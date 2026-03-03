FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

Explore NFL

Explore NBA

Explore NCAAB

Explore NHL

Explore FanDuel Promos

Explore Email Sign-Up

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NHL

Canadiens vs Sharks NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for March 3

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Canadiens vs Sharks NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for March 3

The NHL schedule on Tuesday includes the Montreal Canadiens facing the San Jose Sharks.

We've got you covered, in terms of the vital information about NHL betting lines, before you make your wager on FanDuel Sportsbook.

Canadiens vs Sharks Game Info

  • Montreal Canadiens (33-17-9) vs. San Jose Sharks (29-25-4)
  • Date: Tuesday, March 3, 2026
  • Time: 10 p.m. ET
  • Venue: SAP Center at San Jose -- San Jose, California
  • Coverage: ESPN+

Canadiens vs Sharks Odds

All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.

Favorite
Underdog
Total
Puck Line
Canadiens (-137)Sharks (+114)6.5Canadiens (-1.5)

Canadiens vs Sharks Prediction & Pick

All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.

  • Prediction: Canadiens win (61.1%)

Canadiens vs Sharks Puck Line

  • The Sharks are 1.5-goal underdogs against the Canadiens. The Sharks are -220 to cover the spread, and the Canadiens are +176.

Canadiens vs Sharks Over/Under

  • Canadiens versus Sharks, on March 3, has an over/under of 6.5, with the over being -115 and the under -105.

Canadiens vs Sharks Moneyline

  • The Canadiens vs Sharks moneyline has Montreal as a -137 favorite, while San Jose is a +114 underdog at home.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup