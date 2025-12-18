NBA Predictions, Odds and Betting Lines - December 18
Indiana Pacers vs. New York Knicks
- Projected Favorite: Knicks (57.73% win probability)
- Spread: Knicks (-4)
- Total: 224.5
- Moneyline: Knicks -190, Pacers +160
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSIN, MSG, WALV
Charlotte Hornets vs. Atlanta Hawks
- Projected Favorite: Hawks (60.27% win probability)
- Spread: Hawks (-5.5)
- Total: 237.5
- Moneyline: Hawks -205, Hornets +172
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, WSOC 9
Brooklyn Nets vs. Miami Heat
- Projected Favorite: Heat (64.05% win probability)
- Spread: Heat (-6.5)
- Total: 226.5
- Moneyline: Heat -240, Nets +198
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, YES
Milwaukee Bucks vs. Toronto Raptors
- Projected Favorite: Bucks (62.89% win probability)
- Spread: Raptors (-5.5)
- Total: 219.5
- Moneyline: Raptors -225, Bucks +188
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSWI, TSN
New Orleans Pelicans vs. Houston Rockets
- Projected Favorite: Rockets (79.54% win probability)
- Spread: Rockets (-10)
- Total: 233.5
- Moneyline: Rockets -450, Pelicans +350
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: SCHN, Gulf Coast Sports, WVUE, Pelicans+
San Antonio Spurs vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Spurs (80.63% win probability)
- Spread: Spurs (-14.5)
- Total: 241.5
- Moneyline: Spurs -1149, Wizards +730
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSSW, MNMT2
Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Clippers
- Projected Favorite: Thunder (80.73% win probability)
- Spread: Thunder (-18)
- Total: 220.5
- Moneyline: Thunder -1786, Clippers +980
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: NBA TV, FDSOK, FDSSC
Dallas Mavericks vs. Detroit Pistons
- Projected Favorite: Pistons (59.98% win probability)
- Spread: Pistons (-5.5)
- Total: 230.5
- Moneyline: Pistons -215, Mavericks +180
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: FDSDET, KFAA, WFAA
Denver Nuggets vs. Orlando Magic
- Projected Favorite: Nuggets (65.09% win probability)
- Spread: Nuggets (-7.5)
- Total: 236.5
- Moneyline: Nuggets -300, Magic +245
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: ALT, KTVD, KUSA, FDSFL
Phoenix Suns vs. Golden State Warriors
- Projected Favorite: Warriors (54.15% win probability)
- Spread: Warriors (-2.5)
- Total: 230.5
- Moneyline: Warriors -138, Suns +118
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: NBCS-BA, AZFamily, Suns+
Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers
- Projected Favorite: Lakers (65.04% win probability)
- Spread: Lakers (-7)
- Total: 242.5
- Moneyline: Lakers -250, Jazz +205
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: KJZZ, Jazz+, SportsNet LA
Portland Trail Blazers vs. Sacramento Kings
- Projected Favorite: Trail Blazers (60.25% win probability)
- Spread: Trail Blazers (-9)
- Total: 237.5
- Moneyline: Trail Blazers -350, Kings +280
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, NBCS-CA
