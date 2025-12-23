NBA Predictions, Odds and Betting Lines - December 23
The NBA slate today should provide some fireworks. The matchups include the Milwaukee Bucks playing the Indiana Pacers at Gainbridge Fieldhouse.
Curious about the betting odds for today's NBA action? Look no further! We've got you covered with all of the information you need.
Charlotte Hornets vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Hornets (56.29% win probability)
- Spread: Hornets (-5.5)
- Total: 234.5
- Moneyline: Hornets -220, Wizards +184
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, MNMT
Philadelphia 76ers vs. Brooklyn Nets
- Projected Favorite: 76ers (66.59% win probability)
- Spread: 76ers (-10)
- Total: 217.5
- Moneyline: 76ers -360, Nets +290
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: YES, NBCS-PH
Indiana Pacers vs. Milwaukee Bucks
- Projected Favorite: Bucks (50.65% win probability)
- Spread: Bucks (-1)
- Total: 219.5
- Moneyline: Bucks -118, Pacers +100
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSIN, FDSWI
Cleveland Cavaliers vs. New Orleans Pelicans
- Projected Favorite: Cavaliers (85.11% win probability)
- Spread: Cavaliers (-9.5)
- Total: 239.5
- Moneyline: Cavaliers -375, Pelicans +300
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSOH, Gulf Coast Sports, Pelicans+
Miami Heat vs. Toronto Raptors
- Projected Favorite: Heat (68.43% win probability)
- Spread: Heat (-5.5)
- Total: 228.5
- Moneyline: Heat -210, Raptors +176
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, SportsNet, WPLG
Atlanta Hawks vs. Chicago Bulls
- Projected Favorite: Hawks (63.92% win probability)
- Spread: Hawks (-4)
- Total: 254.5
- Moneyline: Hawks -174, Bulls +146
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, CHSN
Dallas Mavericks vs. Denver Nuggets
- Projected Favorite: Nuggets (58.86% win probability)
- Spread: Nuggets (-7.5)
- Total: 238.5
- Moneyline: Nuggets -295, Mavericks +240
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: NBC/Peacock
Minnesota Timberwolves vs. New York Knicks
- Projected Favorite: Timberwolves (60.11% win probability)
- Spread: Timberwolves (-6.5)
- Total: 226.5
- Moneyline: Timberwolves -240, Knicks +198
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSN, MSG
San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder
- Projected Favorite: Thunder (53.39% win probability)
- Spread: Thunder (-6.5)
- Total: 234.5
- Moneyline: Thunder -240, Spurs +194
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: FDSOK, FDSSW
Phoenix Suns vs. Los Angeles Lakers
- Projected Favorite: Suns (53.86% win probability)
- Spread: Suns (-5.5)
- Total: 225.5
- Moneyline: Suns -220, Lakers +184
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: SportsNet LA, AZFamily, Suns+
Utah Jazz vs. Memphis Grizzlies
- Projected Favorite: Grizzlies (68.59% win probability)
- Spread: Grizzlies (-2.5)
- Total: 243.5
- Moneyline: Grizzlies -144, Jazz +122
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: KJZZ, Jazz+, FDSSE
Sacramento Kings vs. Detroit Pistons
- Projected Favorite: Pistons (59.49% win probability)
- Spread: Pistons (-8)
- Total: 228.5
- Moneyline: Pistons -340, Kings +275
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: FDSDET, NBCS-CA
Portland Trail Blazers vs. Orlando Magic
- Projected Favorite: Magic (59.46% win probability)
- Spread: Magic (-2)
- Total: 232.5
- Moneyline: Magic -132, Trail Blazers +112
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, FDSFL
Los Angeles Clippers vs. Houston Rockets
- Projected Favorite: Rockets (61.32% win probability)
- Spread: Rockets (-7)
- Total: 220.5
- Moneyline: Rockets -280, Clippers +230
- Time: 10:30 PM ET
- TV Channel: NBC/Peacock, FDSSC, SCHN
