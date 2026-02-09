NBA Predictions, Odds and Betting Lines - February 9

There are several strong matchups on today's NBA schedule, including the Cleveland Cavaliers playing the Denver Nuggets.

Ready to explore the odds for today's NBA action? Let's analyze them together.

Charlotte Hornets vs. Detroit Pistons

Projected Favorite: Pistons (50.97% win probability)

Pistons (50.97% win probability) Spread: Pistons (-3)

Pistons (-3) Total: 223.5

223.5 Moneyline: Pistons -154, Hornets +130

Pistons -154, Hornets +130 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: FDSSE, FDSDET

Orlando Magic vs. Milwaukee Bucks

Projected Favorite: Magic (66.15% win probability)

Magic (66.15% win probability) Spread: Magic (-9.5)

Magic (-9.5) Total: 218.5

218.5 Moneyline: Magic -391, Bucks +310

Magic -391, Bucks +310 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: Peacock

Miami Heat vs. Utah Jazz

Projected Favorite: Heat (73.08% win probability)

Heat (73.08% win probability) Spread: Heat (-8.5)

Heat (-8.5) Total: 243.5

243.5 Moneyline: Heat -330, Jazz +265

Heat -330, Jazz +265 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: FDSSUN, KJZZ, Jazz+

Brooklyn Nets vs. Chicago Bulls

Projected Favorite: Bulls (58.32% win probability)

Bulls (58.32% win probability) Spread: Bulls (-4)

Bulls (-4) Total: 223.5

223.5 Moneyline: Bulls -180, Nets +152

Bulls -180, Nets +152 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: YES, CHSN

New Orleans Pelicans vs. Sacramento Kings

Projected Favorite: Pelicans (61.30% win probability)

Pelicans (61.30% win probability) Spread: Pelicans (-6.5)

Pelicans (-6.5) Total: 231.5

231.5 Moneyline: Pelicans -245, Kings +205

Pelicans -245, Kings +205 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: Gulf Coast Sports, Pelicans+, NBCS-CA

Minnesota Timberwolves vs. Atlanta Hawks

Projected Favorite: Timberwolves (71.12% win probability)

Timberwolves (71.12% win probability) Spread: Timberwolves (-6.5)

Timberwolves (-6.5) Total: 237.5

237.5 Moneyline: Timberwolves -250, Hawks +205

Timberwolves -250, Hawks +205 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: FDSSE, FDSN

Denver Nuggets vs. Cleveland Cavaliers

Projected Favorite: Nuggets (55.84% win probability)

Nuggets (55.84% win probability) Spread: Cavaliers (-1)

Cavaliers (-1) Total: 235.5

235.5 Moneyline: Cavaliers -108, Nuggets -108

Cavaliers -108, Nuggets -108 Time: 9:00 PM ET

9:00 PM ET TV Channel: FDSOH, ALT

Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder

Projected Favorite: Thunder (63.24% win probability)

Thunder (63.24% win probability) Spread: Thunder (-5.5)

Thunder (-5.5) Total: 219.5

219.5 Moneyline: Thunder -215, Lakers +180

Thunder -215, Lakers +180 Time: 10:00 PM ET

10:00 PM ET TV Channel: Peacock

Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies

Projected Favorite: Warriors (71.06% win probability)

Warriors (71.06% win probability) Spread: Warriors (-7)

Warriors (-7) Total: 224.5

224.5 Moneyline: Warriors -270, Grizzlies +220

Warriors -270, Grizzlies +220 Time: 10:00 PM ET

10:00 PM ET TV Channel: NBCS-BA, FDSSE

Portland Trail Blazers vs. Philadelphia 76ers

Projected Favorite: 76ers (50.79% win probability)

76ers (50.79% win probability) Spread: 76ers (-3.5)

76ers (-3.5) Total: 230.5

230.5 Moneyline: 76ers -164, Trail Blazers +138

76ers -164, Trail Blazers +138 Time: 10:00 PM ET

10:00 PM ET TV Channel: KUNP, NBCS-PH

All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

