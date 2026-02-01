FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

    NBA

    NBA Predictions, Odds and Betting Lines - February 1

    Data Skrive
    Data Skrive

    NBA Predictions, Odds and Betting Lines - February 1

    The contests in a Sunday NBA schedule sure to please include the Sacramento Kings taking on the Washington Wizards at Capital One Arena.

    Explore our betting analysis for the NBA's upcoming games today.

    Boston Celtics vs. Milwaukee Bucks

    • Projected Favorite: Celtics (80.22% win probability)
    • Spread: Celtics (-13.5)
    • Total: 217.5
    • Moneyline: Celtics -621, Bucks +460
    • Time: 3:30 PM ET
    • TV Channel: ESPN, NBCS-BOS, FDSWI

    Boston Celtics vs. Milwaukee Bucks

    Toronto Raptors vs. Utah Jazz

    • Projected Favorite: Raptors (79.19% win probability)
    • Spread: Raptors (-10)
    • Total: 234.5
    • Moneyline: Raptors -391, Jazz +310
    • Time: 6:00 PM ET
    • TV Channel: Jazz+, KJZZ, SportsNet

    Toronto Raptors vs. Utah Jazz

    Washington Wizards vs. Sacramento Kings

    • Projected Favorite: Wizards (56.58% win probability)
    • Spread: Kings (-2)
    • Total: 228.5
    • Moneyline: Kings -112, Wizards -104
    • Time: 6:00 PM ET
    • TV Channel: NBCS-CA, MNMT

    Washington Wizards vs. Sacramento Kings

    Detroit Pistons vs. Brooklyn Nets

    • Projected Favorite: Pistons (86.42% win probability)
    • Spread: Pistons (-14)
    • Total: 213.5
    • Moneyline: Pistons -769, Nets +540
    • Time: 6:00 PM ET
    • TV Channel: YES, FDSDET

    Detroit Pistons vs. Brooklyn Nets

    Miami Heat vs. Chicago Bulls

    • Projected Favorite: Heat (66.41% win probability)
    • Spread: Heat (-5.5)
    • Total: 232.5
    • Moneyline: Heat -200, Bulls +168
    • Time: 6:00 PM ET
    • TV Channel: FDSSUN, CHSN, WPLG

    Miami Heat vs. Chicago Bulls

    New York Knicks vs. Los Angeles Lakers

    • Projected Favorite: Knicks (70.21% win probability)
    • Spread: Knicks (-5)
    • Total: 228.5
    • Moneyline: Knicks -225, Lakers +188
    • Time: 7:00 PM ET
    • TV Channel: NBC/Peacock

    New York Knicks vs. Los Angeles Lakers

    Phoenix Suns vs. Los Angeles Clippers

    • Projected Favorite: Suns (64.25% win probability)
    • Spread: Suns (-2)
    • Total: 210.5
    • Moneyline: Suns -132, Clippers +112
    • Time: 8:00 PM ET
    • TV Channel: AZFamily, Suns+, FDSSC

    Phoenix Suns vs. Los Angeles Clippers

    San Antonio Spurs vs. Orlando Magic

    • Projected Favorite: Spurs (66.33% win probability)
    • Spread: Spurs (-2)
    • Total: 223.5
    • Moneyline: Spurs -136, Magic +116
    • Time: 9:00 PM ET
    • TV Channel: FDSFL, FDSSW, WKCF

    San Antonio Spurs vs. Orlando Magic

    Portland Trail Blazers vs. Cleveland Cavaliers

    • Projected Favorite: Cavaliers (64.22% win probability)
    • Spread: Cavaliers (-3)
    • Total: 229.5
    • Moneyline: Cavaliers -152, Trail Blazers +128
    • Time: 9:00 PM ET
    • TV Channel: KUNP, FDSOH

    Portland Trail Blazers vs. Cleveland Cavaliers

    Denver Nuggets vs. Oklahoma City Thunder

    • Projected Favorite: Thunder (51.88% win probability)
    • Spread: Thunder (-7)
    • Total: 224.5
    • Moneyline: Thunder -255, Nuggets +210
    • Time: 9:30 PM ET
    • TV Channel: NBC/Peacock

    Denver Nuggets vs. Oklahoma City Thunder

    All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

    For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.

    Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

    Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, DeMarcus "Boogie" Cousins and Chandler Parsons weekdays at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

