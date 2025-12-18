FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
NBA

NBA Predictions, Odds and Betting Lines - December 18

Data Skrive
Data Skrive

There is no shortage of excitement on today's NBA schedule, including the Golden State Warriors squaring off against the Phoenix Suns.

Before today's NBA action, get a sneak peek at the odds right here.

Indiana Pacers vs. New York Knicks

  • Projected Favorite: Knicks (57.73% win probability)
  • Spread: Knicks (-4)
  • Total: 224.5
  • Moneyline: Knicks -190, Pacers +160
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: FDSIN, MSG, WALV

Bet on Indiana Pacers vs. New York Knicks with FanDuel Sportsbook.

Charlotte Hornets vs. Atlanta Hawks

  • Projected Favorite: Hawks (60.27% win probability)
  • Spread: Hawks (-5.5)
  • Total: 237.5
  • Moneyline: Hawks -205, Hornets +172
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: FDSSE, WSOC 9

Bet on Charlotte Hornets vs. Atlanta Hawks with FanDuel Sportsbook.

Brooklyn Nets vs. Miami Heat

  • Projected Favorite: Heat (64.05% win probability)
  • Spread: Heat (-6.5)
  • Total: 226.5
  • Moneyline: Heat -240, Nets +198
  • Time: 7:30 PM ET
  • TV Channel: FDSSUN, YES

Bet on Brooklyn Nets vs. Miami Heat with FanDuel Sportsbook.

Milwaukee Bucks vs. Toronto Raptors

  • Projected Favorite: Bucks (62.89% win probability)
  • Spread: Raptors (-5.5)
  • Total: 219.5
  • Moneyline: Raptors -225, Bucks +188
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: FDSWI, TSN

Bet on Milwaukee Bucks vs. Toronto Raptors with FanDuel Sportsbook.

New Orleans Pelicans vs. Houston Rockets

  • Projected Favorite: Rockets (79.54% win probability)
  • Spread: Rockets (-10)
  • Total: 233.5
  • Moneyline: Rockets -450, Pelicans +350
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: SCHN, Gulf Coast Sports, WVUE, Pelicans+

Bet on New Orleans Pelicans vs. Houston Rockets with FanDuel Sportsbook.

San Antonio Spurs vs. Washington Wizards

  • Projected Favorite: Spurs (80.63% win probability)
  • Spread: Spurs (-14.5)
  • Total: 241.5
  • Moneyline: Spurs -1149, Wizards +730
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: FDSSW, MNMT2

Bet on San Antonio Spurs vs. Washington Wizards with FanDuel Sportsbook.

Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Clippers

  • Projected Favorite: Thunder (80.73% win probability)
  • Spread: Thunder (-18)
  • Total: 220.5
  • Moneyline: Thunder -1786, Clippers +980
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: NBA TV, FDSOK, FDSSC

Bet on Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Clippers with FanDuel Sportsbook.

Dallas Mavericks vs. Detroit Pistons

  • Projected Favorite: Pistons (59.98% win probability)
  • Spread: Pistons (-5.5)
  • Total: 230.5
  • Moneyline: Pistons -215, Mavericks +180
  • Time: 8:30 PM ET
  • TV Channel: FDSDET, KFAA, WFAA

Bet on Dallas Mavericks vs. Detroit Pistons with FanDuel Sportsbook.

Denver Nuggets vs. Orlando Magic

  • Projected Favorite: Nuggets (65.09% win probability)
  • Spread: Nuggets (-7.5)
  • Total: 236.5
  • Moneyline: Nuggets -300, Magic +245
  • Time: 9:00 PM ET
  • TV Channel: ALT, KTVD, KUSA, FDSFL

Bet on Denver Nuggets vs. Orlando Magic with FanDuel Sportsbook.

Phoenix Suns vs. Golden State Warriors

  • Projected Favorite: Warriors (54.15% win probability)
  • Spread: Warriors (-2.5)
  • Total: 230.5
  • Moneyline: Warriors -138, Suns +118
  • Time: 9:00 PM ET
  • TV Channel: NBCS-BA, AZFamily, Suns+

Bet on Phoenix Suns vs. Golden State Warriors with FanDuel Sportsbook.

Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers

  • Projected Favorite: Lakers (65.04% win probability)
  • Spread: Lakers (-7)
  • Total: 242.5
  • Moneyline: Lakers -250, Jazz +205
  • Time: 9:00 PM ET
  • TV Channel: KJZZ, Jazz+, SportsNet LA

Bet on Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers with FanDuel Sportsbook.

Portland Trail Blazers vs. Sacramento Kings

  • Projected Favorite: Trail Blazers (60.25% win probability)
  • Spread: Trail Blazers (-9)
  • Total: 237.5
  • Moneyline: Trail Blazers -350, Kings +280
  • Time: 10:00 PM ET
  • TV Channel: KUNP, NBCS-CA

Bet on Portland Trail Blazers vs. Sacramento Kings with FanDuel Sportsbook.

All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, DeMarcus "Boogie" Cousins and Chandler Parsons weekdays at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

