Thursday’s MLB Odds, Betting Lines and Predictions - April 16

Data Skrive
The Seattle Mariners versus the San Diego Padres is a game to catch on a Thursday MLB slate that includes a lot of exciting matchups. We have predictions for every game in the article below.

Today's MLB Odds and Predictions

Washington Nationals at Pittsburgh Pirates Odds, Lines & Predictions

Game Info

  • When: 12:35 p.m. ET
  • Where: PNC Park
  • TV Channel: SportsNet PT and NATS
  • Probable Pitchers: Braxton Ashcraft vs. Foster Griffin
  • Records: Pirates (10-7), Nationals (8-9)
  • Pirates Moneyline Odds: -166
  • Nationals Moneyline Odds: +140

numberFire Prediction

  • numberFire Predicted Favorite: Pirates
  • Pirates Win Probability: 68.18%
  • Nationals Win Probability: 31.82%

San Francisco Giants at Cincinnati Reds Odds, Lines & Predictions

Game Info

  • When: 12:40 p.m. ET
  • Where: Great American Ball Park
  • TV Channel: CINR and NBCS-BA
  • Probable Pitchers: Chase Burns vs. Landen Roupp
  • Records: Reds (10-7), Giants (6-11)
  • Reds Moneyline Odds: -124
  • Giants Moneyline Odds: +106

numberFire Prediction

  • numberFire Predicted Favorite: Reds
  • Reds Win Probability: 53.30%
  • Giants Win Probability: 46.70%

Kansas City Royals at Detroit Tigers Odds, Lines & Predictions

Game Info

  • When: 1:10 p.m. ET
  • Where: Comerica Park
  • TV Channel: DSN and ROYL
  • Probable Pitchers: Keider Montero vs. Kris Bubic
  • Records: Tigers (8-9), Royals (7-10)
  • Royals Moneyline Odds: -118
  • Tigers Moneyline Odds: +100

numberFire Prediction

  • numberFire Predicted Favorite: Royals
  • Royals Win Probability: 54.03%
  • Tigers Win Probability: 45.97%

Los Angeles Angels at New York Yankees Odds, Lines & Predictions

Game Info

  • When: 1:35 p.m. ET
  • Where: Yankee Stadium
  • TV Channel: YES and FDSW
  • Probable Pitchers: Max Fried vs.
  • Records: Yankees (9-8), Angels (9-9)
  • Yankees Moneyline Odds: -260
  • Angels Moneyline Odds: +215

numberFire Prediction

  • numberFire Predicted Favorite: Yankees
  • Yankees Win Probability: 74.66%
  • Angels Win Probability: 25.34%

Toronto Blue Jays at Milwaukee Brewers Odds, Lines & Predictions

Game Info

  • When: 1:40 p.m. ET
  • Where: American Family Field
  • TV Channel: BREW and SNET
  • Probable Pitchers: Brandon Sproat vs. Patrick Corbin
  • Records: Brewers (8-8), Blue Jays (7-9)
  • Brewers Moneyline Odds: -124
  • Blue Jays Moneyline Odds: +106

numberFire Prediction

  • numberFire Predicted Favorite: Brewers
  • Brewers Win Probability: 51.88%
  • Blue Jays Win Probability: 48.12%

Tampa Bay Rays at Chicago White Sox Odds, Lines & Predictions

Game Info

  • When: 2:10 p.m. ET
  • Where: Rate Field
  • TV Channel: CHSN and RAYS
  • Probable Pitchers: Anthony Kay vs. Steven Matz
  • Records: White Sox (6-11), Rays (9-7)
  • Rays Moneyline Odds: -122
  • White Sox Moneyline Odds: +104

numberFire Prediction

  • numberFire Predicted Favorite: Rays
  • Rays Win Probability: 63.39%
  • White Sox Win Probability: 36.61%

Texas Rangers at Athletics Odds, Lines & Predictions

Game Info

  • When: 3:05 p.m. ET
  • Where: Sutter Health Park
  • TV Channel: NBCS-CA and RSN
  • Probable Pitchers: Jacob Lopez vs. Jack Leiter
  • Records: Athletics (9-8), Rangers (9-8)
  • Rangers Moneyline Odds: -118
  • Athletics Moneyline Odds: +100

numberFire Prediction

  • numberFire Predicted Favorite: Athletics
  • Athletics Win Probability: 54.30%
  • Rangers Win Probability: 45.70%

Baltimore Orioles at Cleveland Guardians Odds, Lines & Predictions

Game Info

  • When: 6:10 p.m. ET
  • Where: Progressive Field
  • TV Channel: CLEG and MASN
  • Probable Pitchers: Parker Messick vs. Shane Baz
  • Records: Guardians (10-9), Orioles (9-9)
  • Guardians Moneyline Odds: -132
  • Orioles Moneyline Odds: +112

numberFire Prediction

  • numberFire Predicted Favorite: Guardians
  • Guardians Win Probability: 59.18%
  • Orioles Win Probability: 40.82%

Colorado Rockies at Houston Astros Odds, Lines & Predictions

Game Info

  • When: 8:10 p.m. ET
  • Where: Daikin Park
  • TV Channel: SCHN and COLR
  • Probable Pitchers: Lance McCullers vs. Tomoyuki Sugano
  • Records: Astros (7-11), Rockies (6-11)
  • Astros Moneyline Odds: -198
  • Rockies Moneyline Odds: +166

numberFire Prediction

  • numberFire Predicted Favorite: Astros
  • Astros Win Probability: 66.15%
  • Rockies Win Probability: 33.85%

Seattle Mariners at San Diego Padres Odds, Lines & Predictions

Game Info

  • When: 8:40 p.m. ET
  • Where: Petco Park
  • TV Channel: MLB Network and SDPA and SEAM
  • Probable Pitchers: Walker Buehler vs. Luis Castillo
  • Records: Padres (11-6), Mariners (8-10)
  • Mariners Moneyline Odds: -118
  • Padres Moneyline Odds: +100

numberFire Prediction

  • numberFire Predicted Favorite: Mariners
  • Mariners Win Probability: 53.96%
  • Padres Win Probability: 46.04%

All MLB win probability predictions and picks are according to numberFire.

