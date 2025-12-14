NBA Predictions, Odds and Betting Lines - December 14
The Milwaukee Bucks versus the Brooklyn Nets is a game to see on a Sunday NBA schedule that has plenty of compelling contests.
Ready to dive in the betting info for today's NBA action? Let's dissect them together.
Indiana Pacers vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Pacers (77.89% win probability)
- Spread: Pacers (-9)
- Total: 234.5
- Moneyline: Pacers -330, Wizards +265
- Time: 3:00 PM ET
- TV Channel: FDSIN, MNMT
Cleveland Cavaliers vs. Charlotte Hornets
- Projected Favorite: Cavaliers (85.48% win probability)
- Spread: Cavaliers (-10.5)
- Total: 236.5
- Moneyline: Cavaliers -450, Hornets +350
- Time: 3:30 PM ET
- TV Channel: FDSOH, FDSSE
Brooklyn Nets vs. Milwaukee Bucks
- Projected Favorite: Bucks (59.64% win probability)
- Spread: Bucks (-1.5)
- Total: 219.5
- Moneyline: Bucks -130, Nets +110
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: YES, FDSWI
Atlanta Hawks vs. Philadelphia 76ers
- Projected Favorite: Hawks (65.52% win probability)
- Spread: Hawks (-4.5)
- Total: 228.5
- Moneyline: Hawks -178, 76ers +150
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, NBCS-PH+
Minnesota Timberwolves vs. Sacramento Kings
- Projected Favorite: Timberwolves (80.10% win probability)
- Spread: Timberwolves (-11)
- Total: 230.5
- Moneyline: Timberwolves -559, Kings +420
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: NBCS-CA, FDSNX
Chicago Bulls vs. New Orleans Pelicans
- Projected Favorite: Bulls (70.21% win probability)
- Spread: Bulls (-5)
- Total: 244.5
- Moneyline: Bulls -200, Pelicans +168
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: CHSN, Gulf Coast Sports
Phoenix Suns vs. Los Angeles Lakers
- Projected Favorite: Suns (50.50% win probability)
- Spread: Lakers (-3.5)
- Total: 228.5
- Moneyline: Lakers -148, Suns +126
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: SportsNet LA, AZFamily
Portland Trail Blazers vs. Golden State Warriors
- Projected Favorite: Warriors (61.88% win probability)
- Spread: Warriors (-3.5)
- Total: 233.5
- Moneyline: Warriors -180, Trail Blazers +152
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, NBCS-BA
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
