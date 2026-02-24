NBA Predictions, Odds and Betting Lines - February 24
The NBA schedule today is sure to please. The contests include the Oklahoma City Thunder playing the Toronto Raptors at Scotiabank Arena.
Seeking additional betting intel for today's NBA action? We have you covered with odds for all the important matchups in the article below.
Indiana Pacers vs. Philadelphia 76ers
- Projected Favorite: 76ers (61.75% win probability)
- Spread: 76ers (-9)
- Total: 235.5
- Moneyline: 76ers -391, Pacers +310
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSIN, NBCS-PH
Toronto Raptors vs. Oklahoma City Thunder
- Projected Favorite: Thunder (58.61% win probability)
- Spread: Thunder (-1)
- Total: 217.5
- Moneyline: Thunder -108, Raptors -108
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSOK, TSN
Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks
- Projected Favorite: Cavaliers (64.39% win probability)
- Spread: Cavaliers (-4)
- Total: 231.5
- Moneyline: Cavaliers -174, Knicks +146
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: Peacock, MSG
Brooklyn Nets vs. Dallas Mavericks
- Projected Favorite: Mavericks (54.27% win probability)
- Spread: Mavericks (-1.5)
- Total: 223.5
- Moneyline: Mavericks -124, Nets +106
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: YES, KFAA
Atlanta Hawks vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Hawks (75.88% win probability)
- Spread: Hawks (-13.5)
- Total: 236.5
- Moneyline: Hawks -699, Wizards +500
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, MNMT
Milwaukee Bucks vs. Miami Heat
- Projected Favorite: Heat (58.05% win probability)
- Spread: Heat (-5.5)
- Total: 228.5
- Moneyline: Heat -210, Bucks +172
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, FDSWI
New Orleans Pelicans vs. Golden State Warriors
- Projected Favorite: Warriors (68.50% win probability)
- Spread: Warriors (-1.5)
- Total: 223.5
- Moneyline: Warriors -126, Pelicans +108
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: NBCS-BA, Gulf Coast Sports, WVUE, Pelicans+
Chicago Bulls vs. Charlotte Hornets
- Projected Favorite: Hornets (62.61% win probability)
- Spread: Hornets (-8.5)
- Total: 229.5
- Moneyline: Hornets -330, Bulls +265
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, CHSN, WAXN
Phoenix Suns vs. Boston Celtics
- Projected Favorite: Celtics (59.07% win probability)
- Spread: Celtics (-6.5)
- Total: 209.5
- Moneyline: Celtics -250, Suns +205
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: NBCS-BOS, AZFamily, Suns+
Portland Trail Blazers vs. Minnesota Timberwolves
- Projected Favorite: Timberwolves (68.41% win probability)
- Spread: Timberwolves (-6)
- Total: 234.5
- Moneyline: Timberwolves -220, Trail Blazers +184
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: Peacock
Los Angeles Lakers vs. Orlando Magic
- Projected Favorite: Lakers (61.36% win probability)
- Spread: Lakers (-5)
- Total: 230.5
- Moneyline: Lakers -200, Magic +168
- Time: 10:30 PM ET
- TV Channel: SportsNet LA, FDSFL
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
