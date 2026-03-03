NBA Predictions, Odds and Betting Lines - March 3
The Detroit Pistons and the Cleveland Cavaliers take the court in one of many compelling matchups on the NBA schedule today.
Before today's NBA action, get a sneak peek at the betting odds right here.
Orlando Magic vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Magic (85.75% win probability)
- Spread: Magic (-15.5)
- Total: 227.5
- Moneyline: Magic -1099, Wizards +700
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSFL, MNMT
Charlotte Hornets vs. Dallas Mavericks
- Projected Favorite: Hornets (78.31% win probability)
- Spread: Hornets (-12.5)
- Total: 230.5
- Moneyline: Hornets -649, Mavericks +480
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, KFAA
Cleveland Cavaliers vs. Detroit Pistons
- Projected Favorite: Cavaliers (54.47% win probability)
- Spread: Pistons (-1.5)
- Total: 227.5
- Moneyline: Pistons -130, Cavaliers +110
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSDET, FDSOH, Rock Entertainment Sports Network, WUAB
Miami Heat vs. Brooklyn Nets
- Projected Favorite: Heat (83.64% win probability)
- Spread: Heat (-13.5)
- Total: 226.5
- Moneyline: Heat -800, Nets +560
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, YES
Toronto Raptors vs. New York Knicks
- Projected Favorite: Knicks (55.14% win probability)
- Spread: Knicks (-2.5)
- Total: 224.5
- Moneyline: Knicks -146, Raptors +124
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: MSG, SportsNet
Minnesota Timberwolves vs. Memphis Grizzlies
- Projected Favorite: Timberwolves (78.63% win probability)
- Spread: Timberwolves (-14.5)
- Total: 238.5
- Moneyline: Timberwolves -847, Grizzlies +590
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSN, FDSSE
Philadelphia 76ers vs. San Antonio Spurs
- Projected Favorite: Spurs (58.44% win probability)
- Spread: Spurs (-7.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Spurs -290, 76ers +235
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: NBC/Peacock, NBCS-PH, FDSSW
Chicago Bulls vs. Oklahoma City Thunder
- Projected Favorite: Thunder (77.73% win probability)
- Spread: Thunder (-10.5)
- Total: 226.5
- Moneyline: Thunder -450, Bulls +350
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: CHSN, FDSOK
Los Angeles Lakers vs. New Orleans Pelicans
- Projected Favorite: Lakers (78.76% win probability)
- Spread: Lakers (-8.5)
- Total: 239.5
- Moneyline: Lakers -330, Pelicans +265
- Time: 10:30 PM ET
- TV Channel: SportsNet LA, Gulf Coast Sports, WVUE, Pelicans+
Sacramento Kings vs. Phoenix Suns
- Projected Favorite: Suns (72.12% win probability)
- Spread: Suns (-10.5)
- Total: 224.5
- Moneyline: Suns -481, Kings +370
- Time: 11:00 PM ET
- TV Channel: NBC/Peacock, AZFamily
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
