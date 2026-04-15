Wednesday’s MLB Home Run Props - April 15
Will Cal Raleigh or Fernando Tatis Jr. go yard on Wednesday? See their odds to hit a home run, as well as home run prop odds for all hitters in MLB play on April 15, in the article below.
Today's MLB Home Run Props
Seattle Mariners at San Diego Padres
- Cal Raleigh (Mariners): +290 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 18 games (has homered in 11.1% of games)
- Fernando Tatis Jr. (Padres): +350 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 17 games
- Ramon Laureano (Padres): +410 to hit a HR | 2026 Stats: 4 HR in 16 games (has homered in 25% of games)
- Dominic Canzone (Mariners): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 14 games (has homered in 7.1% of games)
- Manny Machado (Padres): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 16 games (has homered in 12.5% of games)
- Luke Raley (Mariners): +490 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 16 games (has homered in 18.8% of games)
- Jackson Merrill (Padres): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 16 games (has homered in 18.8% of games)
- Randy Arozarena (Mariners): +570 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 18 games (has homered in 5.6% of games)
- Julio Rodríguez (Mariners): +610 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 18 games (has homered in 5.6% of games)
- Gavin Sheets (Padres): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 15 games (has homered in 6.7% of games)
- Ty France (Padres): +650 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 6 games (has homered in 16.7% of games)
- Brendan Donovan (Mariners): +760 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 15 games (has homered in 20% of games)
- Cole Young (Mariners): +760 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 18 games (has homered in 11.1% of games)
- Jake Cronenworth (Padres): +790 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 16 games (has homered in 6.3% of games)
- Xander Bogaerts (Padres): +820 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 16 games (has homered in 12.5% of games)
- Freddy Fermin (Padres): +920 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 10 games
- J.P. Crawford (Mariners): +980 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 11 games
Chicago Cubs at Philadelphia Phillies
- Kyle Schwarber (Phillies): +240 to hit a HR | 2026 Stats: 6 HR in 17 games (has homered in 29.4% of games)
- Bryce Harper (Phillies): +360 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 17 games (has homered in 17.6% of games)
- Adolis Garcia (Phillies): +360 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 17 games (has homered in 11.8% of games)
- Ian Happ (Cubs): +420 to hit a HR | 2026 Stats: 4 HR in 15 games (has homered in 26.7% of games)
- Seiya Suzuki (Cubs): +430 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Trea Turner (Phillies): +490 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 17 games (has homered in 5.9% of games)
- J.T. Realmuto (Phillies): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 12 games (has homered in 8.3% of games)
- Otto Kemp (Phillies): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Carson Kelly (Cubs): +570 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 15 games (has homered in 6.7% of games)
- Alex Bregman (Cubs): +570 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 17 games (has homered in 5.9% of games)
- Dansby Swanson (Cubs): +590 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 17 games (has homered in 17.6% of games)
- Edmundo Sosa (Phillies): +650 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 8 games (has homered in 12.5% of games)
- Alec Bohm (Phillies): +710 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 16 games (has homered in 6.3% of games)
- Pete Crow-Armstrong (Cubs): +730 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 17 games (has homered in 5.9% of games)
- Miguel Amaya (Cubs): +820 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 11 games (has homered in 9.1% of games)
- Matt Shaw (Cubs): +820 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 16 games (has homered in 12.5% of games)
- Justin Crawford (Phillies): +920 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 16 games
- Nico Hoerner (Cubs): +1040 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 17 games (has homered in 5.9% of games)
Boston Red Sox at Minnesota Twins
- Byron Buxton (Twins): +350 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 16 games (has homered in 12.5% of games)
- Wilyer Abreu (Red Sox): +360 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 17 games (has homered in 17.6% of games)
- Roman Anthony (Red Sox): +430 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 16 games (has homered in 6.3% of games)
- Jarren Duran (Red Sox): +490 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 14 games (has homered in 7.1% of games)
- Trevor Story (Red Sox): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 17 games (has homered in 5.9% of games)
- Marcelo Mayer (Red Sox): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 15 games (has homered in 6.7% of games)
- Matt Wallner (Twins): +570 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 17 games (has homered in 17.6% of games)
- Ryan Jeffers (Twins): +610 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 12 games (has homered in 16.7% of games)
