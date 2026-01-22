NBA Predictions, Odds and Betting Lines - January 22
Today's NBA schedule has plenty of exciting matchups in store. Among those games is the Los Angeles Lakers squaring off against the Los Angeles Clippers.
Prior to today's NBA action, get a sneak peek at the odds right here.
Washington Wizards vs. Denver Nuggets
- Projected Favorite: Nuggets (74.98% win probability)
- Spread: Nuggets (-5.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Nuggets -210, Wizards +176
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: ALT, KTVD, MNMT
Philadelphia 76ers vs. Houston Rockets
- Projected Favorite: Rockets (60.01% win probability)
- Spread: Rockets (-2)
- Total: 221.5
- Moneyline: Rockets -134, 76ers +114
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: SCHN, NBCS-PH
Orlando Magic vs. Charlotte Hornets
- Projected Favorite: Magic (69.65% win probability)
- Spread: Magic (-6.5)
- Total: 229.5
- Moneyline: Magic -245, Hornets +200
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, FDSFL
Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors
- Projected Favorite: Warriors (61.47% win probability)
- Spread: Warriors (-4.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Warriors -186, Mavericks +156
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video, NBCS-BA
Minnesota Timberwolves vs. Chicago Bulls
- Projected Favorite: Timberwolves (79.93% win probability)
- Spread: Timberwolves (-9.5)
- Total: 239.5
- Moneyline: Timberwolves -400, Bulls +315
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: CHSN, FDSN
Utah Jazz vs. San Antonio Spurs
- Projected Favorite: Spurs (69.21% win probability)
- Spread: Spurs (-13)
- Total: 238.5
- Moneyline: Spurs -649, Jazz +480
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: KJZZ, Jazz+, FDSSW
Los Angeles Clippers vs. Los Angeles Lakers
- Projected Favorite: Clippers (55.66% win probability)
- Spread: Clippers (-1)
- Total: 224.5
- Moneyline: Clippers -118, Lakers +100
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video
Portland Trail Blazers vs. Miami Heat
- Projected Favorite: Trail Blazers (50.07% win probability)
- Spread: Trail Blazers (-1.5)
- Total: 238.5
- Moneyline: Trail Blazers -120, Heat +102
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, FDSSUN
