NBA Predictions, Odds and Betting Lines - February 1
The contests in a Sunday NBA schedule sure to please include the Sacramento Kings taking on the Washington Wizards at Capital One Arena.
Explore our betting analysis for the NBA's upcoming games today.
Boston Celtics vs. Milwaukee Bucks
- Projected Favorite: Celtics (80.22% win probability)
- Spread: Celtics (-13.5)
- Total: 217.5
- Moneyline: Celtics -621, Bucks +460
- Time: 3:30 PM ET
- TV Channel: ESPN, NBCS-BOS, FDSWI
Bet on Boston Celtics vs. Milwaukee Bucks with FanDuel Sportsbook.
Toronto Raptors vs. Utah Jazz
- Projected Favorite: Raptors (79.19% win probability)
- Spread: Raptors (-10)
- Total: 234.5
- Moneyline: Raptors -391, Jazz +310
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: Jazz+, KJZZ, SportsNet
Bet on Toronto Raptors vs. Utah Jazz with FanDuel Sportsbook.
Washington Wizards vs. Sacramento Kings
- Projected Favorite: Wizards (56.58% win probability)
- Spread: Kings (-2)
- Total: 228.5
- Moneyline: Kings -112, Wizards -104
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: NBCS-CA, MNMT
Bet on Washington Wizards vs. Sacramento Kings with FanDuel Sportsbook.
Detroit Pistons vs. Brooklyn Nets
- Projected Favorite: Pistons (86.42% win probability)
- Spread: Pistons (-14)
- Total: 213.5
- Moneyline: Pistons -769, Nets +540
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: YES, FDSDET
Bet on Detroit Pistons vs. Brooklyn Nets with FanDuel Sportsbook.
Miami Heat vs. Chicago Bulls
- Projected Favorite: Heat (66.41% win probability)
- Spread: Heat (-5.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Heat -200, Bulls +168
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, CHSN, WPLG
Bet on Miami Heat vs. Chicago Bulls with FanDuel Sportsbook.
Miami Heat vs. Chicago Bulls
- Projected Favorite: Heat (66.36% win probability)
- Spread: Heat (-5.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Heat -200, Bulls +168
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, CHSN, WPLG
Bet on Miami Heat vs. Chicago Bulls with FanDuel Sportsbook.
Miami Heat vs. Chicago Bulls
- Projected Favorite: Heat (66.41% win probability)
- Spread: Heat (-5)
- Total: 234.5
- Moneyline: Heat -200, Bulls +168
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, CHSN, WPLG
Bet on Miami Heat vs. Chicago Bulls with FanDuel Sportsbook.
Miami Heat vs. Chicago Bulls
- Projected Favorite: Heat (66.36% win probability)
- Spread: Heat (-5)
- Total: 234.5
- Moneyline: Heat -200, Bulls +168
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, CHSN, WPLG
Bet on Miami Heat vs. Chicago Bulls with FanDuel Sportsbook.
New York Knicks vs. Los Angeles Lakers
- Projected Favorite: Knicks (70.21% win probability)
- Spread: Knicks (-5)
- Total: 228.5
- Moneyline: Knicks -225, Lakers +188
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: NBC/Peacock
Bet on New York Knicks vs. Los Angeles Lakers with FanDuel Sportsbook.
Phoenix Suns vs. Los Angeles Clippers
- Projected Favorite: Suns (64.25% win probability)
- Spread: Suns (-2)
- Total: 210.5
- Moneyline: Suns -132, Clippers +112
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: AZFamily, Suns+, FDSSC
Bet on Phoenix Suns vs. Los Angeles Clippers with FanDuel Sportsbook.
San Antonio Spurs vs. Orlando Magic
- Projected Favorite: Spurs (66.33% win probability)
- Spread: Spurs (-2)
- Total: 223.5
- Moneyline: Spurs -136, Magic +116
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: FDSFL, FDSSW, WKCF
Bet on San Antonio Spurs vs. Orlando Magic with FanDuel Sportsbook.
Portland Trail Blazers vs. Cleveland Cavaliers
- Projected Favorite: Cavaliers (64.22% win probability)
- Spread: Cavaliers (-3)
- Total: 229.5
- Moneyline: Cavaliers -152, Trail Blazers +128
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, FDSOH
Bet on Portland Trail Blazers vs. Cleveland Cavaliers with FanDuel Sportsbook.
Denver Nuggets vs. Oklahoma City Thunder
- Projected Favorite: Thunder (51.88% win probability)
- Spread: Thunder (-7)
- Total: 224.5
- Moneyline: Thunder -255, Nuggets +210
- Time: 9:30 PM ET
- TV Channel: NBC/Peacock
Bet on Denver Nuggets vs. Oklahoma City Thunder with FanDuel Sportsbook.
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!
Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, DeMarcus "Boogie" Cousins and Chandler Parsons weekdays at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.