FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

Explore NFL

Explore NBA

Explore MLB

Explore NCAAB

Explore NHL

Explore March Madness

Explore FanDuel Promos

Explore Email Sign-Up

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
MLB

Tuesday’s MLB Strikeout Props - April 7

Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Tuesday's MLB Strikeout Props - April 7

Will Tarik Skubal strike out more than 7.5 batters? Can Javier Assad exceed 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on April 7, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Baltimore Orioles at Chicago White Sox

  • Shane Smith (White Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over -158, Under +118) | 2026 Stats: 1.5 strikeouts per game in 2 appearances
  • Trevor Rogers (Orioles): Over/Under 4.5 Ks (Over -158, Under +118) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances

Los Angeles Dodgers at Toronto Blue Jays

  • Kevin Gausman (Blue Jays): Over/Under 5.5 Ks (Over -205, Under +152) | 2026 Stats: 10.5 strikeouts per game in 2 appearances
  • Yoshinobu Yamamoto (Dodgers): Over/Under 5.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances

St. Louis Cardinals at Washington Nationals

  • Cade Cavalli (Nationals): Over/Under 4.5 Ks (Over -118, Under -112) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances
  • Matthew Liberatore (Cardinals): Over/Under 4.5 Ks (Over +100, Under -132) | 2026 Stats: 2 strikeouts per game in 2 appearances

Detroit Tigers at Minnesota Twins

  • Tarik Skubal (Tigers): Over/Under 7.5 Ks (Over -166, Under +124) | 2026 Stats: 4.5 strikeouts per game in 2 appearances
  • Taj Bradley (Twins): Over/Under 5.5 Ks (Over -144, Under +108) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 2 appearances

Milwaukee Brewers at Boston Red Sox

  • Garrett Crochet (Red Sox): Over/Under 7.5 Ks (Over -112, Under -118) | 2026 Stats: 7.5 strikeouts per game in 2 appearances
  • Jacob Misiorowski (Brewers): Over/Under 6.5 Ks (Over -152, Under +116) | 2026 Stats: 9 strikeouts per game in 2 appearances

San Diego Padres at Pittsburgh Pirates

  • Nick Pivetta (Padres): Over/Under 6.5 Ks (Over -106, Under -125) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 2 appearances
  • Paul Skenes (Pirates): Over/Under 6.5 Ks (Over -118, Under -112) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 2 appearances

Kansas City Royals at Cleveland Guardians

  • Noah Cameron (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over -114, Under -114) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 1 appearance
  • Gavin Williams (Guardians): Over/Under 5.5 Ks (Over -102, Under -130) | 2026 Stats: 8.5 strikeouts per game in 2 appearances

Houston Astros at Colorado Rockies

  • Kyle Freeland (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances

Cincinnati Reds at Miami Marlins

  • Andrew Abbott (Reds): Over/Under 5.5 Ks (Over +124, Under -166) | 2026 Stats: 4.5 strikeouts per game in 2 appearances
  • Sandy Alcantara (Marlins): Over/Under 5.5 Ks (Over -118, Under -112) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 2 appearances

Atlanta Braves at Los Angeles Angels

  • Yusei Kikuchi (Angels): Over/Under 5.5 Ks (Over +110, Under -146) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances
  • Reynaldo López (Braves): Over/Under 5.5 Ks (Over +104, Under -138) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 2 appearances

Philadelphia Phillies at San Francisco Giants

  • Robbie Ray (Giants): Over/Under 6.5 Ks (Over +106, Under -140) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 2 appearances
  • Cristopher Sanchez (Phillies): Over/Under 6.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 8.5 strikeouts per game in 2 appearances

Chicago Cubs at Tampa Bay Rays

  • Drew Rasmussen (Rays): Over/Under 4.5 Ks (Over -125, Under -106) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 2 appearances
  • Javier Assad (Cubs): Over/Under 3.5 Ks (Over +106, Under -140) | 2025 Stats: 2.9 strikeouts per game in 8 appearances

Arizona Diamondbacks at New York Mets

  • Zac Gallen (Diamondbacks): Over/Under 4.5 Ks (Over -144, Under +108) | 2026 Stats: 2 strikeouts per game in 2 appearances
  • Freddy Peralta (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over -136, Under +102) | 2026 Stats: 7 strikeouts per game in 2 appearances

Athletics at New York Yankees

  • Aaron Civale (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -125, Under -106) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 1 appearance
  • Cam Schlittler (Yankees): Over/Under 6.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 7.5 strikeouts per game in 2 appearances

Seattle Mariners at Texas Rangers

  • George Kirby (Mariners): Over/Under 5.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 2 appearances
  • Nathan Eovaldi (Rangers): Over/Under 5.5 Ks (Over -154, Under +116) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 2 appearances

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup