Logo
NHL

Oilers vs Kraken NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Dec. 4

Data Skrive
Data Skrive

The Edmonton Oilers versus the Seattle Kraken is on the NHL schedule for Thursday.

We've got you covered, in terms of the most important info about NHL betting lines, before you make your wager on FanDuel Sportsbook.

Oilers vs Kraken Game Info

  • Edmonton Oilers (11-11-5) vs. Seattle Kraken (11-7-6)
  • Date: Thursday, December 4, 2025
  • Time: 9 p.m. ET
  • Venue: Rogers Place -- Edmonton, Alberta
  • Coverage: ESPN+

Oilers vs Kraken Odds

Favorite
Underdog
Total
Puck Line
Oilers (-240)Kraken (+195)5.5Oilers (-1.5)

Oilers vs Kraken Prediction & Pick

  • Prediction: Oilers win (54.8%)

Oilers vs Kraken Puck Line

  • The Oilers are 1.5-goal favorites against the Kraken. The Oilers are +110 to cover the spread, and the Kraken are -134.

Oilers vs Kraken Over/Under

  • Oilers versus Kraken, on Dec. 4, has an over/under of 5.5, with the over being -122 and the under +100.

Oilers vs Kraken Moneyline

  • The moneyline numbers for Oilers vs. Kraken reveal Edmonton as the favorite (-240) and Seattle as the underdog (+195) on the road.

