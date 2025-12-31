NHL
Blue Jackets vs Devils NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Dec. 31
NHL action on Wednesday includes the Columbus Blue Jackets facing the New Jersey Devils.
Blue Jackets vs Devils Game Info
- Columbus Blue Jackets (17-15-6) vs. New Jersey Devils (20-17-2)
- Date: Wednesday, December 31, 2025
- Time: 7 p.m. ET
- Venue: Nationwide Arena -- Columbus, Ohio
- Coverage: ESPN+
Blue Jackets vs Devils Odds
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Blue Jackets (-110)
|Devils (-110)
|6.5
|Blue Jackets (-1.5)
Blue Jackets vs Devils Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Blue Jackets win (53.5%)
Blue Jackets vs Devils Puck Line
- The Blue Jackets are favored by 1.5 goals. The Blue Jackets are +220 to cover the spread, with the Devils being -280.
Blue Jackets vs Devils Over/Under
- Blue Jackets versus Devils, on Dec. 31, has an over/under of 6.5, with the over being +108 and the under -132.
Blue Jackets vs Devils Moneyline
- Columbus is a -110 favorite on the moneyline, while New Jersey is a -110 underdog on the road.