NBA Predictions, Odds and Betting Lines - February 11

Cleveland Cavaliers vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Cavaliers (88.52% win probability)
- Spread: Cavaliers (-18)
- Total: 237.5
- Moneyline: Cavaliers -1587, Wizards +900
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSOH, MNMT
Orlando Magic vs. Milwaukee Bucks
- Projected Favorite: Magic (68.25% win probability)
- Spread: Magic (-10)
- Total: 220.5
- Moneyline: Magic -450, Bucks +350
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSWI, FDSFL
Charlotte Hornets vs. Atlanta Hawks
- Projected Favorite: Hornets (66.62% win probability)
- Spread: Hornets (-5.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Hornets -210, Hawks +176
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE
Toronto Raptors vs. Detroit Pistons
- Projected Favorite: Pistons (54.64% win probability)
- Spread: Pistons (-1.5)
- Total: 222.5
- Moneyline: Pistons -118, Raptors +100
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSDET, TSN
Brooklyn Nets vs. Indiana Pacers
- Projected Favorite: Nets (62.27% win probability)
- Spread: Nets (-5)
- Total: 214.5
- Moneyline: Nets -184, Pacers +154
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSIN, YES
Boston Celtics vs. Chicago Bulls
- Projected Favorite: Celtics (77.85% win probability)
- Spread: Celtics (-13.5)
- Total: 224.5
- Moneyline: Celtics -719, Bulls +520
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: NBCS-BOS, CHSN
Philadelphia 76ers vs. New York Knicks
- Projected Favorite: 76ers (55.80% win probability)
- Spread: 76ers (-2.5)
- Total: 221.5
- Moneyline: 76ers -142, Knicks +120
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: ESPN, MSG
New Orleans Pelicans vs. Miami Heat
- Projected Favorite: Heat (63.81% win probability)
- Spread: Pelicans (-1.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Pelicans -118, Heat +100
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, Gulf Coast Sports, WVUE, Pelicans+
Minnesota Timberwolves vs. Portland Trail Blazers
- Projected Favorite: Timberwolves (80.38% win probability)
- Spread: Timberwolves (-7.5)
- Total: 238.5
- Moneyline: Timberwolves -260, Trail Blazers +215
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, FDSN
Houston Rockets vs. Los Angeles Clippers
- Projected Favorite: Rockets (69.98% win probability)
- Spread: Rockets (-8.5)
- Total: 210.5
- Moneyline: Rockets -334, Clippers +270
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: SCHN, FDSSC
Phoenix Suns vs. Oklahoma City Thunder
- Projected Favorite: Thunder (66.28% win probability)
- Spread: Thunder (-7)
- Total: 217.5
- Moneyline: Thunder -270, Suns +220
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: FDSOK, AZFamily, Suns+
Utah Jazz vs. Sacramento Kings
- Projected Favorite: Jazz (61.50% win probability)
- Spread: Jazz (-6.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Jazz -250, Kings +205
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: KJZZ, Jazz+, NBCS-CA
Denver Nuggets vs. Memphis Grizzlies
- Projected Favorite: Nuggets (73.26% win probability)
- Spread: Nuggets (-14)
- Total: 236.5
- Moneyline: Nuggets -671, Grizzlies +490
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: ALT, FDSSE
Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs
- Projected Favorite: Warriors (59.01% win probability)
- Spread: Spurs (-6)
- Total: 219.5
- Moneyline: Spurs -215, Warriors +180
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: ESPN, FDSSW
