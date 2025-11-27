FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

NBA iconNBA

Explore NBA

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

NCAAB iconNCAAB

Explore NCAAB

NHL iconNHL

Explore NHL

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

Email Sign-Up iconEmail Sign-Up

Explore Email Sign-Up

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NHL

Golden Knights vs Canadiens NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Nov. 28

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Golden Knights vs Canadiens NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Nov. 28

Friday's slate in the NHL includes a matchup between the Vegas Golden Knights and the Montreal Canadiens.

Before you make your wager on FanDuel Sportsbook, we've got you covered, in terms of the most important information about today's NHL betting odds.

Golden Knights vs Canadiens Game Info

  • Vegas Golden Knights (10-5-8) vs. Montreal Canadiens (12-7-3)
  • Date: Friday, November 28, 2025
  • Time: 4 p.m. ET
  • Venue: T-Mobile Arena -- Paradise, Nevada
  • Coverage: ESPN+

Golden Knights vs Canadiens Odds

All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.

Favorite
Underdog
Total
Puck Line
Golden Knights (-194)Canadiens (+162)6.5Golden Knights (-1.5)

Golden Knights vs Canadiens Prediction & Pick

All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.

  • Prediction: Golden Knights win (72.6%)

Golden Knights vs Canadiens Puck Line

  • The Canadiens are underdogs by 1.5 goals on the road versus the Golden Knights. The Canadiens are -150 to cover the spread, and the Golden Knights are +124.

Golden Knights vs Canadiens Over/Under

  • Golden Knights versus Canadiens, on Nov. 28, has an over/under of 6.5, with the over being +106 and the under -130.

Golden Knights vs Canadiens Moneyline

  • Montreal is a +162 underdog on the moneyline, while Vegas is a -194 favorite at home.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup