NBA Predictions, Odds and Betting Lines - December 14

The Milwaukee Bucks versus the Brooklyn Nets is a game to see on a Sunday NBA schedule that has plenty of compelling contests.

Ready to dive in the betting info for today's NBA action? Let's dissect them together.

Indiana Pacers vs. Washington Wizards

Projected Favorite: Pacers (77.89% win probability)

Pacers (77.89% win probability) Spread: Pacers (-9)

Pacers (-9) Total: 234.5

234.5 Moneyline: Pacers -330, Wizards +265

Pacers -330, Wizards +265 Time: 3:00 PM ET

3:00 PM ET TV Channel: FDSIN, MNMT

Bet on Indiana Pacers vs. Washington Wizards with FanDuel Sportsbook.

Cleveland Cavaliers vs. Charlotte Hornets

Projected Favorite: Cavaliers (85.48% win probability)

Cavaliers (85.48% win probability) Spread: Cavaliers (-10.5)

Cavaliers (-10.5) Total: 236.5

236.5 Moneyline: Cavaliers -450, Hornets +350

Cavaliers -450, Hornets +350 Time: 3:30 PM ET

3:30 PM ET TV Channel: FDSOH, FDSSE

Bet on Cleveland Cavaliers vs. Charlotte Hornets with FanDuel Sportsbook.

Brooklyn Nets vs. Milwaukee Bucks

Projected Favorite: Bucks (59.64% win probability)

Bucks (59.64% win probability) Spread: Bucks (-1.5)

Bucks (-1.5) Total: 219.5

219.5 Moneyline: Bucks -130, Nets +110

Bucks -130, Nets +110 Time: 6:00 PM ET

6:00 PM ET TV Channel: YES, FDSWI

Bet on Brooklyn Nets vs. Milwaukee Bucks with FanDuel Sportsbook.

Atlanta Hawks vs. Philadelphia 76ers

Projected Favorite: Hawks (65.52% win probability)

Hawks (65.52% win probability) Spread: Hawks (-4.5)

Hawks (-4.5) Total: 228.5

228.5 Moneyline: Hawks -178, 76ers +150

Hawks -178, 76ers +150 Time: 6:00 PM ET

6:00 PM ET TV Channel: FDSSE, NBCS-PH+

Bet on Atlanta Hawks vs. Philadelphia 76ers with FanDuel Sportsbook.

Minnesota Timberwolves vs. Sacramento Kings

Projected Favorite: Timberwolves (80.10% win probability)

Timberwolves (80.10% win probability) Spread: Timberwolves (-11)

Timberwolves (-11) Total: 230.5

230.5 Moneyline: Timberwolves -559, Kings +420

Timberwolves -559, Kings +420 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: NBCS-CA, FDSNX

Bet on Minnesota Timberwolves vs. Sacramento Kings with FanDuel Sportsbook.

Chicago Bulls vs. New Orleans Pelicans

Projected Favorite: Bulls (70.21% win probability)

Bulls (70.21% win probability) Spread: Bulls (-5)

Bulls (-5) Total: 244.5

244.5 Moneyline: Bulls -200, Pelicans +168

Bulls -200, Pelicans +168 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: CHSN, Gulf Coast Sports

Bet on Chicago Bulls vs. New Orleans Pelicans with FanDuel Sportsbook.

Phoenix Suns vs. Los Angeles Lakers

Projected Favorite: Suns (50.50% win probability)

Suns (50.50% win probability) Spread: Lakers (-3.5)

Lakers (-3.5) Total: 228.5

228.5 Moneyline: Lakers -148, Suns +126

Lakers -148, Suns +126 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: SportsNet LA, AZFamily

Bet on Phoenix Suns vs. Los Angeles Lakers with FanDuel Sportsbook.

Portland Trail Blazers vs. Golden State Warriors

Projected Favorite: Warriors (61.88% win probability)

Warriors (61.88% win probability) Spread: Warriors (-3.5)

Warriors (-3.5) Total: 233.5

233.5 Moneyline: Warriors -180, Trail Blazers +152

Warriors -180, Trail Blazers +152 Time: 9:00 PM ET

9:00 PM ET TV Channel: KUNP, NBCS-BA

Bet on Portland Trail Blazers vs. Golden State Warriors with FanDuel Sportsbook.

All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, DeMarcus "Boogie" Cousins and Chandler Parsons weekdays at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.