NHL
Canadiens vs Sharks NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for March 3
The NHL schedule on Tuesday includes the Montreal Canadiens facing the San Jose Sharks.
We've got you covered, in terms of the vital information about NHL betting lines, before you make your wager on FanDuel Sportsbook.
Canadiens vs Sharks Game Info
- Montreal Canadiens (33-17-9) vs. San Jose Sharks (29-25-4)
- Date: Tuesday, March 3, 2026
- Time: 10 p.m. ET
- Venue: SAP Center at San Jose -- San Jose, California
- Coverage: ESPN+
Canadiens vs Sharks Odds
All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Canadiens (-137)
|Sharks (+114)
|6.5
|Canadiens (-1.5)
Canadiens vs Sharks Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Canadiens win (61.1%)
Canadiens vs Sharks Puck Line
- The Sharks are 1.5-goal underdogs against the Canadiens. The Sharks are -220 to cover the spread, and the Canadiens are +176.
Canadiens vs Sharks Over/Under
- Canadiens versus Sharks, on March 3, has an over/under of 6.5, with the over being -115 and the under -105.
Canadiens vs Sharks Moneyline
- The Canadiens vs Sharks moneyline has Montreal as a -137 favorite, while San Jose is a +114 underdog at home.