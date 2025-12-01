NBA Predictions, Odds and Betting Lines - December 1
The Cleveland Cavaliers and the Indiana Pacers square off in one of many exciting matchups on the NBA schedule today.
Ready to explore the odds for today's NBA action? Let's break down them together.
Washington Wizards vs. Milwaukee Bucks
- Projected Favorite: Bucks (74.41% win probability)
- Spread: Bucks (-10)
- Total: 231.5
- Moneyline: Bucks -420, Wizards +330
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSWI, MNMT
Detroit Pistons vs. Atlanta Hawks
- Projected Favorite: Pistons (75.89% win probability)
- Spread: Pistons (-10.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Pistons -450, Hawks +350
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, FDSDET
Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers
- Projected Favorite: Pacers (50.23% win probability)
- Spread: Cavaliers (-4.5)
- Total: 231.5
- Moneyline: Cavaliers -188, Pacers +158
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSIN, FDSOH
Miami Heat vs. Los Angeles Clippers
- Projected Favorite: Heat (63.87% win probability)
- Spread: Heat (-6)
- Total: 236.5
- Moneyline: Heat -255, Clippers +210
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, FDSSC
Brooklyn Nets vs. Charlotte Hornets
- Projected Favorite: Nets (52.39% win probability)
- Spread: Hornets (-4.5)
- Total: 228.5
- Moneyline: Hornets -196, Nets +164
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: YES, FDSSE
Orlando Magic vs. Chicago Bulls
- Projected Favorite: Magic (69.81% win probability)
- Spread: Magic (-9)
- Total: 239.5
- Moneyline: Magic -405, Bulls +320
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: Peacock
Denver Nuggets vs. Dallas Mavericks
- Projected Favorite: Nuggets (74.23% win probability)
- Spread: Nuggets (-11)
- Total: 235.5
- Moneyline: Nuggets -521, Mavericks +400
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: KFAA, ALT, KTVD
Utah Jazz vs. Houston Rockets
- Projected Favorite: Rockets (77.23% win probability)
- Spread: Rockets (-12.5)
- Total: 234.5
- Moneyline: Rockets -592, Jazz +440
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: SCHN, KJZZ, Jazz+
Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns
- Projected Favorite: Lakers (63.79% win probability)
- Spread: Lakers (-5)
- Total: 234.5
- Moneyline: Lakers -200, Suns +168
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: Peacock
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.
