Hurricanes vs Blue Jackets NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for April 2

The NHL's Thursday schedule includes the Carolina Hurricanes taking on the Columbus Blue Jackets.

Before you place your bet on this game at FanDuel Sportsbook, here are the NHL moneyline insights you need to know.

Hurricanes vs Blue Jackets Game Info

Carolina Hurricanes (47-21-6) vs. Columbus Blue Jackets (38-25-12)

Date: Thursday, April 2, 2026

Thursday, April 2, 2026 Time: 7 p.m. ET

7 p.m. ET Venue: Lenovo Center -- Raleigh, North Carolina

Lenovo Center -- Raleigh, North Carolina Coverage: ESPN+

Hurricanes vs Blue Jackets Odds

All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.

Favorite Underdog Total Puck Line Hurricanes (-184) Blue Jackets (+152) 6.5 Hurricanes (-1.5)

Hurricanes vs Blue Jackets Prediction & Pick

All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.

Prediction: Hurricanes win (68.3%)

Hurricanes vs Blue Jackets Puck Line

The Blue Jackets are underdogs by 1.5 goals on the road versus the Hurricanes. The Blue Jackets are -150 to cover the spread, and the Hurricanes are +122.

Hurricanes vs Blue Jackets Over/Under

Hurricanes versus Blue Jackets on April 2 has an over/under of 6.5 goals, with the over -110 and the under -110.

Hurricanes vs Blue Jackets Moneyline

The Hurricanes vs Blue Jackets moneyline has Carolina as a -184 favorite, while Columbus is a +152 underdog on the road.

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