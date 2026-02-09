NBA Predictions, Odds and Betting Lines - February 9
There are several strong matchups on today's NBA schedule, including the Cleveland Cavaliers playing the Denver Nuggets.
Charlotte Hornets vs. Detroit Pistons
- Projected Favorite: Pistons (50.97% win probability)
- Spread: Pistons (-3)
- Total: 223.5
- Moneyline: Pistons -154, Hornets +130
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, FDSDET
Orlando Magic vs. Milwaukee Bucks
- Projected Favorite: Magic (66.15% win probability)
- Spread: Magic (-9.5)
- Total: 218.5
- Moneyline: Magic -391, Bucks +310
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: Peacock
Miami Heat vs. Utah Jazz
- Projected Favorite: Heat (73.08% win probability)
- Spread: Heat (-8.5)
- Total: 243.5
- Moneyline: Heat -330, Jazz +265
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, KJZZ, Jazz+
Brooklyn Nets vs. Chicago Bulls
- Projected Favorite: Bulls (58.32% win probability)
- Spread: Bulls (-4)
- Total: 223.5
- Moneyline: Bulls -180, Nets +152
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: YES, CHSN
New Orleans Pelicans vs. Sacramento Kings
- Projected Favorite: Pelicans (61.30% win probability)
- Spread: Pelicans (-6.5)
- Total: 231.5
- Moneyline: Pelicans -245, Kings +205
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: Gulf Coast Sports, Pelicans+, NBCS-CA
Minnesota Timberwolves vs. Atlanta Hawks
- Projected Favorite: Timberwolves (71.12% win probability)
- Spread: Timberwolves (-6.5)
- Total: 237.5
- Moneyline: Timberwolves -250, Hawks +205
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, FDSN
Denver Nuggets vs. Cleveland Cavaliers
- Projected Favorite: Nuggets (55.84% win probability)
- Spread: Cavaliers (-1)
- Total: 235.5
- Moneyline: Cavaliers -108, Nuggets -108
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: FDSOH, ALT
Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder
- Projected Favorite: Thunder (63.24% win probability)
- Spread: Thunder (-5.5)
- Total: 219.5
- Moneyline: Thunder -215, Lakers +180
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: Peacock
Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies
- Projected Favorite: Warriors (71.06% win probability)
- Spread: Warriors (-7)
- Total: 224.5
- Moneyline: Warriors -270, Grizzlies +220
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: NBCS-BA, FDSSE
Portland Trail Blazers vs. Philadelphia 76ers
- Projected Favorite: 76ers (50.79% win probability)
- Spread: 76ers (-3.5)
- Total: 230.5
- Moneyline: 76ers -164, Trail Blazers +138
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, NBCS-PH
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
