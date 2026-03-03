FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

NBA

NBA Predictions, Odds and Betting Lines - March 3

Data Skrive

The Detroit Pistons and the Cleveland Cavaliers take the court in one of many compelling matchups on the NBA schedule today.

Before today's NBA action, get a sneak peek at the betting odds right here.

Orlando Magic vs. Washington Wizards

  • Projected Favorite: Magic (85.75% win probability)
  • Spread: Magic (-15.5)
  • Total: 227.5
  • Moneyline: Magic -1099, Wizards +700
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: FDSFL, MNMT

Charlotte Hornets vs. Dallas Mavericks

  • Projected Favorite: Hornets (78.31% win probability)
  • Spread: Hornets (-12.5)
  • Total: 230.5
  • Moneyline: Hornets -649, Mavericks +480
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: FDSSE, KFAA

Cleveland Cavaliers vs. Detroit Pistons

  • Projected Favorite: Cavaliers (54.47% win probability)
  • Spread: Pistons (-1.5)
  • Total: 227.5
  • Moneyline: Pistons -130, Cavaliers +110
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: FDSDET, FDSOH, Rock Entertainment Sports Network, WUAB

Miami Heat vs. Brooklyn Nets

  • Projected Favorite: Heat (83.64% win probability)
  • Spread: Heat (-13.5)
  • Total: 226.5
  • Moneyline: Heat -800, Nets +560
  • Time: 7:30 PM ET
  • TV Channel: FDSSUN, YES

Toronto Raptors vs. New York Knicks

  • Projected Favorite: Knicks (55.14% win probability)
  • Spread: Knicks (-2.5)
  • Total: 224.5
  • Moneyline: Knicks -146, Raptors +124
  • Time: 7:30 PM ET
  • TV Channel: MSG, SportsNet

Minnesota Timberwolves vs. Memphis Grizzlies

  • Projected Favorite: Timberwolves (78.63% win probability)
  • Spread: Timberwolves (-14.5)
  • Total: 238.5
  • Moneyline: Timberwolves -847, Grizzlies +590
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: FDSN, FDSSE

Philadelphia 76ers vs. San Antonio Spurs

  • Projected Favorite: Spurs (58.44% win probability)
  • Spread: Spurs (-7.5)
  • Total: 232.5
  • Moneyline: Spurs -290, 76ers +235
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: NBC/Peacock, NBCS-PH, FDSSW

Chicago Bulls vs. Oklahoma City Thunder

  • Projected Favorite: Thunder (77.73% win probability)
  • Spread: Thunder (-10.5)
  • Total: 226.5
  • Moneyline: Thunder -450, Bulls +350
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: CHSN, FDSOK

Los Angeles Lakers vs. New Orleans Pelicans

  • Projected Favorite: Lakers (78.76% win probability)
  • Spread: Lakers (-8.5)
  • Total: 239.5
  • Moneyline: Lakers -330, Pelicans +265
  • Time: 10:30 PM ET
  • TV Channel: SportsNet LA, Gulf Coast Sports, WVUE, Pelicans+

Sacramento Kings vs. Phoenix Suns

  • Projected Favorite: Suns (72.12% win probability)
  • Spread: Suns (-10.5)
  • Total: 224.5
  • Moneyline: Suns -481, Kings +370
  • Time: 11:00 PM ET
  • TV Channel: NBC/Peacock, AZFamily

All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.

