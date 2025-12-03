NBA Predictions, Odds and Betting Lines - December 3
Today's NBA slate includes top teams in play. Among the games is the Los Angeles Clippers taking on the Atlanta Hawks.
Delve into our betting guide for the NBA's upcoming games today.
Orlando Magic vs. San Antonio Spurs
- Projected Favorite: Magic (73.22% win probability)
- Spread: Magic (-8)
- Total: 232.5
- Moneyline: Magic -330, Spurs +265
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSFL, FDSSW
Bet on Orlando Magic vs. San Antonio Spurs with FanDuel Sportsbook.
Indiana Pacers vs. Denver Nuggets
- Projected Favorite: Nuggets (52.45% win probability)
- Spread: Nuggets (-7.5)
- Total: 235.5
- Moneyline: Nuggets -300, Pacers +250
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSIN, ALT
Bet on Indiana Pacers vs. Denver Nuggets with FanDuel Sportsbook.
Cleveland Cavaliers vs. Portland Trail Blazers
- Projected Favorite: Cavaliers (85.68% win probability)
- Spread: Cavaliers (-10.5)
- Total: 238.5
- Moneyline: Cavaliers -500, Trail Blazers +380
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, FDSOH
Bet on Cleveland Cavaliers vs. Portland Trail Blazers with FanDuel Sportsbook.
New York Knicks vs. Charlotte Hornets
- Projected Favorite: Knicks (81.68% win probability)
- Spread: Knicks (-9.5)
- Total: 237.5
- Moneyline: Knicks -420, Hornets +330
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, MSG
Bet on New York Knicks vs. Charlotte Hornets with FanDuel Sportsbook.
Atlanta Hawks vs. Los Angeles Clippers
- Projected Favorite: Hawks (54.10% win probability)
- Spread: Hawks (-3.5)
- Total: 227.5
- Moneyline: Hawks -156, Clippers +132
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, FDSSC, WANF, Peachtree Sports Network
Bet on Atlanta Hawks vs. Los Angeles Clippers with FanDuel Sportsbook.
Milwaukee Bucks vs. Detroit Pistons
- Projected Favorite: Bucks (52.20% win probability)
- Spread: Pistons (-3.5)
- Total: 231.5
- Moneyline: Pistons -164, Bucks +138
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSDET, FDSWI
Bet on Milwaukee Bucks vs. Detroit Pistons with FanDuel Sportsbook.
Chicago Bulls vs. Brooklyn Nets
- Projected Favorite: Bulls (70.37% win probability)
- Spread: Bulls (-8)
- Total: 232.5
- Moneyline: Bulls -330, Nets +265
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: YES, CHSN
Bet on Chicago Bulls vs. Brooklyn Nets with FanDuel Sportsbook.
Houston Rockets vs. Sacramento Kings
- Projected Favorite: Rockets (81.02% win probability)
- Spread: Rockets (-15.5)
- Total: 230.5
- Moneyline: Rockets -1205, Kings +750
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: SCHN, NBCS-CA
Bet on Houston Rockets vs. Sacramento Kings with FanDuel Sportsbook.
Dallas Mavericks vs. Miami Heat
- Projected Favorite: Heat (54.39% win probability)
- Spread: Heat (-4)
- Total: 240.5
- Moneyline: Heat -172, Mavericks +144
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, KFAA, WFAA, NBA TV
Bet on Dallas Mavericks vs. Miami Heat with FanDuel Sportsbook.
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!
Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, DeMarcus "Boogie" Cousins and Chandler Parsons weekdays at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.