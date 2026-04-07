Tuesday’s MLB Home Run Props - April 7
Will Pete Alonso or Gunnar Henderson go yard on Tuesday? See their odds to hit a home run, as well as home run prop odds for all hitters in MLB play on April 7, in the article below.
Today's MLB Home Run Props
Baltimore Orioles at Chicago White Sox
- Pete Alonso (Orioles): +430 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Gunnar Henderson (Orioles): +430 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 10 games (has homered in 30% of games)
- Taylor Ward (Orioles): +450 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Munetaka Murakami (White Sox): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 4 HR in 10 games (has homered in 40% of games)
- Tyler O'Neill (Orioles): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Dylan Beavers (Orioles): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Lenyn Sosa (White Sox): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Adley Rutschman (Orioles): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Miguel Vargas (White Sox): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Tanner Murray (White Sox): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 1 game
- Colton Cowser (Orioles): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Derek Hill (White Sox): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Jeremiah Jackson (Orioles): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Coby Mayo (Orioles): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Chase Meidroth (White Sox): +1000 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Tristan Peters (White Sox): +1000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Luisangel Acuna (White Sox): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
Los Angeles Dodgers at Toronto Blue Jays
- Shohei Ohtani (Dodgers): +220 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 10 games (has homered in 30% of games)
- Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays): +390 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Teoscar Hernandez (Dodgers): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Max Muncy (Dodgers): +430 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Kyle Tucker (Dodgers): +440 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Freddie Freeman (Dodgers): +460 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 10 games (has homered in 30% of games)
- George Springer (Blue Jays): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Will Smith (Dodgers): +480 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Andy Pages (Dodgers): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 10 games (has homered in 30% of games)
- Jesus Sanchez (Blue Jays): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Daulton Varsho (Blue Jays): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Alex Freeland (Dodgers): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Kazuma Okamoto (Blue Jays): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Brandon Valenzuela (Blue Jays): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 2 games
- Ernie Clement (Blue Jays): +1000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Nathan Lukes (Blue Jays): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Andrés Giménez (Blue Jays): +1200 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
St. Louis Cardinals at Washington Nationals
- Joey Wiemer (Nationals): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 6 games (has homered in 33.3% of games)
- Nolan Gorman (Cardinals): +450 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Alec Burleson (Cardinals): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Jordan Walker (Cardinals): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 10 games (has homered in 30% of games)
- James Wood (Nationals): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 10 games (has homered in 30% of games)
- Curtis Mead (Nationals): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- JJ Wetherholt (Cardinals): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Brady House (Nationals): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Iván Herrera (Cardinals): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- C.J. Abrams (Nationals): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 4 HR in 9 games (has homered in 44.4% of games)
- Pedro Pages (Cardinals): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Masyn Winn (Cardinals): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Keibert Ruiz (Nationals): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 5 games (has homered in 20% of games)
- Daylen Lile (Nationals): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Nasim Nunez (Nationals): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Nathan Church (Cardinals): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Victor Scott II (Cardinals): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Jacob Young (Nationals): +1100 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
Detroit Tigers at Minnesota Twins
- Byron Buxton (Twins): +360 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Kerry Carpenter (Tigers): +390 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Riley Greene (Tigers): +400 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Spencer Torkelson (Tigers): +480 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Matt Wallner (Twins): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 10 games (has homered in 30% of games)
- Colt Keith (Tigers): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Kevin McGonigle (Tigers): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Royce Lewis (Twins): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Dillon Dingler (Tigers): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 8 games (has homered in 25% of games)
- Gleyber Torres (Tigers): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Josh Bell (Twins): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Ryan Jeffers (Twins): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Victor Caratini (Twins): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Zach McKinstry (Tigers): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Parker Meadows (Tigers): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Brooks Lee (Twins): +1000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Austin Martin (Twins): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Luke Keaschall (Twins): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
Milwaukee Brewers at Boston Red Sox
- Roman Anthony (Red Sox): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Gary Sánchez (Brewers): +450 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 5 games (has homered in 60% of games)
- Wilyer Abreu (Red Sox): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 10 games (has homered in 30% of games)
- Trevor Story (Red Sox): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Willson Contreras (Red Sox): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- William Contreras (Brewers): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Jarren Duran (Red Sox): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Carlos Narvaez (Red Sox): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Ceddanne Rafaela (Red Sox): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Marcelo Mayer (Red Sox): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Luis Rengifo (Brewers): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Christian Yelich (Brewers): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Blake Perkins (Brewers): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Caleb Durbin (Red Sox): +1000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Brandon Lockridge (Brewers): +1000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Joey Ortiz (Brewers): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Brice Turang (Brewers): +1300 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Sal Frelick (Brewers): +1500 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
