Friday’s MLB Home Run Props - April 3
Will Oneil Cruz or Pete Alonso hit a home run on Friday? See their odds to hit a home run, as well as home run prop odds for all hitters in MLB play on April 3, in the article below.
Baltimore Orioles at Pittsburgh Pirates
- Oneil Cruz (Pirates): +350 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Pete Alonso (Orioles): +350 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Gunnar Henderson (Orioles): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Brandon Lowe (Pirates): +460 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 6 games (has homered in 33.3% of games)
- Samuel Basallo (Orioles): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Marcell Ozuna (Pirates): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Colton Cowser (Orioles): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Dylan Beavers (Orioles): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 5 games (has homered in 20% of games)
- Adley Rutschman (Orioles): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Bryan Reynolds (Pirates): +700 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Ryan O'Hearn (Pirates): +700 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 6 games (has homered in 33.3% of games)
- Jeremiah Jackson (Orioles): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Henry Davis (Pirates): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Spencer Horwitz (Pirates): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Blaze Alexander (Orioles): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Jared Triolo (Pirates): +1000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
Los Angeles Dodgers at Washington Nationals
- Shohei Ohtani (Dodgers): +180 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Kyle Tucker (Dodgers): +320 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Max Muncy (Dodgers): +340 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Freddie Freeman (Dodgers): +370 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Teoscar Hernandez (Dodgers): +400 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Will Smith (Dodgers): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Mookie Betts (Dodgers): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- James Wood (Nationals): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- C.J. Abrams (Nationals): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 6 games (has homered in 33.3% of games)
- Andy Pages (Dodgers): +480 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Luis Garcia (Nationals): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Daylen Lile (Nationals): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Alex Freeland (Dodgers): +700 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 5 games (has homered in 20% of games)
- Brady House (Nationals): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Jorbit Vivas (Nationals): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 4 games
- Keibert Ruiz (Nationals): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 4 games (has homered in 25% of games)
- Nasim Nunez (Nationals): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Jacob Young (Nationals): +1300 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 5 games (has homered in 20% of games)
Miami Marlins at New York Yankees
- Aaron Judge (Yankees): +196 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 7 games (has homered in 42.9% of games)
- Giancarlo Stanton (Yankees): +280 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Ben Rice (Yankees): +300 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 6 games (has homered in 33.3% of games)
- Trent Grisham (Yankees): +390 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Jazz Chisholm (Yankees): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Agustin Ramirez (Marlins): +440 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Austin Wells (Yankees): +440 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Cody Bellinger (Yankees): +460 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Owen Caissie (Marlins): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Griffin Conine (Marlins): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 5 games (has homered in 20% of games)
- Ryan McMahon (Yankees): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Connor Norby (Marlins): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Jakob Marsee (Marlins): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Liam Hicks (Marlins): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 6 games (has homered in 50% of games)
- Otto Lopez (Marlins): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Graham Pauley (Marlins): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Xavier Edwards (Marlins): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Jose Caballero (Yankees): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
New York Mets at San Francisco Giants
- Juan Soto (Mets): +340 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Rafael Devers (Giants): +450 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Mark Vientos (Mets): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 4 games (has homered in 25% of games)
- Francisco Lindor (Mets): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Brett Baty (Mets): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Luis Robert (Mets): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Francisco Álvarez (Mets): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Matt Chapman (Giants): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Willy Adames (Giants): +700 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Carson Benge (Mets): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Bo Bichette (Mets): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Marcus Semien (Mets): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Heliot Ramos (Giants): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Casey Schmitt (Giants): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Harrison Bader (Giants): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Patrick Bailey (Giants): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Luis Arraez (Giants): +1300 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Jung Hoo Lee (Giants): +1400 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
Toronto Blue Jays at Chicago White Sox
- Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays): +400 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Daulton Varsho (Blue Jays): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Colson Montgomery (White Sox): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- George Springer (Blue Jays): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Jesus Sanchez (Blue Jays): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Kazuma Okamoto (Blue Jays): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Addison Barger (Blue Jays): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Munetaka Murakami (White Sox): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 7 games (has homered in 42.9% of games)
- Miguel Vargas (White Sox): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Tristan Peters (White Sox): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Andrew Benintendi (White Sox): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Alejandro Kirk (Blue Jays): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 5 games (has homered in 20% of games)
- Austin Hays (White Sox): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Andrés Giménez (Blue Jays): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Ernie Clement (Blue Jays): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Chase Meidroth (White Sox): +1100 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Luisangel Acuna (White Sox): +1400 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
St. Louis Cardinals at Detroit Tigers
- Kerry Carpenter (Tigers): +330 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Riley Greene (Tigers): +360 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Kevin McGonigle (Tigers): +460 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Spencer Torkelson (Tigers): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Gleyber Torres (Tigers): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Dillon Dingler (Tigers): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 6 games (has homered in 33.3% of games)
- Yohel Pozo (Cardinals): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 1 game
- Javier Baez (Tigers): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Masyn Winn (Cardinals): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Zach McKinstry (Tigers): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 4 games
- Iván Herrera (Cardinals): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Parker Meadows (Tigers): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Ramón Urías (Cardinals): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 4 games (has homered in 25% of games)
- Jordan Walker (Cardinals): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Jose Fermin (Cardinals): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 1 game
- Thomas Saggese (Cardinals): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 3 games
- Alec Burleson (Cardinals): +1100 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Victor Scott II (Cardinals): +1700 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
San Diego Padres at Boston Red Sox
- Wilyer Abreu (Red Sox): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 7 games (has homered in 42.9% of games)
- Roman Anthony (Red Sox): +450 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Trevor Story (Red Sox): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Willson Contreras (Red Sox): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Fernando Tatis Jr. (Padres): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Jarren Duran (Red Sox): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Manny Machado (Padres): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Jackson Merrill (Padres): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Carlos Narvaez (Red Sox): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 4 games
- Luis Campusano (Padres): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 3 games
- Ramon Laureano (Padres): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 6 games (has homered in 33.3% of games)
- Miguel Andujar (Padres): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Gavin Sheets (Padres): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Xander Bogaerts (Padres): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Marcelo Mayer (Red Sox): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Ceddanne Rafaela (Red Sox): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Jake Cronenworth (Padres): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Caleb Durbin (Red Sox): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
Atlanta Braves at Arizona Diamondbacks
- Ronald Acuna (Braves): +360 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Austin Riley (Braves): +360 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Ketel Marte (Diamondbacks): +400 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Matt Olson (Braves): +400 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Corbin Carroll (Diamondbacks): +450 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Drake Baldwin (Braves): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 7 games (has homered in 42.9% of games)
- Ozzie Albies (Braves): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Eli White (Braves): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 3 games
- Michael Harris II (Braves): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Carlos Santana (Diamondbacks): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Jonah Heim (Braves): +700 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 2 games
- James McCann (Diamondbacks): +700 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 3 games
- Tim Tawa (Diamondbacks): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 3 games
- Nolan Arenado (Diamondbacks): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Gabriel Moreno (Diamondbacks): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Alek Thomas (Diamondbacks): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Geraldo Perdomo (Diamondbacks): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Mauricio Dubon (Braves): +1100 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
Cincinnati Reds at Texas Rangers
- Corey Seager (Rangers): +320 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 7 games (has homered in 42.9% of games)
- Eugenio Suárez (Reds): +430 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Jake Burger (Rangers): +460 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Brandon Nimmo (Rangers): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Joc Pederson (Rangers): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Sal Stewart (Reds): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Wyatt Langford (Rangers): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Danny Jansen (Rangers): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 5 games (has homered in 20% of games)
- Tyler Stephenson (Reds): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 5 games (has homered in 20% of games)
