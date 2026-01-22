NBA Predictions, Odds and Betting Lines - January 22

Today's NBA schedule has plenty of exciting matchups in store. Among those games is the Los Angeles Lakers squaring off against the Los Angeles Clippers.

Prior to today's NBA action, get a sneak peek at the odds right here.

Washington Wizards vs. Denver Nuggets

Projected Favorite: Nuggets (74.98% win probability)

Nuggets (74.98% win probability) Spread: Nuggets (-5.5)

Nuggets (-5.5) Total: 232.5

232.5 Moneyline: Nuggets -210, Wizards +176

Nuggets -210, Wizards +176 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: ALT, KTVD, MNMT

Philadelphia 76ers vs. Houston Rockets

Projected Favorite: Rockets (60.01% win probability)

Rockets (60.01% win probability) Spread: Rockets (-2)

Rockets (-2) Total: 221.5

221.5 Moneyline: Rockets -134, 76ers +114

Rockets -134, 76ers +114 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: SCHN, NBCS-PH

Orlando Magic vs. Charlotte Hornets

Projected Favorite: Magic (69.65% win probability)

Magic (69.65% win probability) Spread: Magic (-6.5)

Magic (-6.5) Total: 229.5

229.5 Moneyline: Magic -245, Hornets +200

Magic -245, Hornets +200 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: FDSSE, FDSFL

Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors

Projected Favorite: Warriors (61.47% win probability)

Warriors (61.47% win probability) Spread: Warriors (-4.5)

Warriors (-4.5) Total: 232.5

232.5 Moneyline: Warriors -186, Mavericks +156

Warriors -186, Mavericks +156 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: Amazon Prime Video, NBCS-BA

Minnesota Timberwolves vs. Chicago Bulls

Projected Favorite: Timberwolves (79.93% win probability)

Timberwolves (79.93% win probability) Spread: Timberwolves (-9.5)

Timberwolves (-9.5) Total: 239.5

239.5 Moneyline: Timberwolves -400, Bulls +315

Timberwolves -400, Bulls +315 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: CHSN, FDSN

Utah Jazz vs. San Antonio Spurs

Projected Favorite: Spurs (69.21% win probability)

Spurs (69.21% win probability) Spread: Spurs (-13)

Spurs (-13) Total: 238.5

238.5 Moneyline: Spurs -649, Jazz +480

Spurs -649, Jazz +480 Time: 9:00 PM ET

9:00 PM ET TV Channel: KJZZ, Jazz+, FDSSW

Los Angeles Clippers vs. Los Angeles Lakers

Projected Favorite: Clippers (55.66% win probability)

Clippers (55.66% win probability) Spread: Clippers (-1)

Clippers (-1) Total: 224.5

224.5 Moneyline: Clippers -118, Lakers +100

Clippers -118, Lakers +100 Time: 10:00 PM ET

10:00 PM ET TV Channel: Amazon Prime Video

Portland Trail Blazers vs. Miami Heat

Projected Favorite: Trail Blazers (50.07% win probability)

Trail Blazers (50.07% win probability) Spread: Trail Blazers (-1.5)

Trail Blazers (-1.5) Total: 238.5

238.5 Moneyline: Trail Blazers -120, Heat +102

Trail Blazers -120, Heat +102 Time: 10:00 PM ET

10:00 PM ET TV Channel: KUNP, FDSSUN

All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

