NBA Predictions, Odds and Betting Lines - December 18

Indiana Pacers vs. New York Knicks

Projected Favorite: Knicks (57.73% win probability)

Knicks (57.73% win probability) Spread: Knicks (-4)

Knicks (-4) Total: 224.5

224.5 Moneyline: Knicks -190, Pacers +160

Knicks -190, Pacers +160 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: FDSIN, MSG, WALV

Charlotte Hornets vs. Atlanta Hawks

Projected Favorite: Hawks (60.27% win probability)

Hawks (60.27% win probability) Spread: Hawks (-5.5)

Hawks (-5.5) Total: 237.5

237.5 Moneyline: Hawks -205, Hornets +172

Hawks -205, Hornets +172 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: FDSSE, WSOC 9

Brooklyn Nets vs. Miami Heat

Projected Favorite: Heat (64.05% win probability)

Heat (64.05% win probability) Spread: Heat (-6.5)

Heat (-6.5) Total: 226.5

226.5 Moneyline: Heat -240, Nets +198

Heat -240, Nets +198 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: FDSSUN, YES

Milwaukee Bucks vs. Toronto Raptors

Projected Favorite: Bucks (62.89% win probability)

Bucks (62.89% win probability) Spread: Raptors (-5.5)

Raptors (-5.5) Total: 219.5

219.5 Moneyline: Raptors -225, Bucks +188

Raptors -225, Bucks +188 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: FDSWI, TSN

New Orleans Pelicans vs. Houston Rockets

Projected Favorite: Rockets (79.54% win probability)

Rockets (79.54% win probability) Spread: Rockets (-10)

Rockets (-10) Total: 233.5

233.5 Moneyline: Rockets -450, Pelicans +350

Rockets -450, Pelicans +350 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: SCHN, Gulf Coast Sports, WVUE, Pelicans+

San Antonio Spurs vs. Washington Wizards

Projected Favorite: Spurs (80.63% win probability)

Spurs (80.63% win probability) Spread: Spurs (-14.5)

Spurs (-14.5) Total: 241.5

241.5 Moneyline: Spurs -1149, Wizards +730

Spurs -1149, Wizards +730 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: FDSSW, MNMT2

Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Clippers

Projected Favorite: Thunder (80.73% win probability)

Thunder (80.73% win probability) Spread: Thunder (-18)

Thunder (-18) Total: 220.5

220.5 Moneyline: Thunder -1786, Clippers +980

Thunder -1786, Clippers +980 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: NBA TV, FDSOK, FDSSC

Dallas Mavericks vs. Detroit Pistons

Projected Favorite: Pistons (59.98% win probability)

Pistons (59.98% win probability) Spread: Pistons (-5.5)

Pistons (-5.5) Total: 230.5

230.5 Moneyline: Pistons -215, Mavericks +180

Pistons -215, Mavericks +180 Time: 8:30 PM ET

8:30 PM ET TV Channel: FDSDET, KFAA, WFAA

Denver Nuggets vs. Orlando Magic

Projected Favorite: Nuggets (65.09% win probability)

Nuggets (65.09% win probability) Spread: Nuggets (-7.5)

Nuggets (-7.5) Total: 236.5

236.5 Moneyline: Nuggets -300, Magic +245

Nuggets -300, Magic +245 Time: 9:00 PM ET

9:00 PM ET TV Channel: ALT, KTVD, KUSA, FDSFL

Phoenix Suns vs. Golden State Warriors

Projected Favorite: Warriors (54.15% win probability)

Warriors (54.15% win probability) Spread: Warriors (-2.5)

Warriors (-2.5) Total: 230.5

230.5 Moneyline: Warriors -138, Suns +118

Warriors -138, Suns +118 Time: 9:00 PM ET

9:00 PM ET TV Channel: NBCS-BA, AZFamily, Suns+

Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers

Projected Favorite: Lakers (65.04% win probability)

Lakers (65.04% win probability) Spread: Lakers (-7)

Lakers (-7) Total: 242.5

242.5 Moneyline: Lakers -250, Jazz +205

Lakers -250, Jazz +205 Time: 9:00 PM ET

9:00 PM ET TV Channel: KJZZ, Jazz+, SportsNet LA

Portland Trail Blazers vs. Sacramento Kings

Projected Favorite: Trail Blazers (60.25% win probability)

Trail Blazers (60.25% win probability) Spread: Trail Blazers (-9)

Trail Blazers (-9) Total: 237.5

237.5 Moneyline: Trail Blazers -350, Kings +280

Trail Blazers -350, Kings +280 Time: 10:00 PM ET

10:00 PM ET TV Channel: KUNP, NBCS-CA

