Monday’s MLB Home Run Props - April 6
Will Cal Raleigh or Corey Seager hit a home run on Monday? See their odds to hit a home run, as well as home run prop odds for all hitters in MLB play on April 6, in the article below.
Today's MLB Home Run Props
Seattle Mariners at Texas Rangers
- Cal Raleigh (Mariners): +300 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Corey Seager (Rangers): +320 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 9 games (has homered in 33.3% of games)
- Joc Pederson (Rangers): +430 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Jake Burger (Rangers): +430 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Dominic Canzone (Mariners): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Brandon Nimmo (Rangers): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Julio Rodríguez (Mariners): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Wyatt Langford (Rangers): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Luke Raley (Mariners): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 8 games (has homered in 37.5% of games)
- Randy Arozarena (Mariners): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Brendan Donovan (Mariners): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 8 games (has homered in 25% of games)
- Danny Jansen (Rangers): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Josh Jung (Rangers): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Evan Carter (Rangers): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Cole Young (Mariners): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Josh Smith (Rangers): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- J.P. Crawford (Mariners): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 3 games
Detroit Tigers at Minnesota Twins
- Kerry Carpenter (Tigers): +360 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Byron Buxton (Twins): +400 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Matt Wallner (Twins): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 9 games (has homered in 33.3% of games)
- Colt Keith (Tigers): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Kevin McGonigle (Tigers): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Kody Clemens (Twins): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Riley Greene (Tigers): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Royce Lewis (Twins): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 8 games (has homered in 25% of games)
- Spencer Torkelson (Tigers): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Trevor Larnach (Twins): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Josh Bell (Twins): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Ryan Jeffers (Twins): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Javier Baez (Tigers): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Brooks Lee (Twins): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Parker Meadows (Tigers): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Gleyber Torres (Tigers): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Dillon Dingler (Tigers): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 8 games (has homered in 25% of games)
- Luke Keaschall (Twins): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
Cincinnati Reds at Miami Marlins
- Eugenio Suárez (Reds): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Agustin Ramirez (Marlins): +450 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Sal Stewart (Reds): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Heriberto Hernandez (Marlins): +480 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Elly De La Cruz (Reds): +480 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 9 games (has homered in 33.3% of games)
- Spencer Steer (Reds): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Austin Slater (Marlins): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Tyler Stephenson (Reds): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Jakob Marsee (Marlins): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Will Benson (Reds): +700 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Otto Lopez (Marlins): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Connor Norby (Marlins): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Matt McLain (Reds): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- TJ Friedl (Reds): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Javier Sanoja (Marlins): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Liam Hicks (Marlins): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 8 games (has homered in 37.5% of games)
- Ke'Bryan Hayes (Reds): +1100 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Xavier Edwards (Marlins): +1400 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
St. Louis Cardinals at Washington Nationals
- Alec Burleson (Cardinals): +480 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Nolan Gorman (Cardinals): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Jordan Walker (Cardinals): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Pedro Pages (Cardinals): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- James Wood (Nationals): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Iván Herrera (Cardinals): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- JJ Wetherholt (Cardinals): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Thomas Saggese (Cardinals): +700 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Brady House (Nationals): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Daylen Lile (Nationals): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Luis Garcia (Nationals): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Nathan Church (Cardinals): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Jorbit Vivas (Nationals): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Keibert Ruiz (Nationals): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 5 games (has homered in 20% of games)
- C.J. Abrams (Nationals): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 8 games (has homered in 37.5% of games)
- Victor Scott II (Cardinals): +1100 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Nasim Nunez (Nationals): +1300 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Jacob Young (Nationals): +1500 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
Milwaukee Brewers at Boston Red Sox
- Wilyer Abreu (Red Sox): +400 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 9 games (has homered in 33.3% of games)
- Roman Anthony (Red Sox): +400 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Trevor Story (Red Sox): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Andrew Vaughn (Brewers): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 1 game
- William Contreras (Brewers): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Willson Contreras (Red Sox): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Jake Bauers (Brewers): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Christian Yelich (Brewers): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Jarren Duran (Red Sox): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Ceddanne Rafaela (Red Sox): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Marcelo Mayer (Red Sox): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Carlos Narvaez (Red Sox): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Garrett Mitchell (Brewers): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Caleb Durbin (Red Sox): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Luis Rengifo (Brewers): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Brice Turang (Brewers): +1000 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Joey Ortiz (Brewers): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Sal Frelick (Brewers): +1200 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
Kansas City Royals at Cleveland Guardians
- Chase DeLauter (Guardians): +450 to hit a HR | 2026 Stats: 5 HR in 9 games (has homered in 44.4% of games)
- Vinnie Pasquantino (Royals): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- José Ramírez (Guardians): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Bobby Witt Jr. (Royals): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Salvador Pérez (Royals): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Kyle Manzardo (Guardians): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Carter Jensen (Royals): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Jac Caglianone (Royals): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Daniel Schneemann (Guardians): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Bo Naylor (Guardians): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Angel Martinez (Guardians): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Gabriel Arias (Guardians): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Maikel Garcia (Royals): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Jonathan India (Royals): +1000 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Steven Kwan (Guardians): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Isaac Collins (Royals): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Kyle Isbel (Royals): +1100 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Brayan Rocchio (Guardians): +1100 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
San Diego Padres at Pittsburgh Pirates
- Oneil Cruz (Pirates): +320 to hit a HR | 2026 Stats: 4 HR in 9 games (has homered in 33.3% of games)
- Brandon Lowe (Pirates): +400 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 8 games (has homered in 25% of games)
- Marcell Ozuna (Pirates): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Fernando Tatis Jr. (Padres): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Bryan Reynolds (Pirates): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Manny Machado (Padres): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Jackson Merrill (Padres): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 8 games (has homered in 25% of games)
