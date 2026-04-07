Tuesday’s MLB Strikeout Props - April 7
Will Tarik Skubal strike out more than 7.5 batters? Can Javier Assad exceed 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on April 7, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Baltimore Orioles at Chicago White Sox
- Shane Smith (White Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over -158, Under +118) | 2026 Stats: 1.5 strikeouts per game in 2 appearances
- Trevor Rogers (Orioles): Over/Under 4.5 Ks (Over -158, Under +118) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances
Los Angeles Dodgers at Toronto Blue Jays
- Kevin Gausman (Blue Jays): Over/Under 5.5 Ks (Over -205, Under +152) | 2026 Stats: 10.5 strikeouts per game in 2 appearances
- Yoshinobu Yamamoto (Dodgers): Over/Under 5.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances
St. Louis Cardinals at Washington Nationals
- Cade Cavalli (Nationals): Over/Under 4.5 Ks (Over -118, Under -112) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances
- Matthew Liberatore (Cardinals): Over/Under 4.5 Ks (Over +100, Under -132) | 2026 Stats: 2 strikeouts per game in 2 appearances
Detroit Tigers at Minnesota Twins
- Tarik Skubal (Tigers): Over/Under 7.5 Ks (Over -166, Under +124) | 2026 Stats: 4.5 strikeouts per game in 2 appearances
- Taj Bradley (Twins): Over/Under 5.5 Ks (Over -144, Under +108) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 2 appearances
Milwaukee Brewers at Boston Red Sox
- Garrett Crochet (Red Sox): Over/Under 7.5 Ks (Over -112, Under -118) | 2026 Stats: 7.5 strikeouts per game in 2 appearances
- Jacob Misiorowski (Brewers): Over/Under 6.5 Ks (Over -152, Under +116) | 2026 Stats: 9 strikeouts per game in 2 appearances
San Diego Padres at Pittsburgh Pirates
- Nick Pivetta (Padres): Over/Under 6.5 Ks (Over -106, Under -125) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 2 appearances
- Paul Skenes (Pirates): Over/Under 6.5 Ks (Over -118, Under -112) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 2 appearances
Kansas City Royals at Cleveland Guardians
- Noah Cameron (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over -114, Under -114) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 1 appearance
- Gavin Williams (Guardians): Over/Under 5.5 Ks (Over -102, Under -130) | 2026 Stats: 8.5 strikeouts per game in 2 appearances
Houston Astros at Colorado Rockies
- Kyle Freeland (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances
Cincinnati Reds at Miami Marlins
- Andrew Abbott (Reds): Over/Under 5.5 Ks (Over +124, Under -166) | 2026 Stats: 4.5 strikeouts per game in 2 appearances
- Sandy Alcantara (Marlins): Over/Under 5.5 Ks (Over -118, Under -112) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 2 appearances
Atlanta Braves at Los Angeles Angels
- Yusei Kikuchi (Angels): Over/Under 5.5 Ks (Over +110, Under -146) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances
- Reynaldo López (Braves): Over/Under 5.5 Ks (Over +104, Under -138) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 2 appearances
Philadelphia Phillies at San Francisco Giants
- Robbie Ray (Giants): Over/Under 6.5 Ks (Over +106, Under -140) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 2 appearances
- Cristopher Sanchez (Phillies): Over/Under 6.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 8.5 strikeouts per game in 2 appearances
Chicago Cubs at Tampa Bay Rays
- Drew Rasmussen (Rays): Over/Under 4.5 Ks (Over -125, Under -106) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 2 appearances
- Javier Assad (Cubs): Over/Under 3.5 Ks (Over +106, Under -140) | 2025 Stats: 2.9 strikeouts per game in 8 appearances
Arizona Diamondbacks at New York Mets
- Zac Gallen (Diamondbacks): Over/Under 4.5 Ks (Over -144, Under +108) | 2026 Stats: 2 strikeouts per game in 2 appearances
- Freddy Peralta (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over -136, Under +102) | 2026 Stats: 7 strikeouts per game in 2 appearances
Athletics at New York Yankees
- Aaron Civale (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -125, Under -106) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 1 appearance
- Cam Schlittler (Yankees): Over/Under 6.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 7.5 strikeouts per game in 2 appearances
Seattle Mariners at Texas Rangers
- George Kirby (Mariners): Over/Under 5.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 2 appearances
- Nathan Eovaldi (Rangers): Over/Under 5.5 Ks (Over -154, Under +116) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 2 appearances