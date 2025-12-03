NBA Predictions, Odds and Betting Lines - December 3

Today's NBA slate includes top teams in play. Among the games is the Los Angeles Clippers taking on the Atlanta Hawks.

Delve into our betting guide for the NBA's upcoming games today.

Orlando Magic vs. San Antonio Spurs

Projected Favorite: Magic (73.22% win probability)

Magic (73.22% win probability) Spread: Magic (-8)

Magic (-8) Total: 232.5

232.5 Moneyline: Magic -330, Spurs +265

Magic -330, Spurs +265 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: FDSFL, FDSSW

Indiana Pacers vs. Denver Nuggets

Projected Favorite: Nuggets (52.45% win probability)

Nuggets (52.45% win probability) Spread: Nuggets (-7.5)

Nuggets (-7.5) Total: 235.5

235.5 Moneyline: Nuggets -300, Pacers +250

Nuggets -300, Pacers +250 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: FDSIN, ALT

Cleveland Cavaliers vs. Portland Trail Blazers

Projected Favorite: Cavaliers (85.68% win probability)

Cavaliers (85.68% win probability) Spread: Cavaliers (-10.5)

Cavaliers (-10.5) Total: 238.5

238.5 Moneyline: Cavaliers -500, Trail Blazers +380

Cavaliers -500, Trail Blazers +380 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: KUNP, FDSOH

New York Knicks vs. Charlotte Hornets

Projected Favorite: Knicks (81.68% win probability)

Knicks (81.68% win probability) Spread: Knicks (-9.5)

Knicks (-9.5) Total: 237.5

237.5 Moneyline: Knicks -420, Hornets +330

Knicks -420, Hornets +330 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: FDSSE, MSG

Atlanta Hawks vs. Los Angeles Clippers

Projected Favorite: Hawks (54.10% win probability)

Hawks (54.10% win probability) Spread: Hawks (-3.5)

Hawks (-3.5) Total: 227.5

227.5 Moneyline: Hawks -156, Clippers +132

Hawks -156, Clippers +132 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: FDSSE, FDSSC, WANF, Peachtree Sports Network

Milwaukee Bucks vs. Detroit Pistons

Projected Favorite: Bucks (52.20% win probability)

Bucks (52.20% win probability) Spread: Pistons (-3.5)

Pistons (-3.5) Total: 231.5

231.5 Moneyline: Pistons -164, Bucks +138

Pistons -164, Bucks +138 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: FDSDET, FDSWI

Chicago Bulls vs. Brooklyn Nets

Projected Favorite: Bulls (70.37% win probability)

Bulls (70.37% win probability) Spread: Bulls (-8)

Bulls (-8) Total: 232.5

232.5 Moneyline: Bulls -330, Nets +265

Bulls -330, Nets +265 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: YES, CHSN

Houston Rockets vs. Sacramento Kings

Projected Favorite: Rockets (81.02% win probability)

Rockets (81.02% win probability) Spread: Rockets (-15.5)

Rockets (-15.5) Total: 230.5

230.5 Moneyline: Rockets -1205, Kings +750

Rockets -1205, Kings +750 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: SCHN, NBCS-CA

Dallas Mavericks vs. Miami Heat

Projected Favorite: Heat (54.39% win probability)

Heat (54.39% win probability) Spread: Heat (-4)

Heat (-4) Total: 240.5

240.5 Moneyline: Heat -172, Mavericks +144

Heat -172, Mavericks +144 Time: 8:30 PM ET

8:30 PM ET TV Channel: FDSSUN, KFAA, WFAA, NBA TV

