Rodon (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over -120, Under -112) | 2025 Stats: 6.4 strikeouts per game in 27 appearances
Miami Marlins at New York Mets
- Jonah Tong (Mets): Over/Under 6.5 Ks (Over +140, Under -182)
- Eury Pérez (Marlins): Over/Under 5.5 Ks (Over +104, Under -138) | 2025 Stats: 5 strikeouts per game in 14 appearances
Arizona Diamondbacks at Los Angeles Dodgers
- Blake Snell (Dodgers): Over/Under 6.5 Ks (Over +116, Under -150) | 2025 Stats: 5 strikeouts per game in 6 appearances
- Zac Gallen (Diamondbacks): Over/Under 4.5 Ks (Over -125, Under -106) | 2025 Stats: 5.2 strikeouts per game in 27 appearances
Milwaukee Brewers at Toronto Blue Jays
- Shane Bieber (Blue Jays): Over/Under 5.5 Ks (Over -104, Under -124) | 2025 Stats: 9 strikeouts per game in 1 appearance
- Freddy Peralta (Brewers): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -158) | 2025 Stats: 5.9 strikeouts per game in 27 appearances
Detroit Tigers at Kansas City Royals
- Seth Lugo (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over -138, Under +108) | 2025 Stats: 4.8 strikeouts per game in 25 appearances
- Chris Paddack (Tigers): Over/Under 2.5 Ks (Over -180, Under +134) | 2025 Stats: 3.7 strikeouts per game in 26 appearances
Atlanta Braves at Philadelphia Phillies
- Bryce Elder (Braves): Over/Under 3.5 Ks (Over -146, Under +110) | 2025 Stats: 4.4 strikeouts per game in 22 appearances
- Ranger Suarez (Phillies): Over/Under 5.5 Ks (Over +106, Under -134) | 2025 Stats: 6.1 strikeouts per game in 20 appearances
Chicago Cubs at Colorado Rockies
- Cade Horton (Cubs): Over/Under 4.5 Ks (Over +102, Under -136) | 2025 Stats: 4.3 strikeouts per game in 18 appearances