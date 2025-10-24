NBA Predictions, Odds and Betting Lines - October 24
The NBA schedule today should provide some fireworks. The outings include the Milwaukee Bucks squaring off against the Toronto Raptors at Scotiabank Arena.
Want to boost your odds ahead of today's NBA games? Take a look at our odds breakdown below.
Toronto Raptors vs. Milwaukee Bucks
- Projected Favorite: Bucks (68.47% win probability)
- Spread: Raptors (-1.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Raptors -122, Bucks +104
- Time: 6:30 PM ET
- TV Channel: FDSWI, TSN
Orlando Magic vs. Atlanta Hawks
- Projected Favorite: Magic (65.28% win probability)
- Spread: Magic (-5)
- Total: 233.5
- Moneyline: Magic -205, Hawks +172
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, FDSFL
Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers
- Projected Favorite: Cavaliers (77.89% win probability)
- Spread: Cavaliers (-13.5)
- Total: 227.5
- Moneyline: Cavaliers -820, Nets +570
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: YES, FDSOH
New York Knicks vs. Boston Celtics
- Projected Favorite: Knicks (54.28% win probability)
- Spread: Knicks (-5.5)
- Total: 228.5
- Moneyline: Knicks -215, Celtics +180
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video
Houston Rockets vs. Detroit Pistons
- Projected Favorite: Rockets (67.17% win probability)
- Spread: Rockets (-6.5)
- Total: 225.5
- Moneyline: Rockets -270, Pistons +220
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: SCHN, FDSDET
Memphis Grizzlies vs. Miami Heat
- Projected Favorite: Grizzlies (72.89% win probability)
- Spread: Grizzlies (-3.5)
- Total: 233.5
- Moneyline: Grizzlies -162, Heat +136
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, FDSSUN
New Orleans Pelicans vs. San Antonio Spurs
- Projected Favorite: Spurs (60.26% win probability)
- Spread: Spurs (-4)
- Total: 232.5
- Moneyline: Spurs -176, Pelicans +148
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: Gulf Coast Sports, Pelicans+, KENS
Dallas Mavericks vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Mavericks (77.63% win probability)
- Spread: Mavericks (-11)
- Total: 228.5
- Moneyline: Mavericks -599, Wizards +450
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: KFAA, WFAA, MNMT
Portland Trail Blazers vs. Golden State Warriors
- Projected Favorite: Warriors (57.01% win probability)
- Spread: Trail Blazers (-2.5)
- Total: 226.5
- Moneyline: Trail Blazers -136, Warriors +116
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, NBCS-BA
Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves
- Projected Favorite: Timberwolves (51.44% win probability)
- Spread: Timberwolves (-2.5)
- Total: 225.5
- Moneyline: Timberwolves -138, Lakers +118
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video
Sacramento Kings vs. Utah Jazz
- Projected Favorite: Kings (79.82% win probability)
- Spread: Kings (-6)
- Total: 232.5
- Moneyline: Kings -210, Jazz +176
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: Jazz+, KJZZ, NBCS-CA
Los Angeles Clippers vs. Phoenix Suns
- Projected Favorite: Clippers (75.26% win probability)
- Spread: Clippers (-10.5)
- Total: 224.5
- Moneyline: Clippers -481, Suns +360
- Time: 10:30 PM ET
- TV Channel: AZFamily, Suns+, FDSSC
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
