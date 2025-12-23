NHL
Golden Knights vs Sharks NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Dec. 23
On Tuesday in the NHL, the Vegas Golden Knights are playing the San Jose Sharks.
We've got you covered, in terms of the vital info about NHL betting lines, before you make your wager on FanDuel Sportsbook.
Golden Knights vs Sharks Game Info
- Vegas Golden Knights (16-8-10) vs. San Jose Sharks (17-16-3)
- Date: Tuesday, December 23, 2025
- Time: 10 p.m. ET
- Venue: T-Mobile Arena -- Paradise, Nevada
- Coverage: ESPN+
Golden Knights vs Sharks Odds
All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Golden Knights (-240)
|Sharks (+195)
|5.5
|Golden Knights (-1.5)
Golden Knights vs Sharks Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Golden Knights win (70.9%)
Golden Knights vs Sharks Puck Line
- The Golden Knights are favored by 1.5 goals (+106 to cover). San Jose, the underdog, is -130.
Golden Knights vs Sharks Over/Under
- The over/under for Golden Knights-Sharks on Dec. 23 is 5.5. The over is -132, and the under is +108.
Golden Knights vs Sharks Moneyline
- San Jose is a +195 underdog on the moneyline, while Vegas is a -240 favorite at home.