San Diego Padres at Pittsburgh Pirates
- Oneil Cruz (Pirates): +320 to hit a HR | 2026 Stats: 4 HR in 10 games (has homered in 30% of games)
- Brandon Lowe (Pirates): +390 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Marcell Ozuna (Pirates): +480 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Bryan Reynolds (Pirates): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Fernando Tatis Jr. (Padres): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Manny Machado (Padres): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Ramon Laureano (Padres): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Jackson Merrill (Padres): +700 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Ryan O'Hearn (Pirates): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 9 games (has homered in 33.3% of games)
- Henry Davis (Pirates): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Gavin Sheets (Padres): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Nick Castellanos (Padres): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Spencer Horwitz (Pirates): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Konnor Griffin (Pirates): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 4 games
- Nick Gonzales (Pirates): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Jake Cronenworth (Padres): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Xander Bogaerts (Padres): +1100 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Freddy Fermin (Padres): +1300 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
Kansas City Royals at Cleveland Guardians
- Bobby Witt Jr. (Royals): +480 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- José Ramírez (Guardians): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 11 games (has homered in 9.1% of games)
- Salvador Pérez (Royals): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Vinnie Pasquantino (Royals): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Rhys Hoskins (Guardians): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- David Fry (Guardians): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Chase DeLauter (Guardians): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 5 HR in 10 games (has homered in 40% of games)
- Angel Martinez (Guardians): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Jac Caglianone (Royals): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Maikel Garcia (Royals): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Daniel Schneemann (Guardians): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Carter Jensen (Royals): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 8 games (has homered in 25% of games)
- Austin Hedges (Guardians): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 2 games
- Jonathan India (Royals): +1000 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 8 games (has homered in 25% of games)
- Isaac Collins (Royals): +1200 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Kyle Isbel (Royals): +1300 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 8 games (has homered in 25% of games)
- Steven Kwan (Guardians): +1400 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 11 games (has homered in 9.1% of games)
- Brayan Rocchio (Guardians): +1400 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 11 games (has homered in 9.1% of games)
Houston Astros at Colorado Rockies
- Yordan Alvarez (Astros): +310 to hit a HR | 2026 Stats: 4 HR in 11 games (has homered in 36.4% of games)
- Christian Walker (Astros): +340 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 11 games (has homered in 18.2% of games)
- Hunter Goodman (Rockies): +390 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Jose Altuve (Astros): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 11 games (has homered in 9.1% of games)
- Cam Smith (Astros): +440 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 11 games (has homered in 27.3% of games)
- Mickey Moniak (Rockies): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 4 games (has homered in 25% of games)
- Jeremy Pena (Astros): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- T.J. Rumfield (Rockies): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Yainer Diaz (Astros): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Carlos Correa (Astros): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 11 games (has homered in 9.1% of games)
- Ezequiel Tovar (Rockies): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Troy Johnston (Rockies): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Brett Sullivan (Rockies): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 4 games
- Brenton Doyle (Rockies): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Willi Castro (Rockies): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Jake Meyers (Astros): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Joey Loperfido (Astros): +1000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
Cincinnati Reds at Miami Marlins
- Agustin Ramirez (Marlins): +360 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Eugenio Suárez (Reds): +450 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Heriberto Hernandez (Marlins): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Sal Stewart (Reds): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Elly De La Cruz (Reds): +480 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 10 games (has homered in 30% of games)
- Austin Slater (Marlins): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Will Benson (Reds): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Connor Norby (Marlins): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Otto Lopez (Marlins): +700 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Jakob Marsee (Marlins): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Spencer Steer (Reds): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Tyler Stephenson (Reds): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Leo Jimenez (Marlins): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 3 games
- TJ Friedl (Reds): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Matt McLain (Reds): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Javier Sanoja (Marlins): +1000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Ke'Bryan Hayes (Reds): +1100 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Xavier Edwards (Marlins): +1300 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
Atlanta Braves at Los Angeles Angels
- Ronald Acuna (Braves): +350 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 11 games
- Austin Riley (Braves): +360 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 11 games
- Matt Olson (Braves): +370 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 11 games (has homered in 18.2% of games)
- Mike Trout (Angels): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Zach Neto (Angels): +430 to hit a HR | 2026 Stats: 4 HR in 11 games (has homered in 36.4% of games)
- Jo Adell (Angels): +440 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 11 games (has homered in 9.1% of games)
- Jorge Soler (Angels): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 11 games (has homered in 9.1% of games)
- Yoan Moncada (Angels): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Ozzie Albies (Braves): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 11 games (has homered in 18.2% of games)
- Michael Harris II (Braves): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 11 games (has homered in 9.1% of games)
- Drake Baldwin (Braves): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 5 HR in 11 games (has homered in 45.5% of games)
- Eli White (Braves): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Josh Lowe (Angels): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Travis d'Arnaud (Angels): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 2 games
- Jonah Heim (Braves): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 3 games
