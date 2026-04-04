Saturday’s MLB Strikeout Props - April 4

Data Skrive

Saturday’s MLB Strikeout Props - April 4

Will Tyler Glasnow strike out more than 6.5 batters? Can Randy Vasquez record more than 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on April 4, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Atlanta Braves at Arizona Diamondbacks

  • Grant Holmes (Braves): Over/Under 4.5 Ks (Over -112, Under -118) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances
  • Eduardo Rodríguez (Diamondbacks): Over/Under 4.5 Ks (Over +100, Under -132) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances

Baltimore Orioles at Pittsburgh Pirates

  • Shane Baz (Orioles): Over/Under 5.5 Ks (Over -130, Under -102) | 2026 Stats: 4.5 strikeouts per game in 2 appearances
  • Carmen Mlodzinski (Pirates): Over/Under 4.5 Ks (Over -140, Under +106) | 2026 Stats: 6.5 strikeouts per game in 2 appearances

Philadelphia Phillies at Colorado Rockies

  • Jesús Luzardo (Phillies): Over/Under 6.5 Ks (Over -118, Under -112) | 2026 Stats: 7 strikeouts per game in 1 appearance

St. Louis Cardinals at Detroit Tigers

  • Jack Flaherty (Tigers): Over/Under 6.5 Ks (Over +108, Under -144) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances
  • Dustin May (Cardinals): Over/Under 4.5 Ks (Over -122, Under -108) | 2026 Stats: 3.5 strikeouts per game in 2 appearances

New York Mets at San Francisco Giants

  • Landen Roupp (Giants): Over/Under 4.5 Ks (Over -152, Under +114) | 2026 Stats: 7 strikeouts per game in 1 appearance
  • Clay Holmes (Mets): Over/Under 4.5 Ks (Over +118, Under -158) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 1 appearance

San Diego Padres at Boston Red Sox

  • Randy Vasquez (Padres): Over/Under 3.5 Ks (Over -140, Under +106) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 2 appearances

Seattle Mariners at Los Angeles Angels

  • Emerson Hancock (Mariners): Over/Under 5.5 Ks (Over +132, Under -178) | 2026 Stats: 9 strikeouts per game in 1 appearance
  • Jack Kochanowicz (Angels): Over/Under 3.5 Ks (Over +124, Under -166) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 1 appearance

Houston Astros at Athletics

  • Jeffrey Springs (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 4.5 strikeouts per game in 2 appearances
  • Cristian Javier (Astros): Over/Under 4.5 Ks (Over -122, Under -108) | 2026 Stats: 1.5 strikeouts per game in 2 appearances
  • Tatsuya Imai (Astros): Over/Under 5.5 Ks (Over +124, Under -166) | 2026 Stats: 6.5 strikeouts per game in 2 appearances
  • Luis Morales (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -102, Under -130) | 2026 Stats: 2.5 strikeouts per game in 2 appearances

Milwaukee Brewers at Kansas City Royals

  • Chad Patrick (Brewers): Over/Under 3.5 Ks (Over -158, Under +118) | 2026 Stats: 3.5 strikeouts per game in 2 appearances

Milwaukee Brewers at Kansas City Royals

  • Chad Patrick (Brewers): Over/Under 3.5 Ks (Over -158, Under +118) | 2026 Stats: 3.5 strikeouts per game in 2 appearances

Los Angeles Dodgers at Washington Nationals

  • Jake Irvin (Nationals): Over/Under 3.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 2 appearances
  • Tyler Glasnow (Dodgers): Over/Under 6.5 Ks (Over +120, Under -160) | 2026 Stats: 7.5 strikeouts per game in 2 appearances

