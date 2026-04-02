Thursday’s MLB Home Run Props - April 2
Will Carter Jensen or Trevor Larnach hit a home run on Thursday? See their odds to hit a home run, as well as home run prop odds for all hitters in MLB play on April 2, in the article below.
Today's MLB Home Run Props
Minnesota Twins at Kansas City Royals
- Carter Jensen (Royals): -100000 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 5 games (has homered in 20% of games)
- Trevor Larnach (Twins): -100000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 4 games
- Brooks Lee (Twins): -100000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 4 games
- Ryan Jeffers (Twins): -100000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 4 games
- Byron Buxton (Twins): +260 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Salvador Pérez (Royals): +300 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 5 games (has homered in 20% of games)
- Bobby Witt Jr. (Royals): +300 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Matt Wallner (Twins): +350 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 5 games (has homered in 20% of games)
- Vinnie Pasquantino (Royals): +360 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Royce Lewis (Twins): +450 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 5 games (has homered in 40% of games)
- Kody Clemens (Twins): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 3 games
- Josh Bell (Twins): +480 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 5 games (has homered in 20% of games)
- Jac Caglianone (Royals): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Tristan Gray (Twins): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 2 games
- Victor Caratini (Twins): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 4 games
- Jonathan India (Royals): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 4 games (has homered in 25% of games)
- Lane Thomas (Royals): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 4 games
- Isaac Collins (Royals): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 4 games (has homered in 25% of games)
- Maikel Garcia (Royals): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Luke Keaschall (Twins): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Austin Martin (Twins): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 4 games
- Kyle Isbel (Royals): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 4 games (has homered in 50% of games)
Atlanta Braves at Arizona Diamondbacks
- Eli White (Braves): -100000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 2 games
- Jorge Mateo (Braves): -100000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 1 game
- Tim Tawa (Diamondbacks): -100000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 2 games
- Ronald Acuna (Braves): +350 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Matt Olson (Braves): +390 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Austin Riley (Braves): +390 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Ketel Marte (Diamondbacks): +430 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Corbin Carroll (Diamondbacks): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 6 games (has homered in 33.3% of games)
- Drake Baldwin (Braves): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 6 games (has homered in 50% of games)
- Mike Yastrzemski (Braves): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Michael Harris II (Braves): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Nolan Arenado (Diamondbacks): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Carlos Santana (Diamondbacks): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Gabriel Moreno (Diamondbacks): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Jose Fernandez (Diamondbacks): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 2 games (has homered in 50% of games)
- Geraldo Perdomo (Diamondbacks): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Jordan Lawlar (Diamondbacks): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Alek Thomas (Diamondbacks): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Ozzie Albies (Braves): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Dominic Smith (Braves): +900 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 4 games (has homered in 25% of games)
- Mauricio Dubon (Braves): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
New York Mets at San Francisco Giants
- Brett Baty (Mets): -100000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Brooks Raley (Mets): -100000 to hit a HR | 2026 Stats: HR in 0 games
- Juan Soto (Mets): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Francisco Lindor (Mets): +460 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Matt Chapman (Giants): +500 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Willy Adames (Giants): +560 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Jorge Polanco (Mets): +600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Francisco Álvarez (Mets): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 5 games (has homered in 20% of games)
- Mark Vientos (Mets): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 3 games
- Rafael Devers (Giants): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Luis Robert (Mets): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Heliot Ramos (Giants): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Bo Bichette (Mets): +750 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Casey Schmitt (Giants): +800 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Marcus Semien (Mets): +830 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Harrison Bader (Giants): +870 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Tyrone Taylor (Mets): +1000 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 1 game
- Patrick Bailey (Giants): +1060 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Jung Hoo Lee (Giants): +1500 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games
- Luis Arraez (Giants): +1500 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 6 games