- Nolan Schanuel (Angels): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Mauricio Dubon (Braves): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Adam Frazier (Angels): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 3 games
Philadelphia Phillies at San Francisco Giants
- Kyle Schwarber (Phillies): +300 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 10 games (has homered in 30% of games)
- Adolis Garcia (Phillies): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Matt Chapman (Giants): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 11 games (has homered in 9.1% of games)
- Bryce Harper (Phillies): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Trea Turner (Phillies): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Rafael Devers (Giants): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 11 games (has homered in 9.1% of games)
- J.T. Realmuto (Phillies): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Willy Adames (Giants): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 11 games (has homered in 9.1% of games)
- Jerar Encarnación (Giants): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Heliot Ramos (Giants): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 11 games
- Alec Bohm (Phillies): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Harrison Bader (Giants): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 11 games (has homered in 9.1% of games)
- Brandon Marsh (Phillies): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Justin Crawford (Phillies): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Bryson Stott (Phillies): +1100 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Patrick Bailey (Giants): +1100 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Luis Arraez (Giants): +1700 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 11 games
- Jung Hoo Lee (Giants): +1800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 11 games
Chicago Cubs at Tampa Bay Rays
- Michael Busch (Cubs): +360 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Junior Caminero (Rays): +370 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Ian Happ (Cubs): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 4 HR in 10 games (has homered in 40% of games)
- Pete Crow-Armstrong (Cubs): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Alex Bregman (Cubs): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Yandy Diaz (Rays): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Jonathan Aranda (Rays): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 10 games (has homered in 30% of games)
- Dansby Swanson (Cubs): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Michael Conforto (Cubs): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Cedric Mullins (Rays): +700 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Matt Shaw (Cubs): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Jake Fraley (Rays): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Nick Fortes (Rays): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Miguel Amaya (Cubs): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Nico Hoerner (Cubs): +1100 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Ben Williamson (Rays): +1200 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Taylor Walls (Rays): +1500 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 1 game
- Chandler Simpson (Rays): +2500 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
Arizona Diamondbacks at New York Mets
- Ketel Marte (Diamondbacks): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Corbin Carroll (Diamondbacks): +450 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Francisco Lindor (Mets): +450 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Mark Vientos (Mets): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Jorge Polanco (Mets): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Luis Robert (Mets): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Brett Baty (Mets): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Francisco Álvarez (Mets): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 8 games (has homered in 25% of games)
- Bo Bichette (Mets): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Marcus Semien (Mets): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Nolan Arenado (Diamondbacks): +700 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Carson Benge (Mets): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Carlos Santana (Diamondbacks): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Jose Fernandez (Diamondbacks): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 5 games (has homered in 20% of games)
- Gabriel Moreno (Diamondbacks): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Alek Thomas (Diamondbacks): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Geraldo Perdomo (Diamondbacks): +1000 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Jorge Barrosa (Diamondbacks): +1100 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 4 games
Athletics at New York Yankees
- Aaron Judge (Yankees): +230 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 9 games (has homered in 33.3% of games)
- Giancarlo Stanton (Yankees): +280 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Ben Rice (Yankees): +350 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 8 games (has homered in 37.5% of games)
- Nick Kurtz (Athletics): +360 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Trent Grisham (Yankees): +370 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Jazz Chisholm (Yankees): +400 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Shea Langeliers (Athletics): +400 to hit a HR | 2026 Stats: 5 HR in 9 games (has homered in 44.4% of games)
- Brent Rooker (Athletics): +430 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Cody Bellinger (Yankees): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Ryan McMahon (Yankees): +480 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Austin Wells (Yankees): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Tyler Soderstrom (Athletics): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Lawrence Butler (Athletics): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Max Muncy (Athletics): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Denzel Clarke (Athletics): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Jeff McNeil (Athletics): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Jose Caballero (Yankees): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Jacob Wilson (Athletics): +1100 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
Seattle Mariners at Texas Rangers
- Cal Raleigh (Mariners): +250 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 11 games (has homered in 9.1% of games)
- Corey Seager (Rangers): +310 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 10 games (has homered in 30% of games)
- Jake Burger (Rangers): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Joc Pederson (Rangers): +430 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Dominic Canzone (Mariners): +450 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Brandon Nimmo (Rangers): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Julio Rodríguez (Mariners): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 11 games
- Wyatt Langford (Rangers): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Luke Raley (Mariners): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 9 games (has homered in 33.3% of games)
- Randy Arozarena (Mariners): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 11 games
- Brendan Donovan (Mariners): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Danny Jansen (Rangers): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Cole Young (Mariners): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 11 games (has homered in 18.2% of games)
- Josh Jung (Rangers): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Josh Smith (Rangers): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Evan Carter (Rangers): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- J.P. Crawford (Mariners): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 4 games