- Ramon Laureano (Padres): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 8 games (has homered in 25% of games)
- Ryan O'Hearn (Pirates): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 8 games (has homered in 37.5% of games)
- Konnor Griffin (Pirates): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 3 games
- Henry Davis (Pirates): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Gavin Sheets (Padres): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Spencer Horwitz (Pirates): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Xander Bogaerts (Padres): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Jake Cronenworth (Padres): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Nick Gonzales (Pirates): +1000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Miguel Andujar (Padres): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Freddy Fermin (Padres): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
Chicago Cubs at Tampa Bay Rays
- Junior Caminero (Rays): +290 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Jonathan Aranda (Rays): +430 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Ian Happ (Cubs): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 4 HR in 9 games (has homered in 44.4% of games)
- Cedric Mullins (Rays): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Dansby Swanson (Cubs): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Yandy Diaz (Rays): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Alex Bregman (Cubs): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Michael Busch (Cubs): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Pete Crow-Armstrong (Cubs): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Miguel Amaya (Cubs): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 5 games (has homered in 20% of games)
- Richie Palacios (Rays): +700 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Carson Kelly (Cubs): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Nick Fortes (Rays): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Matt Shaw (Cubs): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Jake Fraley (Rays): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Ben Williamson (Rays): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Nico Hoerner (Cubs): +1100 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Chandler Simpson (Rays): +1700 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
Los Angeles Dodgers at Toronto Blue Jays
- Shohei Ohtani (Dodgers): +176 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Max Muncy (Dodgers): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Freddie Freeman (Dodgers): +450 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Will Smith (Dodgers): +460 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Teoscar Hernandez (Dodgers): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Kyle Tucker (Dodgers): +480 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- George Springer (Blue Jays): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Davis Schneider (Blue Jays): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 4 games (has homered in 25% of games)
- Kazuma Okamoto (Blue Jays): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Andy Pages (Dodgers): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 9 games (has homered in 33.3% of games)
- Jesus Sanchez (Blue Jays): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Alex Freeland (Dodgers): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Ernie Clement (Blue Jays): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Tyler Heineman (Blue Jays): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 4 games
- Andrés Giménez (Blue Jays): +1200 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Myles Straw (Blue Jays): +1500 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
Baltimore Orioles at Chicago White Sox
- Pete Alonso (Orioles): +400 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Colson Montgomery (White Sox): +400 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Munetaka Murakami (White Sox): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 4 HR in 9 games (has homered in 44.4% of games)
- Gunnar Henderson (Orioles): +450 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Taylor Ward (Orioles): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Samuel Basallo (Orioles): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Miguel Vargas (White Sox): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Dylan Beavers (Orioles): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Austin Hays (White Sox): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Colton Cowser (Orioles): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Andrew Benintendi (White Sox): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Adley Rutschman (Orioles): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Coby Mayo (Orioles): +700 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Tristan Peters (White Sox): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Blaze Alexander (Orioles): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Luisangel Acuna (White Sox): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Chase Meidroth (White Sox): +1300 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
Philadelphia Phillies at San Francisco Giants
- Kyle Schwarber (Phillies): +290 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 9 games (has homered in 33.3% of games)
- Rafael Devers (Giants): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Bryce Harper (Phillies): +450 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Willy Adames (Giants): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Jerar Encarnación (Giants): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 4 games
- Matt Chapman (Giants): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Adolis Garcia (Phillies): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Heliot Ramos (Giants): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Trea Turner (Phillies): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Harrison Bader (Giants): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Brandon Marsh (Phillies): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Justin Crawford (Phillies): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Patrick Bailey (Giants): +1000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Jung Hoo Lee (Giants): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- J.T. Realmuto (Phillies): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Alec Bohm (Phillies): +1100 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Bryson Stott (Phillies): +1100 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Luis Arraez (Giants): +1200 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
Atlanta Braves at Los Angeles Angels
- Jo Adell (Angels): +400 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Jorge Soler (Angels): +460 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Matt Olson (Braves): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Ronald Acuna (Braves): +480 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Zach Neto (Angels): +480 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 10 games (has homered in 30% of games)
- Logan O'Hoppe (Angels): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Austin Riley (Braves): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- Yoan Moncada (Angels): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Travis d'Arnaud (Angels): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 2 games
- Mike Yastrzemski (Braves): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Ozzie Albies (Braves): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Drake Baldwin (Braves): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 4 HR in 10 games (has homered in 40% of games)
- Dominic Smith (Braves): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 8 games (has homered in 25% of games)
- Jeimer Candelario (Angels): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 4 games
- Michael Harris II (Braves): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Oswald Peraza (Angels): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Bryce Teodosio (Angels): +1200 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 3 games
- Mauricio Dubon (Braves): +1400 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
Houston Astros at Colorado Rockies
- Yordan Alvarez (Astros): +300 to hit a HR | 2026 Stats: 4 HR in 10 games (has homered in 40% of games)
- Christian Walker (Astros): +370 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Hunter Goodman (Rockies): +370 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Mickey Moniak (Rockies): +480 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 3 games (has homered in 33.3% of games)
- Ezequiel Tovar (Rockies): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Jose Altuve (Astros): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- T.J. Rumfield (Rockies): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 9 games (has homered in 22.2% of games)
- Cam Smith (Astros): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 10 games (has homered in 20% of games)
- Jeremy Pena (Astros): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Troy Johnston (Rockies): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Brenton Doyle (Rockies): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Yainer Diaz (Astros): +700 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Carlos Correa (Astros): +700 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Willi Castro (Rockies): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Joey Loperfido (Astros): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 9 games
- Jake Meyers (Astros): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)