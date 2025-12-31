Blue Jackets vs Devils NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Dec. 31

NHL action on Wednesday includes the Columbus Blue Jackets facing the New Jersey Devils.

Blue Jackets vs Devils Game Info

Columbus Blue Jackets (17-15-6) vs. New Jersey Devils (20-17-2)

Date: Wednesday, December 31, 2025

Wednesday, December 31, 2025 Time: 7 p.m. ET

7 p.m. ET Venue: Nationwide Arena -- Columbus, Ohio

Nationwide Arena -- Columbus, Ohio Coverage: ESPN+

Blue Jackets vs Devils Odds

Favorite Underdog Total Puck Line Blue Jackets (-110) Devils (-110) 6.5 Blue Jackets (-1.5)

Blue Jackets vs Devils Prediction & Pick

Prediction: Blue Jackets win (53.5%)

Blue Jackets vs Devils Puck Line

The Blue Jackets are favored by 1.5 goals. The Blue Jackets are +220 to cover the spread, with the Devils being -280.

Blue Jackets vs Devils Over/Under

Blue Jackets versus Devils, on Dec. 31, has an over/under of 6.5, with the over being +108 and the under -132.

Blue Jackets vs Devils Moneyline

Columbus is a -110 favorite on the moneyline, while New Jersey is a -110 underdog on the road.