- Ceddanne Rafaela (Red Sox): +650 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 15 games (has homered in 6.7% of games)
- Andruw Monasterio (Red Sox): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Josh Bell (Twins): +730 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 18 games (has homered in 16.7% of games)
- Carlos Narvaez (Red Sox): +790 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 12 games
- Victor Caratini (Twins): +820 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 15 games (has homered in 6.7% of games)
- Brooks Lee (Twins): +820 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 15 games (has homered in 20% of games)
- Caleb Durbin (Red Sox): +1040 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 16 games
- Ryan Kreidler (Twins): +1040 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 2 games (has homered in 50% of games)
- Austin Martin (Twins): +1200 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 14 games
- Luke Keaschall (Twins): +1200 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 18 games (has homered in 5.6% of games)
Kansas City Royals at Detroit Tigers
- Kerry Carpenter (Tigers): +410 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 15 games (has homered in 20% of games)
- Riley Greene (Tigers): +440 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 17 games (has homered in 5.9% of games)
- Dillon Dingler (Tigers): +490 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 15 games (has homered in 20% of games)
- Bobby Witt Jr. (Royals): +490 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 17 games
- Spencer Torkelson (Tigers): +490 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 16 games
- Vinnie Pasquantino (Royals): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 17 games
- Colt Keith (Tigers): +590 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 16 games
- Kevin McGonigle (Tigers): +590 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 17 games (has homered in 5.9% of games)
- Carter Jensen (Royals): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 4 HR in 15 games (has homered in 26.7% of games)
- Jac Caglianone (Royals): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 15 games
- Maikel Garcia (Royals): +710 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 17 games (has homered in 11.8% of games)
- Wenceel Perez (Tigers): +730 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 3 games
- Gleyber Torres (Tigers): +880 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 16 games (has homered in 6.3% of games)
- Jonathan India (Royals): +880 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 13 games (has homered in 15.4% of games)
- Javier Baez (Tigers): +980 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 12 games (has homered in 8.3% of games)
- Kyle Isbel (Royals): +1040 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 14 games (has homered in 14.3% of games)
- Isaac Collins (Royals): +1040 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 14 games (has homered in 7.1% of games)
New York Mets at Los Angeles Dodgers
- Shohei Ohtani (Dodgers): +220 to hit a HR | 2026 Stats: 5 HR in 17 games (has homered in 29.4% of games)
- Max Muncy (Dodgers): +410 to hit a HR | 2026 Stats: 4 HR in 16 games (has homered in 12.5% of games)
- Freddie Freeman (Dodgers): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 17 games (has homered in 17.6% of games)
- Francisco Álvarez (Mets): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 4 HR in 15 games (has homered in 20% of games)
- Teoscar Hernandez (Dodgers): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 15 games (has homered in 20% of games)
- Andy Pages (Dodgers): +570 to hit a HR | 2026 Stats: 5 HR in 17 games (has homered in 29.4% of games)
- Francisco Lindor (Mets): +590 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 18 games (has homered in 5.6% of games)
- Kyle Tucker (Dodgers): +590 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 17 games (has homered in 5.9% of games)
- Mark Vientos (Mets): +610 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 14 games (has homered in 7.1% of games)
- Jorge Polanco (Mets): +630 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 14 games (has homered in 7.1% of games)
- Luis Robert (Mets): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 16 games (has homered in 12.5% of games)
- Marcus Semien (Mets): +710 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 18 games (has homered in 5.6% of games)
- Brett Baty (Mets): +760 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 15 games
- Alex Freeland (Dodgers): +820 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 14 games (has homered in 7.1% of games)
- Carson Benge (Mets): +920 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 15 games (has homered in 6.7% of games)
- Bo Bichette (Mets): +980 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 18 games (has homered in 5.6% of games)
Miami Marlins at Atlanta Braves
- Ronald Acuna Jr. (Braves): +310 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 18 games (has homered in 5.6% of games)
- Matt Olson (Braves): +310 to hit a HR | 2026 Stats: 4 HR in 18 games (has homered in 22.2% of games)
- Drake Baldwin (Braves): +470 to hit a HR | 2026 Stats: 5 HR in 18 games (has homered in 27.8% of games)
- Austin Riley (Braves): +490 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 18 games
- Mike Yastrzemski (Braves): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 17 games
