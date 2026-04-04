Saturday’s MLB Strikeout Props - April 4
Will Tyler Glasnow strike out more than 6.5 batters? Can Randy Vasquez record more than 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on April 4, in the article below.
Atlanta Braves at Arizona Diamondbacks
- Grant Holmes (Braves): Over/Under 4.5 Ks (Over -112, Under -118) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances
- Eduardo Rodríguez (Diamondbacks): Over/Under 4.5 Ks (Over +100, Under -132) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances
Baltimore Orioles at Pittsburgh Pirates
- Shane Baz (Orioles): Over/Under 5.5 Ks (Over -130, Under -102) | 2026 Stats: 4.5 strikeouts per game in 2 appearances
- Carmen Mlodzinski (Pirates): Over/Under 4.5 Ks (Over -140, Under +106) | 2026 Stats: 6.5 strikeouts per game in 2 appearances
Philadelphia Phillies at Colorado Rockies
- Jesús Luzardo (Phillies): Over/Under 6.5 Ks (Over -118, Under -112) | 2026 Stats: 7 strikeouts per game in 1 appearance
St. Louis Cardinals at Detroit Tigers
- Jack Flaherty (Tigers): Over/Under 6.5 Ks (Over +108, Under -144) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances
- Dustin May (Cardinals): Over/Under 4.5 Ks (Over -122, Under -108) | 2026 Stats: 3.5 strikeouts per game in 2 appearances
New York Mets at San Francisco Giants
- Landen Roupp (Giants): Over/Under 4.5 Ks (Over -152, Under +114) | 2026 Stats: 7 strikeouts per game in 1 appearance
- Clay Holmes (Mets): Over/Under 4.5 Ks (Over +118, Under -158) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 1 appearance
San Diego Padres at Boston Red Sox
- Randy Vasquez (Padres): Over/Under 3.5 Ks (Over -140, Under +106) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 2 appearances
Seattle Mariners at Los Angeles Angels
- Emerson Hancock (Mariners): Over/Under 5.5 Ks (Over +132, Under -178) | 2026 Stats: 9 strikeouts per game in 1 appearance
- Jack Kochanowicz (Angels): Over/Under 3.5 Ks (Over +124, Under -166) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 1 appearance
Houston Astros at Athletics
- Jeffrey Springs (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 4.5 strikeouts per game in 2 appearances
- Cristian Javier (Astros): Over/Under 4.5 Ks (Over -122, Under -108) | 2026 Stats: 1.5 strikeouts per game in 2 appearances
- Tatsuya Imai (Astros): Over/Under 5.5 Ks (Over +124, Under -166) | 2026 Stats: 6.5 strikeouts per game in 2 appearances
- Luis Morales (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -102, Under -130) | 2026 Stats: 2.5 strikeouts per game in 2 appearances
Milwaukee Brewers at Kansas City Royals
- Chad Patrick (Brewers): Over/Under 3.5 Ks (Over -158, Under +118) | 2026 Stats: 3.5 strikeouts per game in 2 appearances
Los Angeles Dodgers at Washington Nationals
- Jake Irvin (Nationals): Over/Under 3.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 2 appearances
- Tyler Glasnow (Dodgers): Over/Under 6.5 Ks (Over +120, Under -160) | 2026 Stats: 7.5 strikeouts per game in 2 appearances