- Josh Jung (Rangers): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Matt McLain (Reds): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Spencer Steer (Reds): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Elly De La Cruz (Reds): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 7 games (has homered in 42.9% of games)
- Ke'Bryan Hayes (Reds): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Evan Carter (Rangers): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Dane Myers (Reds): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Noelvi Marte (Reds): +1000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Josh Smith (Rangers): +1000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
Seattle Mariners at Los Angeles Angels
- Cal Raleigh (Mariners): +250 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Mike Trout (Angels): +330 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Julio Rodríguez (Mariners): +390 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Zach Neto (Angels): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Randy Arozarena (Mariners): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Yoan Moncada (Angels): +480 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Jo Adell (Angels): +480 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Jorge Soler (Angels): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Rob Refsnyder (Mariners): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 3 games
- Logan O'Hoppe (Angels): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Josh Lowe (Angels): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- J.P. Crawford (Mariners): +750 to hit a HR | 2025 Stats: 12 HR in 155 games (homered in 7.8% of games)
- Brendan Donovan (Mariners): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Nolan Schanuel (Angels): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 6 games (has homered in 33.3% of games)
- Cole Young (Mariners): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Oswald Peraza (Angels): +1000 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Victor Robles (Mariners): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 3 games
Philadelphia Phillies at Colorado Rockies
- Kyle Schwarber (Phillies): +168 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 7 games (has homered in 42.9% of games)
- Bryce Harper (Phillies): +330 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Adolis Garcia (Phillies): +340 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Mickey Moniak (Rockies): +400 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 1 game
- Hunter Goodman (Rockies): +430 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Trea Turner (Phillies): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Troy Johnston (Rockies): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Brandon Marsh (Phillies): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- T.J. Rumfield (Rockies): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- J.T. Realmuto (Phillies): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Alec Bohm (Phillies): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Ezequiel Tovar (Rockies): +700 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Bryson Stott (Phillies): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Willi Castro (Rockies): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Brenton Doyle (Rockies): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Justin Crawford (Phillies): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
Chicago Cubs at Cleveland Guardians
- José Ramírez (Guardians): +440 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Chase DeLauter (Guardians): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 5 HR in 7 games (has homered in 57.1% of games)
- Bo Naylor (Guardians): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Michael Busch (Cubs): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Kyle Manzardo (Guardians): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Ian Happ (Cubs): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 7 games (has homered in 42.9% of games)
- Alex Bregman (Cubs): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Carson Kelly (Cubs): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Dansby Swanson (Cubs): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Daniel Schneemann (Guardians): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Matt Shaw (Cubs): +700 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Gabriel Arias (Guardians): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 28.6% of games)
- Pete Crow-Armstrong (Cubs): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Miguel Amaya (Cubs): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 4 games (has homered in 25% of games)
- Angel Martinez (Guardians): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Nico Hoerner (Cubs): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Steven Kwan (Guardians): +1100 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
- Brayan Rocchio (Guardians): +1300 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games
Houston Astros at Athletics
- Yordan Alvarez (Astros): +240 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 7 games (has homered in 42.9% of games)
- Shea Langeliers (Athletics): +285 to hit a HR | 2026 Stats: 5 HR in 6 games (has homered in 66.7% of games)
- Nick Kurtz (Athletics): +300 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Brent Rooker (Athletics): +340 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Christian Walker (Astros): +370 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Tyler Soderstrom (Athletics): +390 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Jeremy Pena (Astros): +450 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 3 games
- Brice Matthews (Astros): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 5 games (has homered in 20% of games)
- Jose Altuve (Astros): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Cam Smith (Astros): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Carlos Correa (Astros): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 7 games (has homered in 14.3% of games)
- Lawrence Butler (Athletics): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Max Muncy (Athletics): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Yainer Diaz (Astros): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Jeff McNeil (Athletics): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Denzel Clarke (Athletics): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Jacob Wilson (Athletics): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Jake Meyers (Astros): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games