- Agustin Ramirez (Marlins): +650 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 17 games (has homered in 5.9% of games)
- Michael Harris II (Braves): +650 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 16 games (has homered in 12.5% of games)
- Ozzie Albies (Braves): +680 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 18 games (has homered in 16.7% of games)
- Jakob Marsee (Marlins): +710 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 18 games
- Otto Lopez (Marlins): +820 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 17 games (has homered in 11.8% of games)
- Dominic Smith (Braves): +820 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 14 games (has homered in 21.4% of games)
- Owen Caissie (Marlins): +880 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 16 games (has homered in 12.5% of games)
- Heriberto Hernandez (Marlins): +980 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 14 games
- Liam Hicks (Marlins): +1040 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 17 games (has homered in 17.6% of games)
- Graham Pauley (Marlins): +1120 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 13 games
- Connor Norby (Marlins): +1200 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 16 games (has homered in 12.5% of games)
- Mauricio Dubon (Braves): +1260 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 17 games (has homered in 11.8% of games)
- Xavier Edwards (Marlins): +1300 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 18 games (has homered in 5.6% of games)
Cleveland Guardians at St. Louis Cardinals
- Jordan Walker (Cardinals): +270 to hit a HR | 2026 Stats: 8 HR in 17 games (has homered in 47.1% of games)
- Chase DeLauter (Guardians): +390 to hit a HR | 2026 Stats: 5 HR in 16 games (has homered in 25% of games)
- José Ramírez (Guardians): +440 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 18 games (has homered in 16.7% of games)
- Kyle Manzardo (Guardians): +490 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 15 games (has homered in 6.7% of games)
- Nolan Gorman (Cardinals): +490 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 16 games (has homered in 12.5% of games)
- Alec Burleson (Cardinals): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 17 games (has homered in 11.8% of games)
- Rhys Hoskins (Guardians): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 13 games (has homered in 7.7% of games)
- Bo Naylor (Guardians): +570 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 12 games
- Iván Herrera (Cardinals): +590 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 17 games (has homered in 5.9% of games)
- JJ Wetherholt (Cardinals): +710 to hit a HR | 2026 Stats: 3 HR in 17 games (has homered in 11.8% of games)
- Angel Martinez (Guardians): +710 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 15 games (has homered in 13.3% of games)
- Pedro Pages (Cardinals): +790 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 10 games (has homered in 10% of games)
- Thomas Saggese (Cardinals): +820 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 13 games
- Masyn Winn (Cardinals): +980 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 13 games
- Juan Brito (Guardians): +1120 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- Brayan Rocchio (Guardians): +1300 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 18 games (has homered in 11.1% of games)
- Victor Scott II (Cardinals): +1600 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 16 games
- Steven Kwan (Guardians): +1600 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 17 games (has homered in 5.9% of games)
Los Angeles Angels at New York Yankees
- Aaron Judge (Yankees): +225 to hit a HR | 2026 Stats: 6 HR in 17 games (has homered in 29.4% of games)
- Ben Rice (Yankees): +235 to hit a HR | 2026 Stats: 4 HR in 16 games (has homered in 25% of games)
- Zach Neto (Angels): +300 to hit a HR | 2026 Stats: 5 HR in 18 games (has homered in 27.8% of games)
- Trent Grisham (Yankees): +300 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 17 games (has homered in 5.9% of games)
- Jazz Chisholm (Yankees): +330 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 17 games
- Mike Trout (Angels): +350 to hit a HR | 2026 Stats: 5 HR in 17 games (has homered in 23.5% of games)
- Cody Bellinger (Yankees): +360 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 16 games (has homered in 6.3% of games)
- Jo Adell (Angels): +410 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 18 games (has homered in 11.1% of games)
- Jorge Soler (Angels): +440 to hit a HR | 2026 Stats: 5 HR in 18 games (has homered in 27.8% of games)
- Yoan Moncada (Angels): +490 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 15 games (has homered in 13.3% of games)
- Logan O'Hoppe (Angels): +490 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 16 games
- Randal Grichuk (Yankees): +520 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 7 games
- J.C. Escarra (Yankees): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 5 games
- Ryan McMahon (Yankees): +540 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 15 games
- Josh Lowe (Angels): +730 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 13 games (has homered in 15.4% of games)
- Nolan Schanuel (Angels): +920 to hit a HR | 2026 Stats: 2 HR in 15 games (has homered in 13.3% of games)
- Jose Caballero (Yankees): +1120 to hit a HR | 2026 Stats: 1 HR in 16 games (has homered in 6.3% of games)
- Adam Frazier (Angels): +1120 to hit a HR | 2026 Stats: 0 HR in 8 games