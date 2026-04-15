Thursday’s MLB Odds, Betting Lines and Predictions - April 16
The Seattle Mariners versus the San Diego Padres is a game to catch on a Thursday MLB slate that includes a lot of exciting matchups. We have predictions for every game in the article below.
Today's MLB Odds and Predictions
Washington Nationals at Pittsburgh Pirates Odds, Lines & Predictions
- When: 12:35 p.m. ET
- Where: PNC Park
- TV Channel: SportsNet PT and NATS
- Probable Pitchers: Braxton Ashcraft vs. Foster Griffin
- Records: Pirates (10-7), Nationals (8-9)
- Pirates Moneyline Odds: -166
- Nationals Moneyline Odds: +140
- numberFire Predicted Favorite: Pirates
- Pirates Win Probability: 68.18%
- Nationals Win Probability: 31.82%
San Francisco Giants at Cincinnati Reds Odds, Lines & Predictions
- When: 12:40 p.m. ET
- Where: Great American Ball Park
- TV Channel: CINR and NBCS-BA
- Probable Pitchers: Chase Burns vs. Landen Roupp
- Records: Reds (10-7), Giants (6-11)
- Reds Moneyline Odds: -124
- Giants Moneyline Odds: +106
- numberFire Predicted Favorite: Reds
- Reds Win Probability: 53.30%
- Giants Win Probability: 46.70%
Kansas City Royals at Detroit Tigers Odds, Lines & Predictions
- When: 1:10 p.m. ET
- Where: Comerica Park
- TV Channel: DSN and ROYL
- Probable Pitchers: Keider Montero vs. Kris Bubic
- Records: Tigers (8-9), Royals (7-10)
- Royals Moneyline Odds: -118
- Tigers Moneyline Odds: +100
- numberFire Predicted Favorite: Royals
- Royals Win Probability: 54.03%
- Tigers Win Probability: 45.97%
Los Angeles Angels at New York Yankees Odds, Lines & Predictions
- When: 1:35 p.m. ET
- Where: Yankee Stadium
- TV Channel: YES and FDSW
- Probable Pitchers: Max Fried vs.
- Records: Yankees (9-8), Angels (9-9)
- Yankees Moneyline Odds: -260
- Angels Moneyline Odds: +215
- numberFire Predicted Favorite: Yankees
- Yankees Win Probability: 74.66%
- Angels Win Probability: 25.34%
Toronto Blue Jays at Milwaukee Brewers Odds, Lines & Predictions
- When: 1:40 p.m. ET
- Where: American Family Field
- TV Channel: BREW and SNET
- Probable Pitchers: Brandon Sproat vs. Patrick Corbin
- Records: Brewers (8-8), Blue Jays (7-9)
- Brewers Moneyline Odds: -124
- Blue Jays Moneyline Odds: +106
- numberFire Predicted Favorite: Brewers
- Brewers Win Probability: 51.88%
- Blue Jays Win Probability: 48.12%
Tampa Bay Rays at Chicago White Sox Odds, Lines & Predictions
- When: 2:10 p.m. ET
- Where: Rate Field
- TV Channel: CHSN and RAYS
- Probable Pitchers: Anthony Kay vs. Steven Matz
- Records: White Sox (6-11), Rays (9-7)
- Rays Moneyline Odds: -122
- White Sox Moneyline Odds: +104
- numberFire Predicted Favorite: Rays
- Rays Win Probability: 63.39%
- White Sox Win Probability: 36.61%
Texas Rangers at Athletics Odds, Lines & Predictions
- When: 3:05 p.m. ET
- Where: Sutter Health Park
- TV Channel: NBCS-CA and RSN
- Probable Pitchers: Jacob Lopez vs. Jack Leiter
- Records: Athletics (9-8), Rangers (9-8)
- Rangers Moneyline Odds: -118
- Athletics Moneyline Odds: +100
- numberFire Predicted Favorite: Athletics
- Athletics Win Probability: 54.30%
- Rangers Win Probability: 45.70%
Baltimore Orioles at Cleveland Guardians Odds, Lines & Predictions
- When: 6:10 p.m. ET
- Where: Progressive Field
- TV Channel: CLEG and MASN
- Probable Pitchers: Parker Messick vs. Shane Baz
- Records: Guardians (10-9), Orioles (9-9)
- Guardians Moneyline Odds: -132
- Orioles Moneyline Odds: +112
- numberFire Predicted Favorite: Guardians
- Guardians Win Probability: 59.18%
- Orioles Win Probability: 40.82%
Colorado Rockies at Houston Astros Odds, Lines & Predictions
- When: 8:10 p.m. ET
- Where: Daikin Park
- TV Channel: SCHN and COLR
- Probable Pitchers: Lance McCullers vs. Tomoyuki Sugano
- Records: Astros (7-11), Rockies (6-11)
- Astros Moneyline Odds: -198
- Rockies Moneyline Odds: +166
- numberFire Predicted Favorite: Astros
- Astros Win Probability: 66.15%
- Rockies Win Probability: 33.85%
Seattle Mariners at San Diego Padres Odds, Lines & Predictions
- When: 8:40 p.m. ET
- Where: Petco Park
- TV Channel: MLB Network and SDPA and SEAM
- Probable Pitchers: Walker Buehler vs. Luis Castillo
- Records: Padres (11-6), Mariners (8-10)
- Mariners Moneyline Odds: -118
- Padres Moneyline Odds: +100
- numberFire Predicted Favorite: Mariners
- Mariners Win Probability: 53.96%
- Padres Win Probability: 46.04%
All MLB win probability predictions and picks are according to numberFire.