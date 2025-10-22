NBA Predictions, Odds and Betting Lines - October 22
The Cleveland Cavaliers versus the New York Knicks is one of many solid options on today's NBA slate.
Read our betting odds preview below for analysis of all the big games in the NBA today.
Charlotte Hornets vs. Brooklyn Nets
- Projected Favorite: Nets (51.32% win probability)
- Spread: Hornets (-5.5)
- Total: 228.5
- Moneyline: Hornets -198, Nets +166
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: YES, FDSSE
New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers
- Projected Favorite: Knicks (53.04% win probability)
- Spread: Cavaliers (-1.5)
- Total: 228.5
- Moneyline: Cavaliers -120, Knicks +102
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: ESPN, MSG
Orlando Magic vs. Miami Heat
- Projected Favorite: Magic (56.20% win probability)
- Spread: Magic (-8.5)
- Total: 215
- Moneyline: Magic -334, Heat +270
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, FDSFL
Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers
- Projected Favorite: Celtics (86.30% win probability)
- Spread: Celtics (-3.5)
- Total: 229.5
- Moneyline: Celtics -164, 76ers +138
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: NBCS-BOS, NBCS-PH
Atlanta Hawks vs. Toronto Raptors
- Projected Favorite: Hawks (72.62% win probability)
- Spread: Hawks (-5.5)
- Total: 236.5
- Moneyline: Hawks -215, Raptors +180
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, SportsNet
Chicago Bulls vs. Detroit Pistons
- Projected Favorite: Pistons (53.93% win probability)
- Spread: Pistons (-3)
- Total: 234.5
- Moneyline: Pistons -148, Bulls +126
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: CHSN, FDSDET
Memphis Grizzlies vs. New Orleans Pelicans
- Projected Favorite: Grizzlies (88.13% win probability)
- Spread: Grizzlies (-4.5)
- Total: 236.5
- Moneyline: Grizzlies -184, Pelicans +154
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, Gulf Coast Sports, WVUE, Pelicans+
Milwaukee Bucks vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Bucks (86.46% win probability)
- Spread: Bucks (-10.5)
- Total: 228.5
- Moneyline: Bucks -461, Wizards +360
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSWI, MNMT
Utah Jazz vs. Los Angeles Clippers
- Projected Favorite: Clippers (76.48% win probability)
- Spread: Clippers (-10.5)
- Total: 226.5
- Moneyline: Clippers -400, Jazz +315
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: KJZZ, Jazz+, FDSSC
Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs
- Projected Favorite: Mavericks (64.42% win probability)
- Spread: Mavericks (-2.5)
- Total: 224.5
- Moneyline: Mavericks -146, Spurs +124
- Time: 9:30 PM ET
- TV Channel: ESPN
Portland Trail Blazers vs. Minnesota Timberwolves
- Projected Favorite: Timberwolves (70.35% win probability)
- Spread: Timberwolves (-4)
- Total: 220.5
- Moneyline: Timberwolves -176, Trail Blazers +148
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, FDSN
Phoenix Suns vs. Sacramento Kings
- Projected Favorite: Kings (53.14% win probability)
- Spread: Suns (-4)
- Total: 229.5
- Moneyline: Suns -184, Kings +154
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: AZFamily, Suns+, NBCS-CA
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
