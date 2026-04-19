Monday’s MLB Odds, Betting Lines and Predictions - April 20
Monday's MLB lineup has a lot in store. Among those contests is the Atlanta Braves squaring off against the Washington Nationals. In the article below, we have predictions for each and every game.
Today's MLB Odds and Predictions
Detroit Tigers at Boston Red Sox Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 11:10 a.m. ET
- Where: Fenway Park
- TV Channel: NESN and DSN
- Probable Pitchers: Sonny Gray vs. Jack Flaherty
- Records: Red Sox (8-12), Tigers (11-10)
- Red Sox Moneyline Odds: -130
- Tigers Moneyline Odds: +110
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Red Sox
- Red Sox Win Probability: 57.65%
- Tigers Win Probability: 42.35%
Houston Astros at Cleveland Guardians
Game Info
- When: 6:10 p.m. ET
- Where: Progressive Field
- TV Channel: CLEG and SCHN
- Probable Pitchers: Slade Cecconi vs. Colton Gordon
- Records: Guardians (13-10), Astros (8-15)
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Astros
- Astros Win Probability: 54.66%
- Guardians Win Probability: 45.34%
Cincinnati Reds at Tampa Bay Rays
Game Info
- When: 6:40 p.m. ET
- Where: Tropicana Field
- TV Channel: RAYS and CINR
- Probable Pitchers: vs. Rhett Lowder
- Records: Rays (12-9), Reds (14-8)
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Rays
- Rays Win Probability: 55.14%
- Reds Win Probability: 44.86%
St. Louis Cardinals at Miami Marlins Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 6:40 p.m. ET
- Where: loanDepot park
- TV Channel: MIAM and CARD
- Probable Pitchers: Max Meyer vs. Michael McGreevy
- Records: Marlins (10-12), Cardinals (13-8)
- Marlins Moneyline Odds: -126
- Cardinals Moneyline Odds: +108
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Marlins
- Marlins Win Probability: 57.71%
- Cardinals Win Probability: 42.29%
Atlanta Braves at Washington Nationals Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 6:45 p.m. ET
- Where: Nationals Park
- TV Channel: NATS and BravesVsn
- Probable Pitchers: Jake Irvin vs. Reynaldo López
- Records: Nationals (10-12), Braves (14-7)
- Braves Moneyline Odds: -162
- Nationals Moneyline Odds: +136
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Braves
- Braves Win Probability: 56.27%
- Nationals Win Probability: 43.73%
Baltimore Orioles at Kansas City Royals Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 7:40 p.m. ET
- Where: Kauffman Stadium
- TV Channel: Fox Sports 1 and ROYL and MASN
- Probable Pitchers: Seth Lugo vs. Kyle Bradish
- Records: Royals (7-14), Orioles (10-12)
- Royals Moneyline Odds: -108
- Orioles Moneyline Odds: -108
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Orioles
- Orioles Win Probability: 53.83%
- Royals Win Probability: 46.17%
Philadelphia Phillies at Chicago Cubs Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 7:40 p.m. ET
- Where: Wrigley Field
- TV Channel: MARQ and NBCS-PH
- Probable Pitchers: Colin Rea vs. Aaron Nola
- Records: Cubs (12-9), Phillies (8-12)
- Phillies Moneyline Odds: -116
- Cubs Moneyline Odds: -102
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Cubs
- Cubs Win Probability: 58.41%
- Phillies Win Probability: 41.59%
Los Angeles Dodgers at Colorado Rockies Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 8:40 p.m. ET
- Where: Coors Field
- TV Channel: COLR and SportsNet LA
- Probable Pitchers: José Quintana vs. Justin Wrobleski
- Records: Rockies (8-13), Dodgers (15-5)
- Dodgers Moneyline Odds: -255
- Rockies Moneyline Odds: +210
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Dodgers
- Dodgers Win Probability: 79.29%
- Rockies Win Probability: 20.71%
Toronto Blue Jays at Los Angeles Angels Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 9:38 p.m. ET
- Where: Angel Stadium
- TV Channel: FDSW and SN1
- Probable Pitchers: Jack Kochanowicz vs. Dylan Cease
- Records: Angels (11-11), Blue Jays (7-13)
- Blue Jays Moneyline Odds: -120
- Angels Moneyline Odds: +102
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Blue Jays
- Blue Jays Win Probability: 61.03%
- Angels Win Probability: 38.97%
Athletics at Seattle Mariners Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 9:40 p.m. ET
- Where: T-Mobile Park
- TV Channel: SEAM and NBCS-CA
- Probable Pitchers: Emerson Hancock vs. J.T. Ginn
- Records: Mariners (9-13), Athletics (11-10)
- Mariners Moneyline Odds: -158
- Athletics Moneyline Odds: +134
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Mariners
- Mariners Win Probability: 55.12%
- Athletics Win Probability: 44.88%
All MLB win probability predictions and picks are according to numberFire.