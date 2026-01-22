FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

    NBA Predictions, Odds and Betting Lines - January 22

    Data Skrive

    Today's NBA schedule has plenty of exciting matchups in store. Among those games is the Los Angeles Lakers squaring off against the Los Angeles Clippers.

    Prior to today's NBA action, get a sneak peek at the odds right here.

    Washington Wizards vs. Denver Nuggets

    • Projected Favorite: Nuggets (74.98% win probability)
    • Spread: Nuggets (-5.5)
    • Total: 232.5
    • Moneyline: Nuggets -210, Wizards +176
    • Time: 7:00 PM ET
    • TV Channel: ALT, KTVD, MNMT

    Philadelphia 76ers vs. Houston Rockets

    • Projected Favorite: Rockets (60.01% win probability)
    • Spread: Rockets (-2)
    • Total: 221.5
    • Moneyline: Rockets -134, 76ers +114
    • Time: 7:00 PM ET
    • TV Channel: SCHN, NBCS-PH

    Orlando Magic vs. Charlotte Hornets

    • Projected Favorite: Magic (69.65% win probability)
    • Spread: Magic (-6.5)
    • Total: 229.5
    • Moneyline: Magic -245, Hornets +200
    • Time: 7:00 PM ET
    • TV Channel: FDSSE, FDSFL

    Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors

    • Projected Favorite: Warriors (61.47% win probability)
    • Spread: Warriors (-4.5)
    • Total: 232.5
    • Moneyline: Warriors -186, Mavericks +156
    • Time: 7:30 PM ET
    • TV Channel: Amazon Prime Video, NBCS-BA

    Minnesota Timberwolves vs. Chicago Bulls

    • Projected Favorite: Timberwolves (79.93% win probability)
    • Spread: Timberwolves (-9.5)
    • Total: 239.5
    • Moneyline: Timberwolves -400, Bulls +315
    • Time: 8:00 PM ET
    • TV Channel: CHSN, FDSN

    Utah Jazz vs. San Antonio Spurs

    • Projected Favorite: Spurs (69.21% win probability)
    • Spread: Spurs (-13)
    • Total: 238.5
    • Moneyline: Spurs -649, Jazz +480
    • Time: 9:00 PM ET
    • TV Channel: KJZZ, Jazz+, FDSSW

    Los Angeles Clippers vs. Los Angeles Lakers

    • Projected Favorite: Clippers (55.66% win probability)
    • Spread: Clippers (-1)
    • Total: 224.5
    • Moneyline: Clippers -118, Lakers +100
    • Time: 10:00 PM ET
    • TV Channel: Amazon Prime Video

    Portland Trail Blazers vs. Miami Heat

    • Projected Favorite: Trail Blazers (50.07% win probability)
    • Spread: Trail Blazers (-1.5)
    • Total: 238.5
    • Moneyline: Trail Blazers -120, Heat +102
    • Time: 10:00 PM ET
    • TV Channel: KUNP, FDSSUN

    All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

    For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.

    Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, DeMarcus "Boogie" Cousins and Chandler Parsons weekdays at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

