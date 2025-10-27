Jacksonville State vs Middle Tennessee Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Week 10 2025
The college football schedule on Wednesday includes the Jacksonville State Gamecocks taking on the Middle Tennessee Blue Raiders.
Before you make your wager, we've got you covered, in terms of the vital info regarding today's NCAA football betting odds.
Jacksonville State vs Middle Tennessee Odds & Spread
- Moneyline: Jacksonville State: (-220) | Middle Tennessee: (+184)
- Spread: Jacksonville State: -5.5 (-115) | Middle Tennessee: +5.5 (-105)
- Total: 54.5 -- Over: (-110) | Under: (-110)
Jacksonville State vs Middle Tennessee Betting Trends
- Jacksonville State has three wins in seven games against the spread this year.
- Jacksonville State is winless ATS (0-2) as a 5.5-point favorite or greater this season.
- There have been five Jacksonville State games (of seven) that hit the over this year.
- Against the spread, Middle Tennessee is 3-4-0 this season.
- Middle Tennessee has two wins ATS (2-2) as a 5.5-point underdog or greater this season.
- There have been three Middle Tennessee games (out of seven) that hit the over this year.
Jacksonville State vs Middle Tennessee Prediction & Pick
All college football win probability predictions and picks are according to numberFire.
Prediction: Gamecocks win (72%)
Jacksonville State vs Middle Tennessee Point Spread
Middle Tennessee is an underdog by 5.5 points against Jacksonville State. Middle Tennessee is -105 to cover the spread, and Jacksonville State is -115.
Jacksonville State vs Middle Tennessee Over/Under
Jacksonville State versus Middle Tennessee on Oct. 29 has an over/under of 54.5 points, with the over -110 and the under -110.
Jacksonville State vs Middle Tennessee Moneyline
Looking at the moneyline for Middle Tennessee-Jacksonville State, Middle Tennessee is the underdog at +184, and Jacksonville State is -220.
Jacksonville State vs. Middle Tennessee Points Insights
Point Scored (PG)
Points Scored CFB Rank
Points Allowed (PG)
Points Allowed CFB Rank
Average Total
Total Games
|Jacksonville State
|30.7
|70
|26.6
|62
|55.6
|7
|Middle Tennessee
|18.6
|129
|29.7
|90
|50.2
|7
Jacksonville State vs. Middle Tennessee Game Info
- Game day: Wednesday, October 29, 2025
- Game time: 7:30 p.m. ET
- TV channel: ESPN2
- Location: Murfreesboro, Tennessee
- Stadium: Johnny "Red" Floyd Stadium
