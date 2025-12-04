NHL
Oilers vs Kraken NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Dec. 4
The Edmonton Oilers versus the Seattle Kraken is on the NHL schedule for Thursday.
Oilers vs Kraken Game Info
- Edmonton Oilers (11-11-5) vs. Seattle Kraken (11-7-6)
- Date: Thursday, December 4, 2025
- Time: 9 p.m. ET
- Venue: Rogers Place -- Edmonton, Alberta
- Coverage: ESPN+
Oilers vs Kraken Odds
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Oilers (-240)
|Kraken (+195)
|5.5
|Oilers (-1.5)
Oilers vs Kraken Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Oilers win (54.8%)
Oilers vs Kraken Puck Line
- The Oilers are 1.5-goal favorites against the Kraken. The Oilers are +110 to cover the spread, and the Kraken are -134.
Oilers vs Kraken Over/Under
- Oilers versus Kraken, on Dec. 4, has an over/under of 5.5, with the over being -122 and the under +100.
Oilers vs Kraken Moneyline
- The moneyline numbers for Oilers vs. Kraken reveal Edmonton as the favorite (-240) and Seattle as the underdog (+195) on the road.