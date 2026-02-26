NBA Predictions, Odds and Betting Lines - February 26
Today's NBA lineup has a lot in store. Among the games is the Miami Heat squaring off against the Philadelphia 76ers.
Looking for additional betting info for today's NBA action? We've got you covered with betting odds for all the important games in the article below.
Philadelphia 76ers vs. Miami Heat
- Projected Favorite: 76ers (51.57% win probability)
- Spread: 76ers (-1.5)
- Total: 240.5
- Moneyline: 76ers -122, Heat +104
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, NBCS-PH
Indiana Pacers vs. Charlotte Hornets
- Projected Favorite: Hornets (71.37% win probability)
- Spread: Hornets (-13)
- Total: 229.5
- Moneyline: Hornets -671, Pacers +490
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSIN, FDSSE
Brooklyn Nets vs. San Antonio Spurs
- Projected Favorite: Spurs (73.57% win probability)
- Spread: Spurs (-13.5)
- Total: 224.5
- Moneyline: Spurs -769, Nets +530
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: YES, FDSSW
Orlando Magic vs. Houston Rockets
- Projected Favorite: Rockets (51.45% win probability)
- Spread: Rockets (-2)
- Total: 215.5
- Moneyline: Rockets -138, Magic +118
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video, SCHN
Atlanta Hawks vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Hawks (77.07% win probability)
- Spread: Hawks (-11.5)
- Total: 233.5
- Moneyline: Hawks -599, Wizards +450
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, MNMT
Chicago Bulls vs. Portland Trail Blazers
- Projected Favorite: Bulls (50.47% win probability)
- Spread: Trail Blazers (-4)
- Total: 235.5
- Moneyline: Trail Blazers -176, Bulls +148
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, CHSN+
Dallas Mavericks vs. Sacramento Kings
- Projected Favorite: Mavericks (77.18% win probability)
- Spread: Mavericks (-7.5)
- Total: 233.5
- Moneyline: Mavericks -280, Kings +230
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: KFAA, NBCS-CA, WFAA
Phoenix Suns vs. Los Angeles Lakers
- Projected Favorite: Suns (64.83% win probability)
- Spread: Lakers (-4.5)
- Total: 217.5
- Moneyline: Lakers -196, Suns +164
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: SportsNet LA, AZFamily, Suns+
Utah Jazz vs. New Orleans Pelicans
- Projected Favorite: Jazz (57.75% win probability)
- Spread: Pelicans (-4.5)
- Total: 240.5
- Moneyline: Pelicans -186, Jazz +156
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: KJZZ, Jazz+, Gulf Coast Sports, Pelicans+
Los Angeles Clippers vs. Minnesota Timberwolves
- Projected Favorite: Timberwolves (52.16% win probability)
- Spread: Timberwolves (-5.5)
- Total: 226.5
- Moneyline: Timberwolves -200, Clippers +166
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video, FDSNX
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.
