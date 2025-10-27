Jacksonville State vs Middle Tennessee Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Week 10 2025

The college football schedule on Wednesday includes the Jacksonville State Gamecocks taking on the Middle Tennessee Blue Raiders.

Jacksonville State vs Middle Tennessee Odds & Spread

Moneyline: Jacksonville State: (-220) | Middle Tennessee: (+184)

Jacksonville State: (-220) | Middle Tennessee: (+184) Spread: Jacksonville State: -5.5 (-115) | Middle Tennessee: +5.5 (-105)

Jacksonville State: -5.5 (-115) | Middle Tennessee: +5.5 (-105) Total: 54.5 -- Over: (-110) | Under: (-110)

Jacksonville State vs Middle Tennessee Betting Trends

Jacksonville State has three wins in seven games against the spread this year.

Jacksonville State is winless ATS (0-2) as a 5.5-point favorite or greater this season.

There have been five Jacksonville State games (of seven) that hit the over this year.

Against the spread, Middle Tennessee is 3-4-0 this season.

Middle Tennessee has two wins ATS (2-2) as a 5.5-point underdog or greater this season.

There have been three Middle Tennessee games (out of seven) that hit the over this year.

Jacksonville State vs Middle Tennessee Prediction & Pick

All college football win probability predictions and picks are according to numberFire.

Prediction: Gamecocks win (72%)

Jacksonville State vs Middle Tennessee Point Spread

Middle Tennessee is an underdog by 5.5 points against Jacksonville State. Middle Tennessee is -105 to cover the spread, and Jacksonville State is -115.

Jacksonville State vs Middle Tennessee Over/Under

Jacksonville State versus Middle Tennessee on Oct. 29 has an over/under of 54.5 points, with the over -110 and the under -110.

Jacksonville State vs Middle Tennessee Moneyline

Looking at the moneyline for Middle Tennessee-Jacksonville State, Middle Tennessee is the underdog at +184, and Jacksonville State is -220.

Jacksonville State vs. Middle Tennessee Points Insights

Point Scored (PG) Points Scored CFB Rank Points Allowed (PG) Points Allowed CFB Rank Average Total Total Games Jacksonville State 30.7 70 26.6 62 55.6 7 Middle Tennessee 18.6 129 29.7 90 50.2 7

Jacksonville State vs. Middle Tennessee Game Info

Game day: Wednesday, October 29, 2025

Wednesday, October 29, 2025 Game time: 7:30 p.m. ET

7:30 p.m. ET TV channel: ESPN2

ESPN2 Location: Murfreesboro, Tennessee

Murfreesboro, Tennessee Stadium: Johnny "Red" Floyd Stadium

