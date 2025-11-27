NHL
Golden Knights vs Canadiens NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Nov. 28
Friday's slate in the NHL includes a matchup between the Vegas Golden Knights and the Montreal Canadiens.
Friday's slate in the NHL includes a matchup between the Vegas Golden Knights and the Montreal Canadiens.
Golden Knights vs Canadiens Game Info
- Vegas Golden Knights (10-5-8) vs. Montreal Canadiens (12-7-3)
- Date: Friday, November 28, 2025
- Time: 4 p.m. ET
- Venue: T-Mobile Arena -- Paradise, Nevada
- Coverage: ESPN+
Golden Knights vs Canadiens Odds
All NHL odds, betting lines and prop bets are from FanDuel Sportsbook.
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Golden Knights (-194)
|Canadiens (+162)
|6.5
|Golden Knights (-1.5)
Golden Knights vs Canadiens Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are from numberFire.
- Prediction: Golden Knights win (72.6%)
Golden Knights vs Canadiens Puck Line
- The Canadiens are underdogs by 1.5 goals on the road versus the Golden Knights. The Canadiens are -150 to cover the spread, and the Golden Knights are +124.
Golden Knights vs Canadiens Over/Under
- Golden Knights versus Canadiens, on Nov. 28, has an over/under of 6.5, with the over being +106 and the under -130.
Golden Knights vs Canadiens Moneyline
- Montreal is a +162 underdog on the moneyline, while Vegas is a -194 favorite at home.