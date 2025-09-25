FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
NBA

2025-26 Boston Celtics Schedule, Results, TV Channel

Data Skrive

2025-26 Boston Celtics Schedule, Results, TV Channel

Boston Celtics fans, if you're looking for up-to-date information about upcoming games, past results, and the team's TV schedule for the 2025-26 NBA campaign, we've got you covered. Keep reading for more info.

Celtics' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 7:30 p.m. ET76ers-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Friday, October 24 at 7:30 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New YorkAmazon Prime Video
Sunday, October 26 at 3:30 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Monday, October 27 at 8 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Wednesday, October 29 at 7 p.m. ETCavaliers-TD Garden, Boston, MassachusettsESPN
Friday, October 31 at 7 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PennsylvaniaAmazon Prime Video

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Saturday, November 1 at 8 p.m. ETRockets-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Monday, November 3 at 7:30 p.m. ETJazz-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Wednesday, November 5 at 7:30 p.m. ETWizards-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Friday, November 7 at 7 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, Florida-
Sunday, November 9 at 6 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, Florida-
Tuesday, November 11 at 8 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PennsylvaniaNBC, Peacock
Wednesday, November 12 at 7:30 p.m. ETGrizzlies-TD Garden, Boston, Massachusetts-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, December 2 at 8 p.m. ETKnicks-TD Garden, Boston, MassachusettsNBC, Peacock
Thursday, December 4 at 7 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Friday, December 5 at 7 p.m. ETLakers-TD Garden, Boston, MassachusettsAmazon Prime Video
Sunday, December 7 at 3:30 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Friday, December 19 at 7 p.m. ETHeat-TD Garden, Boston, MassachusettsFDSSUN
Saturday, December 20 at 7 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Monday, December 22 at 7:30 p.m. ETPacers-TD Garden, Boston, Massachusetts-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, January 1 at 10 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Saturday, January 3 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, California-
Monday, January 5 at 7:30 p.m. ETBulls-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ETNuggets-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Friday, January 9 at 7 p.m. ETRaptors-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Saturday, January 10 at 8 p.m. ETSpurs-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Monday, January 12 at 7:30 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IndianaPeacock

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 3:30 p.m. ETBucks-TD Garden, Boston, MassachusettsESPN
Tuesday, February 3 at 8 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, TexasNBC, Peacock
Wednesday, February 4 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, Texas-
Friday, February 6 at 7:30 p.m. ETHeat-TD Garden, Boston, MassachusettsFDSSUN
Sunday, February 8 at 12:30 p.m. ETKnicks-TD Garden, Boston, MassachusettsABC
Wednesday, February 11 at 7:30 p.m. ETBulls-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Thursday, February 19 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, CaliforniaAmazon Prime Video

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 6 p.m. ET76ers-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Monday, March 2 at 7:30 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, WisconsinPeacock
Wednesday, March 4 at 7:30 p.m. ETHornets-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Friday, March 6 at 7 p.m. ETMavericks-TD Garden, Boston, MassachusettsESPN
Sunday, March 8 at 1 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, OhioABC
Tuesday, March 10 at 8 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Thursday, March 12 at 9:30 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaAmazon Prime Video

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, April 1 at 7:30 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Friday, April 3 at 8 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Sunday, April 5 at 3:30 p.m. ETRaptors-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Tuesday, April 7 at 7:30 p.m. ETHornets-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Thursday, April 9 at 7:30 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New YorkAmazon Prime Video
Friday, April 10 at 7:30 p.m. ETPelicans-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Sunday, April 12 at 6 p.m. ETMagic-TD Garden, Boston, Massachusetts-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

