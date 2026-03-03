NBA Predictions, Odds and Betting Lines - March 3

The Detroit Pistons and the Cleveland Cavaliers take the court in one of many compelling matchups on the NBA schedule today.

Before today's NBA action, get a sneak peek at the betting odds right here.

Orlando Magic vs. Washington Wizards

Projected Favorite: Magic (85.75% win probability)

Magic (85.75% win probability) Spread: Magic (-15.5)

Magic (-15.5) Total: 227.5

227.5 Moneyline: Magic -1099, Wizards +700

Magic -1099, Wizards +700 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: FDSFL, MNMT

Charlotte Hornets vs. Dallas Mavericks

Projected Favorite: Hornets (78.31% win probability)

Hornets (78.31% win probability) Spread: Hornets (-12.5)

Hornets (-12.5) Total: 230.5

230.5 Moneyline: Hornets -649, Mavericks +480

Hornets -649, Mavericks +480 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: FDSSE, KFAA

Cleveland Cavaliers vs. Detroit Pistons

Projected Favorite: Cavaliers (54.47% win probability)

Cavaliers (54.47% win probability) Spread: Pistons (-1.5)

Pistons (-1.5) Total: 227.5

227.5 Moneyline: Pistons -130, Cavaliers +110

Pistons -130, Cavaliers +110 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: FDSDET, FDSOH, Rock Entertainment Sports Network, WUAB

Miami Heat vs. Brooklyn Nets

Projected Favorite: Heat (83.64% win probability)

Heat (83.64% win probability) Spread: Heat (-13.5)

Heat (-13.5) Total: 226.5

226.5 Moneyline: Heat -800, Nets +560

Heat -800, Nets +560 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: FDSSUN, YES

Toronto Raptors vs. New York Knicks

Projected Favorite: Knicks (55.14% win probability)

Knicks (55.14% win probability) Spread: Knicks (-2.5)

Knicks (-2.5) Total: 224.5

224.5 Moneyline: Knicks -146, Raptors +124

Knicks -146, Raptors +124 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: MSG, SportsNet

Minnesota Timberwolves vs. Memphis Grizzlies

Projected Favorite: Timberwolves (78.63% win probability)

Timberwolves (78.63% win probability) Spread: Timberwolves (-14.5)

Timberwolves (-14.5) Total: 238.5

238.5 Moneyline: Timberwolves -847, Grizzlies +590

Timberwolves -847, Grizzlies +590 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: FDSN, FDSSE

Philadelphia 76ers vs. San Antonio Spurs

Projected Favorite: Spurs (58.44% win probability)

Spurs (58.44% win probability) Spread: Spurs (-7.5)

Spurs (-7.5) Total: 232.5

232.5 Moneyline: Spurs -290, 76ers +235

Spurs -290, 76ers +235 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: NBC/Peacock, NBCS-PH, FDSSW

Chicago Bulls vs. Oklahoma City Thunder

Projected Favorite: Thunder (77.73% win probability)

Thunder (77.73% win probability) Spread: Thunder (-10.5)

Thunder (-10.5) Total: 226.5

226.5 Moneyline: Thunder -450, Bulls +350

Thunder -450, Bulls +350 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: CHSN, FDSOK

Los Angeles Lakers vs. New Orleans Pelicans

Projected Favorite: Lakers (78.76% win probability)

Lakers (78.76% win probability) Spread: Lakers (-8.5)

Lakers (-8.5) Total: 239.5

239.5 Moneyline: Lakers -330, Pelicans +265

Lakers -330, Pelicans +265 Time: 10:30 PM ET

10:30 PM ET TV Channel: SportsNet LA, Gulf Coast Sports, WVUE, Pelicans+

Sacramento Kings vs. Phoenix Suns

Projected Favorite: Suns (72.12% win probability)

Suns (72.12% win probability) Spread: Suns (-10.5)

Suns (-10.5) Total: 224.5

224.5 Moneyline: Suns -481, Kings +370

Suns -481, Kings +370 Time: 11:00 PM ET

11:00 PM ET TV Channel: NBC/Peacock, AZFamily

